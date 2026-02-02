Belgičanka na MS vystartovala po Zemanové. Omluvila se, ale bylo to upřímné?
Závod ženské elity na víkendovém mistrovství světa v cyklokrosu neměl sice překvapivou vítězku, průběh závodu byl však strhující. A to nejen kvůli samotným výkonům. Řada pádů a také zcela nepatřičný výlev emocí belgické závodnice vůči české reprezentantce Kristýně Zemanové po jejich pádu. Belgičanka za to byla ještě v průběhu závodu vyloučena, dokonce ji kvůli záchvatu odvezli i do nemocnice. Pak se na Instagramu omluvila.
Nizozemští fanoušci byli o víkendu nažhavení, co jim přinese domácí mistrovství světa, na kterém útočil na rekordní osmý titul Mathieu van der Poel, a také v ženském závodu měli řadu adeptek na duhový trikot. Nakonec v něm obsadily ženy v oranžových dresech kompletní pódium.
A to dokonce na třetím místě dojela Puck Pietersová, která se při drsném pádu nepříjemně uhodila do hlavy.
O opepření atmosféry se ale postarala závodnice z konkurenční belgické reprezentace.
Marion Norbertová Riberolleová, původem Francouzka, jela ve skupince zhruba osmi cyklistek, které si to měly rozdat o bronz. V této grupě nechyběla ani Češka Kristýna Zemanová, která na poslední prověrce před MS, při Světovém poháru v Hoogerheide, skončila druhá.
Jenže v předposledním okruhu to Zemanové v ostré bahnité zatáčce podklouzlo, a jak padala, zasáhlo její kolo i Norbertovou Riberolleovou, která také šla k zemi.
Někdejší mistryni světa v kategorii do 23 let tento incident, který se ale v závodech děje běžně, tak rozčílil, že jakmile se zvedla, plná emocí šla a do Zemanové, která sebrala své kolo a chtěla na něj hned naskočit, oběma rukama strčila. Česká závodnice na to nijak nereagovala, jen se snažila zprovoznit své kolo a pokračovat v závodu. To samé pak udělala i Belgičanka.
„Bohužel, kvůli této přehnané agresi se závod úplně pokazil, zdržení bylo velké. Navíc jsem měla problémy s přehazovačkou a než se mi to nějak povedlo dát dohromady, bylo vše ztracené. Pak už mi chyběla větší motivace o něco bojovat,“ přiznala Zemanová, která nakonec dojela jedenáctá.
Z úst televizních komentátorů už ve chvíli incidentu zaznívalo, že za tohle by měla být Norbertová Riberolleová diskvalifikovaná.
To se také po nějaké chvíli stalo. Ještě několik minut sice Belgičanka pokračovala v závodu, pak ji ale kamery ukázaly, jak sedí na zemi, vedle svého kola, a vypadá, jako kdyby znovu spadla. Jenže k ničemu takovému už nedošlo. Podle pozdějšího zjištění médií jako Sporza a dalších ji postihla panická ataka. Kvůli tomuto stavu ji následně sanitka odvezla do nemocnice na další vyšetření.
V neděli, den po závodu, pak na svém Instagramu Norbertová Riberolleová vzkázala, že je v pořádku až na bolest hlavy, která po pádu přetrvává.
Současně se také snažila omluvit. „Co se týče mé sobotní diskvalifikace: Má reakce nebyla správná. Akceptuji rozhodnutí jury a omlouvám se dotyčné závodnici.“ Jak moc však byla omluva upřímná, vzhledem k tomu, že Zemanovou ani nejmenovala, posuďte sami.