Sudí hrozili Pogačarovi diskvalifikací. Důvod? Špatná barva kraťasů

Maglia rosa – růžový dres. Podle něj poznáte vedoucího muže Giro d´Italia, které odstartovalo v sobotu na italských silnicích. Už druhý den se do tohoto trikotu oblékla největší hvězda nejen italské Grand Tour, ale také současné cyklistiky Tadej Pogačar.

Na pódiu si v neděli převzal symbolický růžový dres, ten, ve kterém vyrazil do pondělní etapy, dostal od pořadatelů o něco později. Nechtěl však zvlášť kraťasy a dres, ale stále oblíbenější kombinézu, která má závodníkům zaručit lepší aerodynamiku.

Tato kombinéza měla tradiční růžový vršek, ale kraťasy nebyly černé, jak to bývalo dřív obvyklé, nebo růžové, ale netradičně fialové. Důvod? Organizátor Gira společnost RCS Sport tím chtěla uctít památku hráčů fotbalového klubu Turín. V sobotu, kdy v tomto městě Giro startovalo, to bylo totiž 75 let od tragické nehody, při které se letadlo s celým fotbalovým týmem na palubě zřítilo, a narazilo do stěny baziliky Superga. Všech 31 lidí na palubě tehdy zahynulo.

V pondělí však vyvolala Pogačarova kombinéza diskusi na sociálních sítích, čehož si všimli také lidé z Mezinárodní cyklistické unie (UCI), kteří v případě této kombinace usoudili, že není v souladu s pravidly. Proto hned večer rozhodčí upozornili Slovincův tým UAE Emirates, že pokud barvu kraťasů nezmění, bude diskvalifikován.

Pořadatelé sice tvrdí, že pravidla neporušili a mohou nakombinovat tyto dvě barvy, nicméně UCI rozhodla, že tomu tak není. Proto v úterní etapě nastoupil Pogačar, ke své částečné nelibosti, v růžovém dresu od pořadatelů a černých týmových kraťasech.

„Nevím, co k tomu říct. Pořadatelé nám dali kombinézu, tak jsem si ji oblékl, ale pak nám volali z UCI, že to není povolené. Teď mám kalhoty, ale ne kombinézu, takže dnes asi nebudu útočit, protože nejsem dostatečně aerodynamický a rychlý,“ vtipkoval dvojnásobný vítěz Tour de France před úterní 4. etapou.

Castelli, společnost, která dodává dresy pro Giro, se stále brání, že podle nich byla barevná kombinace povolená. Podle cyklistického webu Cycling News se chtěli z estetických důvodů vyhnout kombinaci růžových šortek a růžového dresu, nicméně ve středu už Pogačar v takové kombinéze nastoupil.