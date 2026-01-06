Adrenalin uprostřed nákupního centra. DownMall znovu rozjede extrémní sjezd v Praze
Jeden z nejneobvyklejších a zároveň nejatraktivnějších závodů na horských kolech se po roce znovu vrací do české metropole. Arkády Trigea DownMall 2026 se uskuteční v sobotu 24. ledna v obchodním centru Arkády Pankrác a opět nabídne adrenalinovou podívanou, jaká nemá ve světě obdoby.
Unikátní rychlostní sjezd, který propojuje horská kola s netradičním prostředím obchodního centra, slibuje ještě náročnější a plynulejší trať než v minulých letech. Start závodu bude tentokrát umístěn do druhého patra expozice Svět medúz, odkud se jezdci vydají na trať plnou eskalátorů, úzkých pasáží a technických překážek.
DownMall patří k nejoriginálnějším formátům MTB závodů na světě. Závodníci musí během několika desítek sekund zvládnout vysokou rychlost i technicky extrémně náročnou trať, která vzniká přímo uvnitř běžně fungujícího obchodního centra. Právě kombinace sportovního výkonu, nečekaného prostředí a bezprostředního kontaktu s diváky dělá z DownMallu výjimečnou událost, která přitahuje fanoušky adrenalinu i širokou veřejnost.
Letošní ročník naváže na úspěch předchozí edice, kterou navštívily tisíce diváků. Organizátoři navíc slibují další posun kvality. „Díky novému generálnímu partnerovi můžeme připravit ještě plynulejší a technicky náročnější trať. Čekají nás eskalátory, skoky i pasáže, které posunou celý závod o úroveň výš. DownMall není jen o sportu, ale hlavně o atmosféře, kterou jinde nezažijete,“ říká za organizátory Vojtěch Pluhař.
Mezi hlavní hvězdy startovní listiny bude opět patřit Tomáš Slavík, několikanásobný mistr světa ve fourcrossu a vítěz řady prestižních městských závodů. V minulém ročníku na Arkádách zvítězil před Němcem Johannesem Fischbachem a Švýcarem Noelem Niederbergerem. „Nikde jsem nezažil lepší atmosféru než na Arkádách. Trať je vždy skvěle připravená a letos to bude zase o kus zajímavější. Hodně se na tenhle závod těším,“ říká Tomáš Slavík.
Vstup je zdarma, přenos na Nova Sport 1 a Nova Action
Vedle hlavního rychlostního závodu se pojede také slopestyle, tedy soutěž zaměřená na triky v rámci celé tratě. Obhájce vítězství Jakub Vencl to letos nebude mít jednoduché – mezi potvrzenými jmény je i Dawid Godziek, jeden z nejlepších slopestyle jezdců současnosti.
Vítězové obou závodů se mohou těšit na skutečně originální cenu. Kromě finanční odměny ve výši 200 tisíc korun získají také symbolický podíl 0,001 procenta obchodního centra Arkády Pankrác, jehož hodnota od loňského roku výrazně vzrostla.
„Stejně jako v minulém roce nabídneme vítězům kombinaci finanční prémie a symbolického podílu na Arkádách. Věřím, že je to motivace, která přiláká špičkové jezdce z Česka i ze zahraničí,“ říká generální ředitel a spoluzakladatel fondu Trigea Tomáš Trčka.
Vstup pro diváky je zdarma. Celý závod budou moci fanoušci sledovat také v přímém přenosu na televizních stanicích Nova Sport 1 a Nova Action. Podrobné informace o programu a startovní listině organizátoři zveřejní na sociálních sítích akce.