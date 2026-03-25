Kreuziger: I cyklisté jsou dnes křehčí. A na co jezdec myslí v největším kopci na Tour?
Jsou dnešní sportovci křehčí než dřív? Kolik stojí vychovat cyklistu? A co se odehrává v hlavě závodníka v největším kopci Tour de France? I na tyto otázky odpovídá v novém dílu podcastu Branky, děti, rodiče bývalý elitní cyklista Roman Kreuziger. Muž, který patřil mezi absolutní světovou špičku, dnes působí jako sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious a na současnou cyklistiku se dívá z nové perspektivy – trenérské, rodičovské i manažerské.
Rozhovor s lyžařskou mistryní světa Šárkou Strachovou a šéfredaktorem iSport.cz Lukášem Tomkem přináší velmi otevřený pohled na výchovu talentů, tlak na mladé sportovce i změnu mentality nové generace.
„Cyklistika je dnes spíš o tom, jak a kolik tomu chce člověk dávat. Jestli opravdu chce občas i nějaké chvíle protrpět,“ říká Kreuziger hned v úvodu.
Jedna z nejsilnějších pasáží rozhovoru přichází ve chvíli, kdy Kreuziger popisuje, co se děje v hlavě cyklisty v největších kopcích Tour de France. „Když člověk jede do toho největšího kopce, většinou kouká na kolo před sebou a snaží se ho držet. Ale člověk se za ty roky naučí uzavřít sám do sebe,“ popisuje.
A přidává upřímnou vzpomínku: „Slyšel jsem pak, kolik tam bylo českých vlajek, jak to bylo skvělý, jestli jsem si to užil. Já jsem vždycky říkal, že mi to je líto, ale že jsem je úplně nevnímal.“
Cyklistika je podle něj extrémně mentální sport. A právě tady vidí rozdíl mezi generacemi. Kreuziger dnes pracuje s mladými závodníky a zároveň má vlastní dlouholeté zkušenosti z profipelotonu.
„Neřekl bych, že dnes nemají odhodlání. Oni vidí výsledky, snaží se a poměrně brzo, když mají úspěch, už se vidí jako hvězdy. Ale když kolem nich člověk chodí v bílých rukavičkách a pak se přestane dařit, tak se totálně rozsypou,“ říká otevřeně.
Podle něj může být až příliš jemné zacházení problém. „Je to trošku na škodu,“ říká, ale na druhou stranu chápe roli mentálních koučů v dnešním profesionálním sportu. „Za mě to úplně nebylo, byli jsme vychovaní tvrději. Dnes jsou lidé křehčí a jsou svým způsobem zvyklí mít vše na zlatém podnosu. Mentální kouč je pak pro ně dobrá pomoc. Aby se naučili pracovat s emocemi, uměli řešit i běžné situace.“
Kupovat dětem superkolo? Zbytečné
Velmi otevřeně mluví Kreuziger i o rodičích a penězích v cyklistice. „Jsem zásadně proti tomu, aby rodiče kupovali dětem v deseti nebo ve dvanácti letech to nejlepší kolo. Ty děti padají, ničí vybavení. Kolo střední relace je víc než dostačující,“ říká.
A co to přesně znamená kolo střední generace? Jakou částku si rodič musí připravit? „Pro žáka je to kolo za nějakých 60 tisíc. Pro kadeta kolem 120 tisíc,“ vypočítává.
Téma peněz, výchovy i talentu patří mezi další silné momenty podcastu, stejně jako vzpomínky na Tour de France, spolupráci s Albertem Contadorem nebo pohled na budoucnost cyklistiky. A také na to, jakým způsobem dnes ke sportu vede své vlastní dcery.
Nový díl podcastu Branky, děti, rodiče s Romanem Kreuzigerem přináší otevřený pohled na vrcholový sport i výchovu mladých sportovců.