Pogačarovi roste konkurence, mladíci ho tlačí na limit. Je tu Francouz, který vyhraje Tour?
I na začátku této sezony je nedostižný. Tadej Pogačar potvrdil dominanci třetí výhrou v řadě na štěrkové klasice Strade Bianche. V ní dokonce zajel rychlostní rekord. Ovšem ne proto, že by sám chtěl jet tak rychle. Donutili ho k tomu mladíci, kteří mu tentokrát šlapali na paty. „Mladí kluci mě dostávají na limit, takže do toho musím jít ještě víc naplno,“ prozradil. Kdo jsou ti, u kterých občas slyšíme označení „nový Pogačar“?
Ještě donedávna se o cyklistech, kteří prokazovali už v mladém věku výjimečný talent a výkon, říkalo: Přichází nový Merckx. Belgické legendě se dlouho nemohl nikdo vyrovnat. Až se zjevil blonďatý kluk ze Slovinska, který v předposlední etapě Tour de France 2020 neskutečným představením v časovce smáznul krajana Primože Rogliče a přivlastnil si svou první a rozhodně ne poslední celkovou výhru na Staré dámě. Od té doby předvedl tenhle Tadej Pogačar věci, nad kterými si i experti málem ukroutili hlavy. Hvězdná vystoupení na Tour de France, ale i jarních jednorázkovkách. Osmdesátikilometrové sólo na Strade Bianche v roce 2024 se v té době zdálo jako ojedinělý skutek. Jenže Pogačar v následujících dvou letech přesvědčil, že tohle je jeho standard.
Ještě na světovém šampionátu 2024 si soupeři při Slovincově útoku sto kilometrů před cílem ťukali na čelo, co to zase vyvádí, že to přece nemůže vydržet.
Vydržel. A ukázal, kdo tomuto sportu v současnosti vládne.
Není tak divu, že kdykoliv se teď objeví mladý talent, od kterého si týmy a experti slibují velkou budoucnost, mluví se o něm už jako o „novém Pogačarovi“. Tak jako nyní o Paulu Seixasovi.
UAE – lovec talentů
A není náhoda, že si právě tyto naděje snaží k sobě stáhnout Pogačarův tým UAE Emirates. Už když přišel do stáje ze Spojených arabských emirátů osmnáctiletý Španěl Juan Ayuso (v roce 2021), mluvilo se o něm jako o cyklistovi, který by se mohl ve svém vývoji podobat v té době teprve dvaadvacetiletému Slovinci. Jenže motor na cestě za slávou se rodákovi z Barcelony nejprve zadrhl kvůli zranění kolene. A později i proto, že se jezdci s velkým potenciálem zdálo, že v týmu s tak ohromnou hvězdou se mu nedostává příležitostí, jaké by si představoval. Proto ve třiadvaceti přesídlil do celku Lidl-Trek.
Novou energii, kterou mu přestup dodal, chce věnovat právě stíhání Pogačara a získávání dalších výher. Letos už se mu povedl ovládnout hned první etapový podnik, do kterého nastoupil – Kolem Algarve, a jako bonus přidal i jedno etapové vítězství v tomto portugalském závodu.
UAE Emirates si do své letky stáhlo také velký mexický talent Isaaca del Tora. Loni na Giro d´Italia překvapil, když po odstoupení Ayusa bez problémů zaujal roli lídra týmu a po deváté etapě také vedoucího muže celého závodu. Tuto pozici protaktizoval v předposlední etapě, kdy si hlídal druhého v pořadí Richarda Carapaze, ale třetího muže klasifikace Simona Yatese nechal pláchnout, a přišel tak o senzační premiérový titul z podniku Grand Tour. Vzhledem k mladému věku se ale dá tato chyba omluvit a i na Del Torovi je vidět, že ji chce od té doby napravovat.
Na Strade Bianche se navíc ukázal jako dobrý Pogačarův parťák, se kterým si prý i rozumí a dobře spolu vychází. Del Toro totiž ve chvíli, kdy čtyřnásobný vítěz Tour de France navyšoval svůj náskok, eliminoval pokusy největší hrozby, kterou představoval Paul Seixas.
