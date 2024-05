Zima, sněžení i protesty cyklistů na Giru. Zkrácenou etapu ovládl lídr

Naštvaní závodníci i organizátoři. Taková byla situace dopoledne po druhém volném dni na Giro d´Italia. I přes hodně špatné počasí chtěli pořadatelé zachovat nejvyšší bod a stoupání tohoto ročníku Umbrail Pass (2498 m n. m.). Předpověď už delší dobu předem hlásila, že mají být nízké teploty a silný déšť, který přejde výš ve sněžení. A ta se v úterý také naplnila.

Už ráno v Livignu pozorovali závodníci z oken hotelů silné průtrže mračen. A déšť neopustil tuto oblast ani po několika hodinách. K tomu připočtěte nízké teploty a na vrcholu stoupání také husté sněžení. Není se čemu divit, že závodníci se takovým podmínkám chtěli vyhnout.

Už v pondělí dohodli organizátoři s dalšími stranami tři varianty. Jednou z nich bylo i to, že by se kopec vyjel a sjel v poklidu v pelotonu s tím, že na jeho vrcholu by měli závodníci možnost se převléci do suchého oblečení. Ani to se však nakonec cyklistům nelíbilo. Jednak kvůli nebezpečnosti ve sjezdu a také hrozícím onemocněním.

Ráno se údajně pořadatelé domluvili se závodníky alespoň na tom, že v průvodu projedou 18 km kolem Livigna, poté nasednou do aut, která je odvezou na místo nového startu, kde už byly podmínky mnohem lepší. I když mokro tam bylo také.

Výsledek byl však jiný. Po mnohých zmatcích, kdy chvílemi sami závodníci nevěděli, jak to tedy bude, došlo v Livignu pouze k tradičnímu zápisu a prezentaci týmů na pódiu.

„Navzdory tomu, že si všechny strany ráno podaly ruce a dohodly se na průjezdu kolem města, se sportovci na startu neobjevili,“ napsala v prohlášení pořadatelská společnost RCS Sport.

Závodníci se museli celý den potýkat s deštěm a v závěru i mlhavými a chladnými podmínkami.

V posledním, více než dvacetikilometrovém stoupání na Monte Pana dlouho útočil Julian Alaphilippe, sólový únik ale nedotáhl. Necelých pět kilometrů před cílem ho dojelo trio pronásledovatelů, ani jejich úsilí ale k vítězství nevedlo. Lídr týmu UAE Emirates Pogačar nastoupil v poli hlavních favoritů až kilometr před cílem a drtivým tempem všechny soupeře předstihl.

Celkově 75. vítězství v kariéře oslavil pětadvacetiletý Pogačar s náskokem 16 sekund před Italem Giuliem Pellizzarim a Danielem Martínezem. Kolumbijec se díky tomu posunul v celkovém hodnocení na druhé místo za slovinského suveréna, za kterým nyní zaostává o 7:18 minuty. Geraint Thomas je s odstupem 7:40 třetí.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 16. etapa (Laas - Santa Cristina Valgardena, 118,7 km)

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 2:49:37, 2. Pellizzari (It./VF Group-Bardiani CSF-Faizane), 3. Martínez (Kol./Bora-hansgrohe) oba -16, 4. Scaroni (It./Astana-Qazaqstan Team) -31, 5. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -33, 6. Arensman (Niz./Ineos Grenadiers) -38, ...12. Hirt (ČR/Soudal-Quick-Step) -46.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 59:01:09, 2. Martínez -7:18, 3. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -7:40, 4. O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R-La Mondiale) -8:42, 5. Tiberi -10:09, 6. Arensman -10:33, ...10. Hirt -14:07.