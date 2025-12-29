Z(a)kouřený Van der Poel? Útoky na hvězdu pokračují, obavy z pozitivního dopingového testu
Nenávistné chování diváků podél trati vůči cyklistické hvězdě Mathieu van der Poelovi nezná mezí. Už na něj lili pivo, vhodili mu čepici do výpletu kola a také lahev do obličeje. Naposledy při cyklokrosovém závodu v Belgii se musel potýkat s cigaretovým kouřem, který mu přímo do obličeje vyfoukl jeden z neukázněných fanoušků. „Nevíme, co dotyčný kouřil. Může tady pak být i riziko pozitivního dopingového testu,“ varuje Adam Hansen, šéf asociace cyklistů.
Když ohlásí své cyklokrosové starty, zpozorní řada závodníků. Vědí totiž, že když do závodů vstoupí Mathieu van der Poel, nemají moc šancí na vítězství. To se ostatně potvrdilo při jeho dosavadních účastech. Z pěti startů, z nich čtyři byly v rámci Světového poháru, zapsal Nizozemec žijící od narození v Belgii, pět výher. Kapituloval před ním třeba i Thibaut Nys, jenž do té doby Světovému poháru vládl, nebo Laurenc Sweek, specialista na písčité tratě.
Jenže Van der Poelovi, jenž bude v únoru útočit už na osmý titul mistra světa, je vcelku jedno, o jaký terén se jedná, všude zasadí soupeřům pořádnou ránu. Ti z toho mohou být deprimovaní, ale nedávají to najevo. Zkrátka jen smeknou před suverenitou jinak profesionálního silničáře.
Jenže někteří fanoušci, zejména ti v Belgii, už Van der Poelovu nadvládu snáší mnohem hůř. Už dřív se setkal při cyklokrosových závodech s tím, že na něj někdo kolem trati vylil pivo, plivnul na něj, na kostkových klasikách jako Kolem Flander či Paříž-Roubaix mu do výpletu kola vhodili čepici, do obličeje lahev.
Tím ale způsoby, jak se závodníkovi týmu Alpecin-Deceuninck (od sezony 2026 Alpecin-Premier Tech) diváci snaží jeho jízdu za vítězstvím znepříjemnit, nekončí. Naposledy těsně před Vánoci mu při belgické sérii X2O Trofee v Hofstade fouknul muž stojící u trati přímo do obličeje cigaretový kouř. Podle množství dýmu se dalo odhadovat, že šlo o elektronickou cigaretu.
Van der Poel sice okamžitě odvrátil hlavu, aby se kouře nenadýchal, ale zabránit tomu moc nemohl. „Ano, kouř jsem zaznamenal, ale nevím, jestli šlo o úmysl,“ vyprávěl pak cyklista v cíli poté, co si dojel pro další výhru.
Ze závěrů, které pořídil jiný fanoušek, ale bylo jasné, že byl tento čin úmyslný. To hned odsoudila řada expertů včetně šéfa Van der Poelovy stáje Christopha Roodhoofta. „Opravdu se k něčemu tak hloupému nechci moc vyjadřovat a dávat tomu moc pozornosti. Je to prostě nevhodné a nepatřičné,“ prohlásil Roodhooft.
Ovšem vyjádřit se k tomu rozhodně chtěl Adam Hansen, šéf Asociace profesionálních cyklistů (CPA), který v tomto skutku vidí ještě další nebezpečí.
„Existuje velké riziko potenciálně pozitivního testu. Nevíme, co dotyčný kouřil, a Van der Poel to vdechl. Osobně jsem při jízdě na kole cítil podél tratí konopí a měl jsem obavy z dopingových kontrol,“ řekl bývalý profesionál Hansen norské televizní stanici NRK.
„Pokud kouř obsahoval THC (aktivní složku v konopných produktech), pak má Van der Poel velký problém. THC totiž může zůstat v organismu několik dní. Van der Poel v tu chvíli zřejmě dýchal zhluboka, takže by se mu ho dostalo do organismu hodně,“ dodal Hansen. Podle něj by proti takovým fanouškům měli pořadatelé zakročit a také dělat preventivní opatření, pokud podobné skutky budou pokračovat. Mezi opatřeními zmínil třeba větší vzdálenost mezi diváky a jezdci. To by konkrétně v cyklokrosu, kde je více méně celá trať obehnaná plůtky, možné bylo. Ovšem doplatili by na to ukáznění fanoušci.