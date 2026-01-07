Předplatné

Šokující konec kariéry: vítěz loňského Gira před startem sezony věší kolo na hřebík

Romana Barboříková
Cyklistika
Cyklistický svět šokoval loni v květnu, když díky parádnímu výkonu na Colle delle Finestre v předposlední den italského Gira tuto Grand Tour ovládl. A další šok přišel nyní začátkem ledna, když Simon Yates, jedno ze známých cyklistických dvojčat, oznámil nečekaný konec kariéry. Závodník celku Visma-Lease a Bike přitom neuvedl žádný zdravotní ani rodinný důvod pro své rozhodnutí.

Na svém kontě má celkovou výhru ze španělské Vuelty (2018) a italského Gira (2025), k tomu tři vyhrané etapy na Tour de France, z nichž jedna se řadí do minulé sezony. Právě v té se zdálo, že se po příchodu do nizozemské sestavy Visma-Lease a Bike britský cyklista znovu konečně našel. Tehdy ještě ve 32 letech Simon Yates parádně ovládl celkové pořadí na Giro d´Italia. Navíc díky famóznímu výkonu na Colle delle Finestre, jeho prokletí z roku 2018, kdy na stejném místě o celkové prvenství přišel.

Výhra, která šokovala celý cyklistický svět, a hlavně pak dva jeho největší rivaly Isaaca del Tora a Richarda Carapaze, jej nastartovala k dalším skvělým výkonům i na Tour de France, kde si po šesti letech připsal etapové vítězství.

Zdálo se, že i kariéra druhého z dvojčat po odchodu z australské sestavy Jayco Alula je dokonale zrestartována. Jenže ve středu Simon Yates přišel s velmi překvapivým oznámením. Ve svých 33 letech, ještě před začátkem nové sezony, končí kariéru!

„Drazí, rozhodl jsem se skončit s profesionální cyklistikou. Pro mnohé to může být překvapení, ale není to rozhodnutí, které jsem učinil lehkomyslně,“ prohlásil na sociálních sítích.

Kvůli dopingu nemohl čtyři měsíce závodit

„Přemýšlel jsem o tom už delší dobu, a teď je ten správný moment vystoupit z tohoto sportu,“ dodal Yates.

O podobném kroku jeho dvojčete Adama, jenž bývá na Tour de France cenným domestikem Tadeje Pogačara v celku UAE Emirates-XRG, žádné zprávy nejsou, smlouvu má platnou až do konce roku 2028.

Dvojčata Yatesova prošla téměř celou kariérou, která v případě Simona trvala v silniční cyklistice 13 let, společně. Doma v britském Bury je otec přivedl nejprve na dráhu, kde se stal Simon v roce 2013 mistrem světa v bodovacím závodu. O rok později už přešli do nejvyšší kategorie v silniční cyklistice, do celku Orica-GreenEDGE (dnešní Jayco-AlUla).

Simonovu jinak velmi úspěšnou kariéru poznamenal dopingový škraloup, kdy kvůli pozitivnímu testu na terbutalin nesměl čtyři měsíce závodit.

Na své konto připsal celkové výhry na Vueltě a Espaňa (2018) a Giro d´Italia (2025), Tirreno-Adriatico (2020), Kolem Alp (2021), AlUla Tour (2024) a k tomu řadu etapových vítězství, z nichž tři byla na Tour de France, šest na Giro d´Italia a dvě na Vueltě a Espaňa.

Velkým momentem jeho kariéry byl společný útok s bratrem Adamem na etapovou výhru na Tour de France 2023, kdy ve španělském Bilbau kapituloval až v cílové rovince.

Společná cesta dvojčat se rozdělila v roce 2021, kdy Adam odešel nejprve na dva roky do Ineos Grenadiers a poté do UAE Team Emirates. Simon opustil australskou sestavu v roce 2025 a smlouvu ve Visma-Lease a Bike po boku Jonase Vingegaarda měl ještě na tuto sezonu. Tu už ale nizozemská stáj odjede bez něj.

