Vingegaard ve formě, vyhrál závod Kolem Katalánska. Ovládl dvě horské etapy
Dánský cyklista Jonas Vingegaard vyhrál 105. ročník etapového závodu Kolem Katalánska. Dvojnásobný šampion Tour de France si tak připsal si další celkový triumf dva týdny po vítězství na jiném prestižním závodu Paříž-Nice.
Devětadvacetiletý Vingegaard si v dnešní závěrečné 7. etapě v Barceloně se sedmi přejezdy vrchu Montjuic udržel vedení, jež si vybudoval triumfy v předchozích dvou horských etapách. Z vítězství v hromadném spurtu se radoval Australan Brady Gilmore.
Vingegaard dojel na 33. místě ve stejném času jako vítěz a celkově vyhrál o 1:22 před Francouzem Lennym Martinezem a o 1:30 před Němcem Florianem Lipowitzem. Čtvrtý nejstarší stále fungující etapový závod světa vyhrál lídr stáje Visma-Lease a Bike poprvé v kariéře.
Čtyřiadvacetiletý Gilmore, kolega Jana Hirta z týmu NSN, si připsal první triumf na WorldTour v kariéře. Ve spurtu za sebou těsně nechal vítěze dvou etap Doriona Godona z Francie a Belgičana Remca Evenepoela. Dvojnásobný olympijský šampion skončil celkově pátý.
Hirt obsadil v konečném pořadí 77. pozici, druhý český účastník závodu Pavel Novák byl stopatnáctý.
Cyklistický etapový závod Kolem Katalánska (WorldTour) - 7. etapa (95,1 km):
1. Gilmore (Austr./NSN) 2:06:44, 2. Godon (Fr./Ineos Grenadiers), 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 4. González (Šp./Q36.5), 5. L'Hote (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Remijn (Niz./Alpecin-Deceuninck) všichni stejný čas, ...86. Hirt (ČR/NSN) -2:58, 120. Novák (ČR/Movistar) -9:33.
Konečné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 25:56:36, 2. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -1:22, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:30, 4. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) -1:43, 5. Evenepoel -2:13, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -3:17, ...77. Hirt -53:13, 115. Novák -1:17:42.