Robocop Pogačar to dokázal! I po pádu před klíčovým stoupáním konečně ovládl Sanremo
Tohle byl jeho asi největší sen a cíl této sezony. Výhru na monumentu Milán-Sanremo cyklista Tadej Pogačar dokonce upřednostňoval před Tour de France. Především proto, že ji ve svých statistikách ještě neměl. To už teď neplatí. A příběh letošního Sanrema je o to emotivnější a neuvěřitelnější, že ho Slovinec dosáhl v hodně potrhaném dresu. Před klíčovým stoupáním Cipressa totiž skončil na zemi a na peloton najednou ztrácel. Přesto dokázal své útoky zrealizovat a konečně vyhrát. Pogačar se tak znovu zapisuje do historie.
Podrobnosti připravujeme.