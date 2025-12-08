Štybar chce v Česku najít dalšího vítěze Tour de France, rozjíždí nový projekt
Když se nedávno ohlížel za začátky své kariéry, uvědomil si, že i on udělal mnoho chyb. I tak Zdeněk Štybar v profesionální cyklistice dokázal spoustu velkých věcí, a tak by se nyní prostředí, ze kterého vzešel, rád revanšoval. Rozjel projekt, který si klade za cíl najít další cyklistické talenty a pomoci jim správnou cestou v rozvoji a třeba v budoucnu i k výhře na Tour de France. K tomu má sloužit projekt Czech Cycling Academy.
Letos v létě to bylo 10 let, kdy se Zdeňku Štybarovi podařilo vyhrát etapu na Tour de France. Když vzpomínal na své začátky, nezapomněl zmínit, že jeho cesta do World Tour a za výhrou na Tour nebyla jednoduchá, ani správná. V čem dělal chyby? „Hlavně v tom, že jsme hrozně dřeli,“ usmál se.
Smutné pro českou cyklistiku je, že tento trend v mnoha případech stále přetrvává. To si Štybar uvědomil i v roce 2021, když se vracel z Tokia z olympijských her.
„Napadlo mě, že náš sport nemá správnou základnu. Všichni neuvěřitelně dřou, ale výsledky tomu neodpovídají,“ vzpomínal při prezentaci projektu Czech Cycling Academy jeden z nejúspěšnějších českých cyklistů.
Tuto jeho myšlenku podporuje také jeho někdejší belgický trenér Pieter Timmermans. „Když se podíváme na situaci obecně, můžeme vidět, že Česká republika má dobré výsledky v juniorech a v kategoriích předtím, ale není tady příliš mnoho těch, kteří z juniorů přejdou do top úrovně,“ vysvětluje zahraniční expert.
Proto se Štybar rozhodl, že s tím chce zkusit něco udělat. Po debatách s několika lidmi včetně aktuálního viceprezidenta Českého svazu cyklistiky Roberta Koláře a získání soukromé finanční podpory vznikl projekt Czech Cycling Academy, který se skládá z několika částí.
„Původní myšlenka byla profesionálně otestovat co nejvíc dětí a hledat nové talenty,“ říká Štybar.
Projekt se ale brzy rozrostl na několik částí. Tou základní je Roadshow po tuzemských školách v rámci tělesné výchovy. Při nich si děti ve věku od 12 do 18 let vyzkouší hned několik aktivit.
Aby to celé bylo pro ně zábavnější, mají k dispozici i herní konzoli Playstation. „Tam ale hrají Tour de Frnace, aby věděli, jak vypadají dresy týmů a podobně, seznámili se s tím, jak v praxi vypadá peloton,“ dodává majitel osmnácti profesionálních vítězství v silniční cyklistice.
Také si žáci vyzkouší virtuální realitu, ovšem spojenou s pohybovou aktivitou. „Máme tam i hru BikeCraft, což je vlastně Minecraft v prostředí Prahy, kudy projíždí na kole a řeší různé dopravní situace,“ doplňuje trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Štybar.
Ukazatele hodnotí počítačový software
Ovšem hlavní stanoviště pro detekci nových talentů jsou dvě jiná. Na jednom si žáci sednou na trenažéry, kde si zazávodí třeba v rámci podniku Czech Tour. Zde současně probíhá fyzický test. „Mají tři minuty na rozjetí a potom pět minut takzvaně all out (naplno),“ přibližuje Štybar.
Důležitá je pak i chytrá váha, která kromě hmotnosti vyhodnotí i zdraví kostí, množství tuku v těle, minerály. „I když by se děti nerozhodly po této zkušenosti jít na cyklistiku, může i toto vážení upozornit na případné problémy,“ zmiňuje bývalý cyklistický profesionál další benefit tohoto testování.
Všechny potřebné ukazatele zpracuje a vyhodnotí počítačový software a na základě výsledků pak mohou lidé z týmu Czech Cycling Academy rovnou na místě propojit potenciální novou cyklistickou hvězdu s cyklistickým klubem v nejbližším okolí.
Tím to ale nekončí. Další součástí projektu je takzvaný Talent Development Pool. „Mohou se nám přihlásit cyklisté nebo jiní sportovci, kteří si udělají vlastní test. My na základě toho vyhodnotíme, jestli mají talent. Chceme vybrat 30 nejlepších a dát jim zázemí, jaké mají cyklisté v té nejvyšší lize. Budou mít trenéra, psychologa, fyzioterapueta, dietologa… Aby byli připravení vstoupit do nejvyšší cyklistiky,“ říká Štybar. Nejde ale pouze o silniční cyklistiku, talent mohou mít děti i na cyklokros, horská kola, BMX, dráhu.
Důležitou součástí vedle těch zaměřených na sportovce je také zaměření na trenéry. Od toho je do projektu začleněn také Timmermans. „Protože když bude lepší trenér, bude se zlepšovat celá skupina,“ věří všichni zúčastnění.
Důvodem, proč se do tohoto vyhledávání talentů Štybar pustil, je i to, že chce otočit situaci, se kterou se setkala řada jeho cyklistických kolegů. „Doufáme, že Czech Cycling Academy bude do budoucna známkou kvality. Že když se budou World Tour týmy rozhodovat mezi českým a italským cyklistou, zvolí toho českého, a ne jak tomu bylo ještě donedávna, nebo i teď,“ přeje si dlouholetý závodník týmu Quick Step.
Projekt podporuje i Český svaz cyklistiky, finanční prostředky jdou ale zatím výhradně ze soukromých zdrojů. O zapojení do Roadshow se mohou školy přihlásit na webu www.czechcyclingacademy.com