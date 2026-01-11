Vacek skončil na vozíku a teď hlásí: Na Tour jsem připravený! Přichází jeho čas?
Když se objeví na třítýdenních etapových závodech, je fanouškům jasné, že bude o zábavu postaráno. Vždyť si vzpomeňte, jak řádil hlavně v úvodu loňského Giro d´Italia a stejně tak o rok dřív na Vueltě. Mathias Vacek (23) má na seznamu nesplněných přání zvýrazněnou Tour de France. I v jeho týmu Lidl-Trek cítí, že už k tomu český talent dozrál. „Když dostanu příležitost, věřím, že i na Tour přijedu v top formě, abych mohl zazářit," nebojí se cyklista výzvy.
Když se s ním bavíte, je vám jasné, že i v tak mladém věku to má v hlavě zatraceně srovnané. S tím, co vše už má Mathias Vacek za sebou, se ani není čemu divit. Nejprve kombinoval běžecké lyžování s cyklistikou, po nehodě strávil několik měsíců na invalidním vozíku. Když už se prokousával k profíkům a dokonce se stal v roce 2022 nejmladším vítězem etapového závodu World Tour (nejvyšší kategorie), přišla další ťafka v podobě zániku jeho týmu. I proto mladík, který se v juniorských kategoriích tak trochu podobal Pogačarovi, moc dobře ví, že nic není zadarmo, a ke všemu je nutná tvrdá dřina. A také, jak se v minulé sezoně přesvědčil, štěstí.
Máte za sebou třetí plnou sezonu ve World Tour. Jaké pocity ve vás převládaly po jejím skončení? Byl jste rád, že máte volno, bez závodů, nebo vám trochu chyběly?
„Teď to bývá u profíků po celou sezonu hodně náročné. Je tam i určitý tlak od týmu, když jde o body nebo o vítězství. Takže stresu a tlaku je v sezoně dostatek a na konci už to člověk pociťuje, když jede třeba deset měsíců v kuse. Pořád se musí soustředit, zvládat to. Takže po sezoně jsem vždy rád, že si můžu odpočinout, zregenerovat a mít tři týdny bez kola. Vůbec na něj nesáhnout a zase načerpat motivaci, energii a pak na to zase s plnou parou vlítnout a makat, aby další sezona byla co nejlepší. Takže mi prospívá dělat věci úplně mimo kolo, pak mám zase chuť do tréninku. Protože musíme vydržet zase skoro celý rok dřít na kole.“
Byla víc vyšťavená hlava, nebo tělo?
„Cítil jsem, že bylo obojí docela na limitu. I vzhledem k tomu, že jsem měl minulou sezonu trochu smůlu. Nebylo vůbec jednoduché zvládat některé situace ani mentálně. Ale vždycky dostanu podporu od týmu a od rodiny, což je super. Dokážu se vyklidnit a soustředit se na další cíle. Ale bylo toho hodně. Jel jsem od Valenciany (od 5. února) až po Japan Cup (19. října), i tělo bylo unavené, bylo to cítit. Takže po sezoně byl ten správný čas užívat si sám sebe, rodinu, kamarády, jezdit po výletech a vůbec nemyslet na kolo.“
Připomeňte prosím, v čem konkrétně jste měl v sezoně smůlu?
„Docela dost jsem padal. Naštěstí to nebyly extrémně vážné pády, že bych pak musel dva, tři měsíce úplně vypnout nebo se zotavovat. Bylo to v rámci zotavení do týdne a pak jsem mohl sednout zpátky na kolo. Ale když jsem měl první pád hned v prvním závodě, pak na Paříž-Roubaix, v Polsku… Není to hezké, když člověk padá takhle za sebou, ještě když ví, že má formu a může jet o vítězství. Pak není příjemné opustit závod a jet domů. To bylo asi mentálně nejtěžší. Ale na druhou stranu to k tomu patří a občas člověk musí se smůlou počítat. Na každém rohu se může něco stát. Jindy zase máte štěstí a dosáhnete pěkných výsledků. Takže sezona byla, jaká byla. Nemůžu si stěžovat, že by byla špatná. Byly tam i pěkné momenty a dokázal jsem si užít většinu závodů.“
Smůlu si vybíráte už od dětství. Vzpomeňme vaši autonehodu v patnácti letech, když vás trenér vezl z běžkařských závodů a vy jste po havárii skončil na nějakou dobu i na invalidním vozíku. Počítáte už tedy s tím, že si všechno v životě musíte pořádně vydřít?