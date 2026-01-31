Bukovská (17) jede o světový titul. A co plánuje dál? Zahraniční týmy už píšou
V sobotu pojede v novém reprezentačním dresu českého týmu. Jinak ale poznáte Barboru Bukovskou na první pohled – v současnosti totiž obléká trikot evropské šampionky v juniorské kategorii. Nejen proto je asi největší českou nadějí na medaili na aktuálním světovém šampionátu v nizozemském Hulstu. „Uvidím, jak mi sedne trať, jak mi to celkově sedne v ten den. Ale věřím, že to dopadne dobře,“ prozradila Bukovská v rozhovoru pro deník Sport.
Bahnitý cyklokros se nezdá být úplně sportem pro holky. Přesto v něm a také v horských kolech našla velkou zálibu. A také jí to zatraceně jde. Barbora Bukovská už má doma několik velkých medailí ve své juniorské kategorii v obou disciplínách a díky tomu už jí začaly psát zahraniční týmy, které by o ni měly zájem. Co dalšího sedmnáctiletá slečna ještě prozradila?
Začněme naši jízdu vaším nedávným velkým úspěchem. Co pro vás znamená stát se ještě jako juniorka královnou české cyklistiky?
„V konkurenci, která tam je, je to pro mě velká čest. Popravdě jsem ani sama nevěděla, že je možné se v takhle mladém věku stát královnou. Takže to beru jako velkou čest. Nečekala jsem to, ale je to pro mě obrovská motivace a myslím, že mě to zase někam posunulo.“
Čeho byste chtěla ve své kariéře dosáhnout, jaký je váš sportovní sen?
„Samozřejmě bych se ráda cyklistikou profesionálně zabývala. Teď je můj asi první a nejbližší cíl přestoupit do některého profesionálního týmu. A snem každého včetně mě je olympiáda.“
Na horském kole se můžete zúčastnit olympijských her bez problémů. Přála byste si, aby byl i cyklokros zařazen na ty zimní?
„Určitě by se mi to moc líbilo. Mít tu možnost v obou disciplínách by bylo husté. To bych si moc přála, aby to dopadlo.“
Jak vám osobně vyhovuje jízda na sněhu, případně ledu?
„Už jsem pár takových závodů zažila, takže mám zkušenosti, kdy jsme se i bořily ve sněhu. Záleží, jestli by to bylo hodně uklouzané, to už pak může být dost nebezpečné a nemusí to ani být správný závod. Ale když to není extrém, tak myslím, že je to v pohodě. A možná i další výzva, kam s cyklokrosem pokročit, co nového se učit kromě jízdy na blátě, uklouzaných zatáčkách a v písku.“
V podobných podmínkách na sněhu jste na začátku roku vyhrála republikový šampionát ve své kategorii, že?
„Dá se říct, že ano, ale tam to na trati bylo spíš už vyjeté do bahna, takže se nedá říct, že bychom jezdili na sněhu. Ten byl hlavně okolo. Ale řekla bych, že pro mě by byl větší problém asi teplota, protože jezdit v mínus pěti, deseti stupních… To už vám i samotné kolo mrzne a nefunguje, jak má. To může být větší problém.“
Olympijské hry jsou zatím hrou budoucnosti. Pojďme se ale vrátit do minulosti, i když vám je 17 let, takže není tak daleká. Jak a kde jste se dostala ke sportu, potažmo k cyklistice?
„Hlavně díky rodičům, ti mě a bráchu vedli úplně odmala ke sportu. Dělali jsme různé druhy sportů. V nějakých jedenácti letech se to zlomilo, kdy jsem začala převážně jezdit na kole. V patnácti, šestnácti jsem začala pořádně závodit, i se účastnit prvních Světových pohárů. A právě i díky rodičům jsem teď v cyklistice.“
Vzpomenete si na své první závody? Nebo alespoň z vyprávění rodičů a podle fotek.
„Své první závody si nepamatuju, protože jsem závodila už na odrážedle. Ale když bych měla vzít závod, kde už jsem to brala vážně, tak to bylo někdy v jedenácti letech, když jsem začala jezdit Český pohár.“
Vybaví se vám nějaká netypická cena, kterou jste za závody dostala?
„Jo, tam mě něco napadá. Nebyla to teda první cena, ale byla zvláštní. Byli jsme na světové juniorské sérii v horských kolech v Itálii. A protože to bylo v oblasti, kde se pěstovala jablka, tak jsme dostali všichni na bedně kilo jablek a nějaké jablečné šťávy. To byla má první cena v této soutěži.“
Judo, plavání i brusle
Jaké sporty jste s bratrem dělali?
