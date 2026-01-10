Rekordman chyběl, mistrem republiky v cyklokrosu je Bažant (18). Zemanová vyhrála popáté
Mistrem republiky v cyklokrosu se stal v Ostravě poprvé teprve osmnáctiletý Kryštof Bažant. Stříbro obhájil při neúčasti držitele rekordních osmi titulů Michaela Boroše, který vyhrál v posledních pěti letech, hlavní favorit sobotního závodu Václav Ježek. Třetí byl Maximilian Kerl. Závodu žen dominovala Kristýna Zemanová, vyhrála popáté za sebou.
Talentovaný Bažant triumfoval na zasněžené trati i přesto, že se dvakrát během hodinového závodu na osm kol potýkal s technickými potížemi.
„Určitě to pro mě hodně znamená - vyhrát jako prvoročák v elitě. Tím spíš, že závod neprobíhal zrovna podle mých představ,“ řekl Bažant České televizi. „Měl jsem defekt, hned po startu mi spadl řetěz, takže jsem to musel dvakrát dojíždět. Úplně jsem s tím nepočítal, ale v posledním kole se to vyvrbilo v můj prospěch, za což jsem hrozně rád,“ pochvaloval si bronzový juniorský medailista z předloňského mistrovství světa v Táboře.
Vítěze domácího poháru Ježka udolal v závěrečném spurtu poté, co se oba během druhé poloviny přetahovali ve vedení. „Chtěl jsem zaútočit co nejpozději, aby ten útok byl co nejefektivnější a nedal se už oplatit,“ uvedl Bažant.
První medaili mezi mužskou elitou na domácím šampionátu si vyjel i Kerl, který měl dlouho Bažanta s Ježkem relativně blízko před sebou, dotáhnout se na ně ale nedokázal. Cílem projel čtvrt minuty za nimi. Čtvrtý byl Jakub Říman, pátý Ondřej Novotný. Až jedenáctý skončil obhájce bronzu Jakub Ťoupalík.
Třiatřicetiletý Boroš, jenž se loni v Jičíně rekordním osmým titulem odpoutal od Zdeňka Štybara a Radomíra Šimůnka staršího, se na poslední chvíli odhlásil kvůli zdravotním problémům.
Zemanová: Pátý titul byl jeden z cílů sezony
Suverénní Zemanová potvrdila roli dlouhodobé české jedničky. Vyhrála s velkým náskokem před Kateřinou Hladíkovou a Amálií Gottwaldovou a prodloužila svou domácí nadvládu, která trvá od šampionátu v Kolíně v roce 2022.
V Ostravě, kde se jelo o domácí cyklokrosové tituly poprvé, zvítězila dvaadvacetiletá závodnice týmu VIF stylem start - cíl. Hladíková na ni ztratila minutu a půl, Gottwaldová ještě dalších 31 sekund.
„Pátý titul byl jeden z cílů sezony. Předchozí závody napovídaly, že bych měla jet pro zlato. Výkonnostně jsem si věřila. Důležité bylo, že jsem zvládla závod bez technických problémů, protože míst na defekt bylo na okruhu hodně,“ citoval Zemanovou v tiskové zprávě cyklistický svaz.
Skvěle se dokázala vypořádat i s mrazivým počasím. „Bylo těžké udržet tělo v teple. Jakmile člověk promrzne, hůře se běhá i drží řídítka. Ale podobné počasí je v Česku už čtrnáct dnů, trošku už jsem si zvykla. A ani mi těch minus sedm v Ostravě nepřišlo tak strašných,“ uvedla Zemanová.
V závodech juniorů zvítězili Antonín John a Barbora Bukovská.
Mistrovství České republiky v cyklokrosu v Ostravě:
Muži elite (24,8 km): 1. Bažant (Cyklostar Pirelli) 1:01:39, 2. V. Ježek (Brilon) -3, 3. Kerl (Auto Škola Ml. Boleslav) -17, 4. Říman (ATT Investments) -1:03, 5. Novotný (Nutrend Specialized) -1:13, 6. Jindřich (ČEZ Tábor) -1:22.
Ženy elite (18,6 km): 1. Zemanová (VIF) 52:32, 2. Hladíková (Brilon) -1:30, 3. Gottwaldová (Nutrend Specialized) -2:01.
Junioři (15,5 km): 1. A. John 40:37, 2. D. Svoboda (oba Brilon) -8, 3. Vorel (Prodoli) -1:26.
Juniorky (15,5 km): 1. Bukovská (DK Bikeshop) 44:46, 2. Grohová (Dukla Praha) -28, 3. Šíslová (Lyko Klub Prachatice) -1:00.