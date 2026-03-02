Bizár v Belgii. Cyklista se při závodě ztratil, jak se to stalo a kdo mu pomohl?
Kuriózní, i když pro něj v tu chvíli nepříjemný moment zažil o víkendu britský cyklista Noah Hobbs při své premiéře na jednorázovce Omloop Het Nieuwsblad. Při závodu se ztratil. Bez mobilního telefonu by hledal cestu do cíle jen těžko. Pomohl mu ale jeden z místních obyvatel, který závodníka i s jeho kolem dovezl do cílového Ninovenu. Jak se dnes může něco takového stát?
Zdá se to jako nemožné. Vždyť v cyklistických závodech je tolik doprovodných vozů, jejich kolona je i několikakilometrová. A přesto zažil Noah Hobbs, závodník americké stáje EF Education-Easy Post, v sobotu perné chvíle.
Britský cyklista debutoval v takzvaném otvíráku jarních klasik, v závodu Omloop Het Nieuwsblad. V jednadvaceti letech má však s jednorázovkami v Belgii velmi malé zkušenosti. V závodě kategorie World Tour, tedy té nejvyšší, si vybral smůlu hned několikrát. Nejprve píchnul. Defekt s doprovodným vozem svého týmu rychle vyřešil a vrátil se zpět do pelotonu. „Pak se mi porouchalo přední kolo, ale znovu jsem se vydal zpátky, jenže už jsem nevěděl, kde jsem,“ vyprávěl o pár hodin později po tomto incidentu pro týmové sociální sítě Hobbs.
Zachránil ho až jeden z místních lidí. „Tenhle chlápek mi nabídl odvoz a vzal mě až sem (do cíle). Je to dobrý člověk. Bez něj bych se ještě teď toulal někde po Belgii,“ děkoval po návratu k týmovému autobusu neznámému dobrodinci.
Tato historka je úsměvná a v dnešní době byste si řekli, že se přeci nic takového už nemůže stát. Jenže pokud zůstane cyklista za doprovodnými auty, která mu zmizí z dohledu, je odkázán sám na sebe. A v závodech u sebe nevozí borci na kolech mobilní telefony, aby se podívali do mapy. Závody jsou sice značené, jenže někdy se může stát, že v daném místě žádná značka není, ať už třeba proto, že cyklističtí nadšenci, kteří si mysleli, že závod už kolem nich projel kompletně, si některá značení odnesou domů na památku.