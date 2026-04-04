Vacek před Flandrami: Chceme pódium. Jak to má teď se svým dánským lídrem?
Tyto dva týdny jsou zásadní pro vyznění jarní kampaně všech klasikářských týmů. Mezi ně patří i Lidl-Trek, domovská stáj českého mistra Mathiase Vacka. Toho teď v dresu národního šampiona dobře uvidíte na věhlasných kostkových jednorázovkách. Nejprve tuto neděli v závodě Kolem Flander, týden na to na Paříž-Roubaix. „Kostkové klasiky jsem si zamiloval od samého začátku,“ těší se na ně závodník, od kterého si hlavně do budoucna v týmu hodně slibují.
Mathias Vacek má sice stále teprve 23 let, v cyklistickém světě si ale současný mistr Česka v silničním závodu i v časovce udělal už skvělé jméno. Mluví se o něm jako o budoucím nástupci mistra světa z roku 2019 Madse Pedersena, současného lídra týmu Lidl-Trek na velké kostkové klasiky. A důkazem je i to, že v Nizozemsku a Belgii už se učí vyslovovat jeho jméno. Nizozemský web specializovaný na cyklistiku Wielerflits v jednom svém textu o Vackovi psal: „Čte se Vacek, ne Vaček.“
Sám český mladík je už na komolení svého jména zvyklý. „Myslím, že v každé zemi to říkají trošku jinak, i v týmu mám přezdívky trošku jiné. Sleduju to už dlouho, že se snaží vždycky vyslovit moje jméno správně, ale nikdy to moc neklapne,“ směje se Vacek v rozhovoru pro deník Sport před dvojicí důležitých monumentů.
Je tady pro vás důležitý duben. Vy už máte za sebou ale zhruba dva měsíce závodění. Jak jste spokojený s úvodem sezony?
„Zatím jsme měli v týmu trošku smůlu. Nejdřív se nám na Valencianě zranil Mads Pedersen a pak na Paříž-Nice i Juan Ayuso, dva naši lídři. To udělalo trošku čáru přes rozpočet, protože jsme měli do těchto závodů nějaké plány. Měli jsme to nastavené tak, že jim budeme k ruce a pak se to muselo v závodu měnit a improvizovat. Vždycky jsem se samozřejmě snažil dělat maximum, ale tyhle závody jako Paříž-Nice jsou extrémně náročné a jakmile tam není člověk jako tihle dva, je těžké tam vyhrát etapy a jet na celkové pořadí.“
Takže jste se zaměřili spíš na pokusy o etapové výhry?
„Ano. V jedné etapě na Paříž-Nice jsem byl blízko, pak jsem zaváhal v cíli, to mě trošku mrzelo. Ale jinak jsem většinu závodů objel docela dobře a bez nějakých větších problémů. Samozřejmě nám chybí vítězství z těchto závodů, ale myslím, že je to jen otázka času, než to přijde. Mads se teď dostal zpátky rychle a už je v celkem dobré formě. Takže teď věřím, že když ne na Flandrech, tak na Paříž-Roubaix, což je jeho cíl, bude dost namotivovaný a pojede na vítězství.“
Kamkoliv přijedou, tak vyhrají
Proč věříte spíš v monument Paříž-Roubaix?
„Flandry s Pogačarem, Van der Poelem, teď i Evenepoelem jsou čím dál náročnější a my se musíme snažit být co nejblíž těmhle lidem, jezdit za nimi a co nejvíc se jim přiblížit. Není to jednoduché, je vidět, jak jsou někteří závodníci odskočení a kamkoliv přijedou, tak ten závod vyhrají. Ale budeme bojovat a pokusíme se na Flandrech a pak hlavně na Roubaix o co nejlepší výsledek.“
Vraťme se ještě ke zmiňovaným etapovým závodům, kde jste si vyzkoušel i časovky, a to jak individuální, tak i týmovou. Jak je hodnotíte?
„Zatím jsem byl spokojený. Na Valencianě byla změněná, byl hodně vítr a jeli jsme na normálních kolech, takže to nebylo optimální, ale třetí místo se počítá. A v té na Paříž-Nice jsme jeli týmově fakt skvěle, byli jsme sehraní a neudělali jsme moc chyb. Možná na začátku jsme to ve městě rozjeli pomalu a ztratili tam nějaké vteřiny. Ale jinak jsme jeli sehraně a plán jsme dodrželi na sto procent. Těším se teď i na další časovky. A myslím, že jak na Dauphiné, tak i na Tour bychom mohli týmové časovky zajet dost dobře, pokud budeme mít mentalitu jako na Paříž-Nice.“
Teď už ale ke klasikám. Vy už jste v nich posbíral nějaké zkušenosti, ale nedávno jste jel poprvé Milán-Sanremo. Co jste o tomto závodu zjistil?