Francie chce svého vítěze Tour
Právě on je momentálně nečastěji skloňován jako „nový Pogačar“ a ten, kdo by mohl toho skutečného porazit. Do World Tour, nejvyšší kategorie silničních cyklistických závodů, vstoupil v minulé sezoně z mládežnického celku svého současného týmu Decathlon CMA CGM v pouhých osmnácti letech. A už loni si ho pozornější diváci všimli. Na Critériu du Dauphiné, generálce na Tour de France, skončil celkově osmý. Ovládl Tour de l´Avenir, tedy Tour de France mladých závodníků. A na mistrovství Evropy bral bronzovou medaili za Pogačarem a Remcem Evenepoelem, o němž se kdysi také hovořilo jako o nástupci Eddieho Merckxe.
Přes zimu Seixas, o kterého také usilují z Emirátů, zase trochu dozrál, zesílil, zapracoval na sobě. Výsledkem jsou v této sezoně už dvě výhry mezi elitou a skvělá vizitka z víkendového Strade Bianche, kde se snad víc než o Pogačarovi mluvilo právě o mladém Francouzi.
Seixase i týmové parťáky Del Tora a jednadvacetiletého Jana Christena, který mu rozjel vítězný útok, chválil také úřadující mistr světa i Evropy. „Dneska to bylo hodně dobré i na mě, za mnou byli mladí kluci, kteří mě dostávají na limit. Takže do toho musím jít ještě víc naplno. Máme tady spoustu mladých soupeřů, takže je potřeba trénovat,“ usmál se Pogačar.
Konkrétně do Seixase vkládají ve Francii naděje, tamní média skloňují jeho jméno často i v souvislosti s Tour de France. Nejslavnější cyklistický závod planety totiž předlouhých 40 let nezaznamenal domácího vítěze. Na rodáka z Lyonu už začíná být vyvíjen tlak, který může být na škodu.
Své o tom ví třeba Romain Bardet, zatím poslední francouzská naděje. Ohromný tlak na jeho osobu vyvrcholil tím, že rodák z Brioude už ke konci kariéry raději jezdil na italské Giro. A do žlutého dresu se alespoň na jednu etapu oblékl až předloni při své úplně poslední účasti na Tour.
Opatrnost u talentů je namístě. Možných nových Merckxů i Pogačarů totiž zaznamenala cyklistika už celou řadu, ve většině případů svůj potenciál nenaplnili.
Šlapou Pogačarovi na paty
PAUL SEIXAS (Francie)
- Věk: 19 let (24. září 2006)
- Výška a váha: 186 cm/64 kg
- Tým: Decathlon CMA CGM
Celá země si od něj slibuje, že po předlouhém půstu zase jednou ovládne Francouz Tour de France. Vyloučené to není, ale nebude to hned. Seixas má velký talent, ale i v týmu vědí, že s ním musí zacházet s ohledem na věk, volit obezřetně program. Mluví se o tom, že by Tour mohl jet už letos. Vzhledem k tomu, že zatím neabsolvoval žádnou Grand Tour, to ale může být hodně riskantní.
ISAAC DEL TORO (Mexiko)
- Věk: 22 let (27. listopadu 2003)
- Výška a váha: 180 cm/64 kg
- Tým: UAE Emirates-XRG
Loni byl prvním Mexičanem, který vozil na Giro d´Italia trikot lídra závodu a také v něm vybojoval celkové podium (2. místo). To vzbudilo v jeho rodné zemi doslova šílenství. Také v týmu UAE Emirates byli nadšení a ve zbytku sezony dvaadvacetiletému mladíkovi dopřáli velmi pěkný závodní program, v němž posbíral řadu výher. Letos ho z Gran Tour čeká už Tour de France.
JUAN AYUSO (Španělsko)
- Věk: 23 let (16. září 2002)
- Výška a váha: 183 cm/65 kg
- Tým:Lidl-Trek
V následujících dvou letech se ukáže, zda Španěl naplní očekávání, která se do něj vkládala. Po změně týmu bude mít volnější ruce na třídenních etapových podnicích. Španělé od dob Alberta Contadora (2015 Giro) nemají vítěze Grand Tours. Ayuso má letos jet Tour de France, kde však nebude mít rozhodně takovou podporu jako Tadej Pogačar či Jonas Vingegaard.
Srovnání mladých cyklistických hvězd
Ukazatel
Pogačar
Ayuso
Del Toro
Seixas
Věk při první výhře
20 let 5 měsíců
19 let 10 měsíců 15 dnů
20 let 1 měsíc 20 dnů
19 let 4 měsíce 25 dnů
Výhry ve stejném věku (srovnání s Pogačarem)
–
18
24
2
Výhry v první sezoně ve World Tour
8
0
3
0
Věk při vstupu do World Tour
20
18
20
18