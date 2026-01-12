Předplatné

Cyklisté mají novou královnu. Bukovská (17) ovládla anketu i jako ženský talent roku

Cyklistika
Vítězkou ankety Král cyklistiky za rok 2025 se poprvé stala Barbora Bukovská. Sedmnáctiletá bikerka a cyklokrosařka byla na dnešním slavnostním vyhlášení v Praze oceněna i jako talent roku mezi ženami.

Barbora Bukovská je třetí vítězkou za poslední čtyři ročníky ankety, celkově pátou po Ladě Kozlíkové, Romaně Labounkové, Ivetě Miculyčové a Kristýně Zemanové. Zárveň je nejmladší mezi všemi vítězi tradiční ankety.

Prvenství si vysloužila pěti medailemi ze šampionátů v cyklokrosu i na horských kolech: v krosu je juniorskou mistryní Evropy a vicemistryní světa, v cross country horských kol získala bronz na MS i ME a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.

„Je to pro mě obrovská čest. Stále tomu nemohu uvěřit. Přijde mi až neskutečné, že jsem v konkurenci tak skvělých cyklistů vyhrála. Jsem za to velmi vděčná a nesmírně si vítězství vážím,“ uvedla Bukovská.

Druhé místo v absolutním pořadí v 61. ročníku ankety obsadila Sabina Košárková (pumptrack/BMX), třetí skončil loňský vítěz Pavel Bittner před dalším silničářem Mathiasem Vackem a bikerem Ondřejem Cinkem.

Talentem roku mezi muži se stal Kryštof Bažant, jenž stejně jako Bukovská kombinuje cyklokros a horská kola. Jako počin roku byl vyhlášen projekt Ultra Tour 2025 ultramaratonce Daniela Polmana. Do Síně slávy Českého svazu cyklistiky byl přijat Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz.

Vítězové a ocenění v 61. ročníku ankety Král cyklistiky za rok 2025:

Král cyklistiky:
1. Barbora Bukovská
2. Sabina Košárková
3. Pavel Bittner
4. Mathias Vacek
5. Ondřej Cink

Talent roku - ženy: Barbora Bukovská.

Talent roku - muži: Kryštof Bažant.

Počin roku (cena veřejnosti): Daniel Polman.

Síň slávy: Jiří Ježek.

