Z lyží na kolo. Biatlonová hvězda vstupuje do profesionální cyklistiky, za koho pojede?
Není prvním, kdo přichází do cyklistiky z jiného sportu. Biatlonista v pelotonu však bude raritou. Émilien Jacquelin si plní svůj dětský sen. Poté, co na olympiádě v Anterselvě mohl závodit s náušnicí svého vzoru Marca Pantaniho, teď si sám vyzkouší, jaká dřina je profi cyklistika. Prvodivizní tým Decathlon CMA CGM oznámil, že bere majitele několika olympijských medailí do služeb svého týmu NewGen.
Od 1. května mu to začne. Poté, co si Émilien Jacquelin odpočine po náročné biatlonové sezoně s vrcholem na zimní olympiádě, začne se připravovat na závody v úplně jiném sportu. Už odmala je velkým fanouškem silniční cyklistiky, a teď sám pozná, jaká fuška to je. Kolo už sice pravidelně zařazuje do své biatlonové přípravy, i z týmu Decathlon CMA CGM ale upozorňují, že si bude muset zvyknout na dlouhotrvající zátěž specifickou pro cyklistiku.
Jacquelin začne přípravu s rozvojovým týmem této prvodivizní sestavy NewGen, která jezdí závody v třetí divizi (kontinentální tým).
„Tento projekt ve mně zrál už nějakou dobu. Ačkoli zimní olympijské hry ve Francii v roce 2030 zůstávají mým cílem, nyní pociťuji silnou touhu vyzkoušet něco nového a věnovat se cyklistice na špičkové úrovni. Na kole jsem jezdil vždy, ať už v mládí, nebo jako součást fyzické přípravy, ale od nynějška bude každý den novou výzvou,“ prozradil Jacquelin v tiskové zprávě francouzského celku.
Z biatlonu, zvlášť ve francouzské reprezentaci, je zvyklý na špičkové zázemí. V cyklistice ale pozná zase něco trochu jiného.
„Jsem přesvědčen, že tréninkové metody, sledování výživy, vybavení a náročné prostředí, které tým nabízí, mi umožní pokročit a dostat se na další úroveň. Hodlám do toho dát 100 %, bez kompromisů,“ říká s odhodláním rodák z Grenoblu.
S týmem absolvuje přípravu včetně vysokohorského kempu. „Na konci jara jsme naplánovali hodnotící fázi, abychom lépe definovali jeho profil: jeho výbušnost v biatlonu by se mohla velmi dobře promítnout do toho, že se stane vynikajícím „puncheurem“ (útočným závodníkem) na silnici. Spoléháme na jeho silný atletický potenciál a vysoké hodnoty VO2 max, které již prokázal na lyžích a které by se nyní měly plně projevit na kole,“ říká Jean-Baptiste Quiclet, vedoucí úseku výkonnosti celku Decathlon.
Tým si od Jacquelina slibuje ale ještě i něco jiného, než výkony. „Ačkoli je to špičkový sportovec zvyklý na velkou zátěž, bude se muset přizpůsobit dlouhotrvajícím výkonům, které jsou pro cyklistiku typické. Jeho fyzické kvality a mentalita šampiona budou nepochybně cenným přínosem pro všechny naše jezdce,“ věří šéf týmu NewGen Guillaume Bonnafond.
Jacquelin má ve své sbírce kromě zlaté, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile ze ZOH také pět titulů mistra světa. Přidá k nim i nějaký triumf v cyklistickém závodu?