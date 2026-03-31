Poprask v Itálii. Dva opilí muži chtěli při závodu ukrást kolo ze střechy jedoucího auta
Fanoušci v Itálii bývají často hodně oprsklí, někdy to až hraničí s drzostí. Ale co předvedli o víkendu dva muži na cyklistickém etapovém závodu Coppi a Bartali, to už bylo za hranicí všech mezí. Dvojice byla opilá a ohrožovala posádku doprovodného vozu týmu Visma-Lease a Bike, kterému chtěli muži přímo ze střechy ukrást jedno z rezervních kol. Ke všemu byli dost agresivní.
Tohle ještě tihle sportovní ředitelé nezažili. Přímo v závodě s názvem Settimana Internazionale Coppi e Bartali je začali ohrožovat dva muži. Jeden vylezl na střechu doprovodného vozu týmu Visma-Lease a Bike (v překladu pronajmi si kolo) a jeden z rezervních bicyklů této nizozemské stáje začal z nosiče krást.
Sportovní ředitel na to zareagoval tak, že i z pomalejší jízdy prudce zastavil, což způsobilo, že zloděj se na střeše neudržel a přes přední sklo a kapotu sklouzl dolů. Druhý však začal agresivně bušit do zavřeného okénka na straně řidiče. Celé to na mobil natočila posádka doprovodného vozu za nimi.
„Bereme tento incident velmi vážně, protože ohrozil bezpečí našich kolegů. Naši zaměstnanci na místě ihned šli na policii a také informovali organizátory závodu. Ve výsledku žádné naše vybavení nebylo ukradeno a nebyly způsobené žádné škody. Kolegové z vozu jsou v pořádku, ale samozřejmě hodně otřeseni,“ napsal v prohlášení na týmovém webu šéf Visma-Lease a Bike Richard Plugge.
K události došlo v sobotní čtvrté etapě, závod skončil v neděli celkovým vítězstvím Maura Schmida z celku Jayco AlUla. Tým Visma-Lease a Bike, jehož hlavními hvězdami jsou Jonas Vingegaard a Wout van Aert, nasadil do tradičního italského etapáku „béčkovou“ sestavu.