„Dělali jsme judo, protože rodiče byli judisti. Pak oni sami začali jezdit na kole, proto jsme se i my stali cyklisty. Jinak jsem docela i plavala, jezdili jsme na běžkách, bruslích, běhali jsme, chodili po horách. Prostě všechno možné. Dokonce jsem se trochu dostala i ke gymnastice. Takže základ máme hrozně široký a myslím, že nám to i pomohlo vybrat si, co nám jde a co ne.“
Proč jste nezůstala u juda?
„V té době jsem nebyla rvací typ, byla jsem spíš holčička a nebavilo mě to. Nevím proč, ale fakt mě to vůbec nebavilo. Ale zároveň jsem moc ráda, že jsem ten sport dělala, protože jsme měli přípravu všeho možného – gymnastiku, posilovali jsme, běhali.“
Judo učí i úctu k soupeři. Vštěpovali vám to už jako malým do hlaviček?
„To ano. Judo má určitou etiketu a už odmalinka jsme měli řád v tréninku a úctu k trenérům. Takže nás to učili.“
Závodíte v létě na horském kole, v zimě jezdíte cyklokros. Co vám, jakožto slečně, která se určitě jinak ráda hezky oblékne, učarovalo na disciplínách, které se často odehrávají v bahně?
„Mně bahno nevadí, při závodě to ani nevnímáte. Naopak možné i nějaké to rvaní se s podmínkami posiluje. Protože je to i psychicky náročné, když víte, že máte jet závod v dešti. Obecně mě baví pohyb. Jsem typ vytrvalce, baví mě příroda, hory, které díky tomu poznáváme.“
Máte raději kořeny a kamenité překážky u horských kol, nebo písek, bahno a vybíhání schodů v cyklokrosu?
„V tomto mám radši horská kola. Protože mám moc ráda hory. Proto myslím, že biky trošinku převažují. Protože jezdíme do hor, lyžařských středisek, kde bývají závody. A hlavně mám hrozně ráda léto. Takže všeobecně mě horská kola hodně baví. Ale i cyklokros mám ráda. V něm samotný závod. Tam mi zase naopak dělají problém věci okolo: závody jsou dost daleko, cestování a pak ta zima, když se musíte postavit na start a svlíknout se z bundy. To je náročnější, ale samotný závod mě fakt baví. Takže je to 50 na 50, ale možná to víc převažuje k horským kolům díky horám a sluníčku.“
Když je řeč o kořenech a kamenech v lese, jak jste překonala strach z toho, že byste tam mohla spadnout? Nebo jste ho ani nikdy neměla?
„Dřív jsem byla víc nebojácná a vůbec mi to nedělalo problém, protože jsem byla spíš dítě a nedokázala jsem si představit, co se může stát, kdybych spadla. Takže jsem to sjela. Dost mi pomohl trenér, který mi to vysvětlil, nebo pomohl tím, že jel přede mnou. A jinak myslím, že je to dost o cviku hlavy, že pak už s tím umíte pracovat a překonat to, když to není úplný extrém. Ale taky se občas stává, že se mi do šutrů úplně nechce.“
Jak to překonáte?
„Většinou si řeknu, že nemám jinou možnost, protože ostatní holky to jezdí. I když vím, že se srovnávám s těmi nejlepšími holkami ve světě, tak je mi jasné, že bych to měla sjet. Takže to překousnu. A když si fakt nevím rady, tak poprosím trenéra, aby jel přede mnou. To mi většinou dost pomáhá, když jede někdo přede mnou, určí mi rychlost, jedu stejnou stopu a přejedu to.“
Měla jste už někdy nějaké vážnější zranění, než jsou odřeniny a modřiny z pádů?
„Musím zaklepat, zatím ne.“
Svými výbornými výsledky jste si zadělala na velká očekávání od okolí. Četla jsem, že od stresu před závody se oprošťujete konverzací s rodinou nebo písničkami. Prozradíte, o čem jiném než o cyklistice se s rodiči bavíte a jakou hudbu posloucháte?
„Když jsme tam s holkama, tak se občas i něčemu zasmějeme. A jinak říkám třeba něco k závodu, nebo se radíme, nebo se bavíme o úplně jiných věcech, abych na závod nemyslela. A písničky… Já poslouchám všechno, takže je mi to jedno. Něco si tam pustím, soustředím se na to a je mi líp.“
A co jiné záliby? Stíháte ještě něco jiného než trénink, závody a školu?
„Hrozně ráda jdu na procházku s kamarádkou. Ještě nedávno jsem dost i malovala. K tomu se občas dostanu i teď, je to takové odreagování a současně rozvíjím trošku jinou stránku svých dovedností. A jinak ráda peču a vařím, to mě hrozně baví. A když je čas, tak se učím do školy.“
Kousek buchty po obědě
Co je váš kuchařský nebo pekařský majstrštyk?
„Všechno možné. Narozeninový dort zvládám, brácha má taky nějaké oblíbené buchtičky, které si vždycky vyžádá. To ano, každý doma má něco oblíbeného.“
Vrcholoví cyklisté už hodně řeší stravování, do čehož už koláčky úplně nezapadají. To zatím není váš případ?
