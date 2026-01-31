Bukovská je mistryní světa v cyklokrosu! Grohová i po hloupé chybě dojela třetí
Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. Stříbro získala obhájkyně titulu a hlavní favoritka Lise Revolová z Francie. Druhou desítku pořadí uzavřela Barbora Šíslová.
Sedmnáctiletá Bukovská získala světové zlato v cyklokrosu pro Česko po 12 letech, dosud poslední vyjel v roce 2014 v Hoogerheide Zdeněk Štybar. Obhájkyně stříbra a rovněž úřadující evropská šampionka Bukovská je první českou mistryní světa v historii v ženských kategoriích.
„Cítila jsem se dnes hodně silná, je to nejlepší den celé sezony. Tohle je prostě jako sen, opravdu nádherný sen. Vůbec nevím, co k tomu říct víc,“ řekla Bukovská bezprostředně po projetí cílem v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou federaci (UCI).
Průběh závodu zcela korespondoval se slovy ostravské rodačky, která ovládla tradiční domácí anketu Král cyklistiky za minulý rok. Během něj byla velmi úspěšná také v cross country horských kol, když získala bronz na MS i ME a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.
Přitom neměla příliš dobrý start a po prvním z pěti okruhů byla desátá s půlminutovým mankem na Revolovou, která na nic nečekala a vystřelila za obhajobou. Bukovská se však drala rychle dopředu a z náskoku Francouzky neustále ukrajovala. Na konci čtvrtého kola ji dostihla a po průjezdu cílem šla rychle do čela.
Něco neskutečného...
Revolová se jí dokázala udržet jen chvilku, pak Bukovská odjela a bylo zřejmé, že už ji může zastavit jen velká chyba nebo technický problém. Cílovou rovinku si mohla naplno vychutnat, zvítězila nakonec s náskokem 15 sekund.
„Je to nádherný pocit, ten nejkrásnější možný pocit, jaký mohu zažít. Je to něco neskutečného a pro mě velká čest,“ doplnila poté, co převzala zlatou medaili a oblékla duhový dres mistryně světa.
„Loni to pro mě bylo hrozně těžké, ale tentokrát už jsem si byla jistá,“ připomněla Bukovská nešťastný okamžik z loňského MS, kdy slavila triumf předčasně o kolo dříve, ale pak se musela spokojit se stříbrem.
„Jela jsem si svůj závod, jak jsem zvyklá, ale v posledním kole už to nešlo tak dobře, cítila jsem se unavená. A ona (Bukovská) má závěry opravdu hodně silné. Snažila jsem se, ale dnes to nestačilo. Samozřejmě jsem trošku smutná, ale je to, jak to je, mám za sebou i tak výbornou sezonu,“ řekla Revolová.
Dvacet sekund po ní přijela Grohová, která si prožila hodně dramatickou chvilku. Podobně jako Bukovská se i ona prodírala vpřed ze druhé desítky. A jela skvěle. V závěru čtvrtého okruhu měla vedoucí dvojici kousek před sebou, ale otočila se, aby zkontrolovala dění za sebou, narazila do bariéry a upadla. Otřesená však rychle naskočila na kolo a uhájila bronz.
Mistrovství světa v cyklokrosu v Hulstu (Nizozemsko):
Juniorky (16,35 km): 1. Bukovská (ČR) 44:55, 2. Revolová (Fr.) -15, 3. Grohová -35, ...20. Šíslová -3:34, 31. Rothbauerová -5:30, Drhová (všechny ČR) nedokončila.