„Sanremo je výjimečný závod už jen tím, jak je dlouhý. Člověk jede dvě stě kilometrů docela pohodu, je to takové zdlouhavé, všichni čekají na závěr, kdy se to rozjede. Je to hrozně náročný závod a současně jedna z nejlehčích jarních klasik. Když se pak přijede blíž k Cipresse, tak už je to docela blázinec. Tam už se bojuje o pozice, hodně se riskuje, vznikají tam pády. Z toho jsem byl docela vystrašený, že to je ještě horší než klasiky teď v Belgii.“
Čím to je?
„Tam je boj o pozice klíčový a lidi často nepřemýšlí, co dělají. Takže to fakt není vůbec sranda. V rychlostech, ve kterých jezdíme, stačí jedna chyba a všechno může jít hodně rychle z kopce. Do letošního roku to bylo o tom, že dokud to nevyhraje Pogačar, tak bude těžké tam jet na vítězství, abych byl upřímný. Takže myslím, že když teď vyhrál, tak už se tam nevrátí, a bude to možná v příštích letech i o něco atraktivnější. Ale jako závod se mi to líbí, kopce vyhovují mému typu, takže do budoucna bych ho určitě chtěl jezdit a snažit se zajet dobrý výsledek.“
Bude to otevřenější, je to placka
Teď vás čeká dvojice velkých kostkových klasik. Jsou kostky to, co vám sedí a co vás baví?
„Kostkové klasiky mě bavily už od začátku. Samozřejmě je to taky extrémně náročné, ale má to něco do sebe. Je to něco jiného než normální závod a to je právě to, co mě na tom baví. Kostky, atmosféra, ty lidi tam. Flandry a pak Roubaix jsou extrémně legendární závody a užívám si je. I když Flandry jsou svou intenzitou nejnáročnější jednodenní závod z celé sezony. Takže se na to těším, ale vím, že když tam teď bude taková konkurence, tak to bude těžké od začátku až do konce. Myslím, že Roubaix bude otevřenější díky tomu, že je to placka, a mělo by to víc vyhovovat Madsovi (Pedersenovi). Takže uvidíme. Teď se soustředíme na Flandry a pokusíme se udržet co nejdýl vepředu a dotáhnout Madse na co nejlepší flek. Ale nebude to jednoduché.“
Takže vaše úkoly teď budou jako obvykle v poslední době, čili že budete tím posledním po ruce Pedersenovi?
„Většinou to teď v klasikách tak bude. Měl bych být jeden z těch posledních pomocníků. Samozřejmě v těchto závodech jsou to nástupy vlevo, vpravo, defekty, může se stát cokoliv. Ne vždy se dá úplně spoléhat na sebe, člověk se snaží najít toho druhého mezi úseky a domluvit se na něčem, ale je to tak intenzivní, že se často snažíte hlavně udržet, nebo si najet náskok mezi kopci, naskočit si do nějaké skupiny. Je to rychlejší, než normální závody, kde se čeká do poslední chvíle. Tady už to začíná brzo. Takže když budu Madsovi moct pomoci, tak mu pomůžu. Ale nastávají situace, kdy jsem za ním nebo před ním, a to se musí zase improvizovat.“
Je variantou i to, že když bude mít Pedersen smůlu, zůstane někde vzadu, tak řeknou z týmu vám, ať to zkusíte sám?
„Rozhodně se to stát může. Kdyby se to stalo, musel bych jet pasivně, snažit se co nejvíc šetřit a čekat na závěr. Protože proti lidem, kteří tady budou, rozhodně nebudu nic zkoušet. Člověk musí být realista a snažit se co nejdýl udržet, než něco zkoušet a plýtvat energií. Ale kdyby k této situaci došlo, snažil bych se udělat maximum pro to, abych dojel co nejlíp.“
Pedersen je Dán. Jak skousnul to, že Češi porazili ve fotbalové baráži o MS jeho krajany?
(usměje se) „Říkal mi, že to moc nesleduje, takže je mu to asi jedno. Možná o tom něco četl, ale nebavili jsme se o tom, protože já taky fotbal moc nesleduju. Samozřejmě je to hezké, že jsme postoupili, je to super, ale nemám to tak, že bych seděl u televize a koukal na to. Tohle v týmu úplně neřešíme.“
Takže nemusíte splácet národní „dluh“ a teď pro Pedersena dřít o to víc?
„Ne, to ne.“ (směje se)
Kolem Flander:
- Kdy se jede: neděle
- Start: Antverpy v 10.00
- Cíl: Oudenaarde (cca 16.30)
- Vzdálenost: 278 km
- Největší favoriti: Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel
- Poslední vítěz: Tadej Pogačar (1:01 minuty před Madsem Pedersenem, Van der Poelem a Van Aertem)