„Řeším to tak, že si každý den dopřeju kousek buchty třeba po obědě. To je takový můj pravidelný čas. Myslím, že když 80-90 procent času jím kvalitně a zdravě, tak dát si kousek buchty, ještě když je domácí, neuškodí. Dělá mi to i dobře na hlavu a jsem spokojená.“
Jakou školu vlastně studujete a jak to máte vyřešené s absencemi kvůli závodům?
„Doteď jsem byla na jazykovém gymnáziu. Ale teď už to kvůli závodům, když už jezdíme i po světě, moc nejde, tak budu přestupovat do maturity na sportovní gympl. Tam doufám, že mi víc vyhoví a bude to snazší i s tréninky.“
Jaké jazyky ovládáte?
„Teď jsem měla francouzštinu a angličtinu. S obojím budu pokračovat, za což jsem ráda, že budu dál rozvíjet i francouzštinu. Protože v Belgii a Nizozemsku je to hodně výhodné.“
Takže třeba i s ohledem na tyto jazyky pak budete volit své budoucí angažmá?
„Doufám, že to nějak skloubím. Primárně bych chtěla umět angličtinu, protože tady spousta lidí nemá problém mluvit anglicky. To je tedy můj prioritní jazyk a francouzština může být bonus a může pomoct ve spoustě věcí. Doufám, že se mi to vyplatí a pomůže mi to.“
Někteří vaši předchůdci o zahraničním angažmá neuvažovali. Vy to ale asi berete tak, že vás to může hodně posunout a nebojíte se toho už v takto mladém věku?
„Už s tím i nějak počítám. Myslím, že jsem na to připravená a určitě s tím nebudu mít problém. Nemyslím si, že bych se natrvalo přestěhovala třeba do Belgie nebo jinam, ale třeba na půl roku, nebo dva měsíce, kdy se tady jezdí závody, bych tady i ráda bydlela. Ušetřilo by mi to spoustu cestování a mohla bych si dovolit jet daleko víc závodů.“
Jak se v cyklokrosu v českých podmínkách řeší domlouvání zahraničního angažmá? Mohou vám pomoci i bývalí závodníci jako Zdeněk Štybar, který je i nadále s českým cyklokrosem v kontaktu, nebo jiní?
„Určitě je tady spousta lidí, kteří mi mohou takhle pomoct. Ale týmy i samy napíšou, že by měly zájem.“
Takže nabídky už přichází?
„Ano. Od příští cyklokrosové sezony už budu v kategorii U23, a to už bych ráda někam přestoupila.“
Už v sobotu je na mistrovství světa v nizozemském Hulstu na programu závod juniorek. Vy jste se na něj navnadila druhým místem z nedávného SP, co očekáváte od tamní trati a od sebe? Přeci jen jste úřadující evropská šampionka.
„Na to se mě ptá hodně lidí a pokaždé odpovídám, že nevím. Nechci si říct, že to vyhraju nebo něco podobného. Můj hlavní cíl je vědět, že jsem do toho dala všechno, co ve mně bylo, nevzdala jsem to a bojovala až do cíle o nejlepší možný výsledek. Uvidím, jak mi sedne trať, jak mi to celkově sedne v ten den. Ale věřím, že to dopadne dobře, a doufám v to, protože jsme přípravu nepodcenili, ladili jsme to, takže myslím, že by to mohlo klapnout.“
Na závěr mi to nedá se nezeptat: Už máte nějaký fígl na počítání kol, aby se vám nestalo to, co před rokem, kdy jste si myslela, že jste vyhrála, ale ono před vámi bylo ještě jedno kolo?
(zasměje se) „Teď už si na to dávám takový pozor, že každé kolo se koukám. I můj trenér a rodiče si na to dávají pozor a sami mi to hlásí. I když z depa mi bohužel pořád nikdo nic neříká, moji blízcí ano. Takže si na to všichni dáváme pozor a doufám, že už se to nestane.“
Barbora Bukovská
- Narozena: 2. listopadu 2008 (17 let)
- Výška/váha: 163 cm/54 kg
- Disciplína: cyklokros a horská kola
- Největší úspěchy: cyklokros: 2. místo MSJ 2025, 1. místo MEJ 2025, 2. místo MEJ 2024, 1. místo MČRJ 2026. Horská kola: 3. místo MSJ 2025
Program MS v Hulstu
Sobota
- 11.00 juniorky (Bukovská, Drhová, Grohová, Rothbauerová, Šíslová)
- 13.00 muži do 23 let (Bažant, Hojka, Kerl)
- 15.00 ženy elite (Zemanová)
Neděle
- 11.00 junioři (A. John, E. John, Pazourek, Svoboda)
- 13.00 ženy do 23 let (Gottwaldová, Hladíková)
- 15.00 muži elite (Boroš)