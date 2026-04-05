Pogačar si připsal druhý monument sezony, suverénně vyhrál Flandry. Hrozí mu ale soud
Teprve třetí start sezony a třetí výhra. Navíc druhá z monumentu, čili nejvýznamnějších klasik. To je hvězdný start sezony Tadeje Pogačara, který dál pokračuje v krasojízdě, jež zahájil už před pár lety. Tentokrát ho k tomu přivedl finální útok na Oude Kwaremnotu, kde odpáral Mathieu van der Poela. Slovinec tak oslavil třetí výhru na proslulé belgické jednorázovce Kolem Flander. V neděli si tak na pódium došel pro další cenu. Možná se ale bude muset kvůli incidentu v závodu dostavit i před flanderského policejního soudce. Není však jediný.
Když se v závodu objeví jména jako Remco Evenepoel, Wout van Aert a hlavně Mathieu van der Poel s Tadejem Pogačarem, je všem jasné, že půjde o další epickou bitvu. Tentokrát k ní došlo během velikonočních svátků a v místě, kde právě cyklistiku považují téměř za svatou věc. V Belgii se odjel další ročník fanoušky milovaného závodu Kolem Flander.
U něj se v posledních letech střídají starty v Antverpách a Bruggách. Tentokrát peloton vyjel z prvně jmenovaného. Přibližně 250 kilometrů před cílem závodu dlouhého 278 km se zformovala třináctičlenná skupina, která postupně získávala výhodu oproti pelotonu. Ovšem ze strany hlavní skupiny to bylo velmi kontrolované, do čela se dostali závodníci UAE Emirates-XRG, konkrétně Mikkel Bjerg.
Ke kuriózní situaci došlo 213 kilometrů před cílem, kdy část pelotonu projela přes železniční přejezd pravděpodobně už ve chvíli, kdy musela svítit výstražná světla, a zhruba dvě třetiny hlavního pole už musely zastavit, protože spadly závory. V první skupině byli třeba i Tadej Pogačar a Remco Evenepoel. Oni a další pak byli autem rozhodčích zpomaleni, aby je zbytek pelotonu dojel.
Nicméně denní únik tímto získal cenné téměř dvě minuty. Ve chvíli, kdy se peloton spojil, byla výhoda čelní skupiny přes pět minut. Tou dobou už ale cyklisty začínal skrápět déšť a také víc foukalo.
Důležitým okamžikem poté, co se najelo do kostkových sekcí, byl Molenberg 100 kilometrů před cílem, kde se už před nájezdem dopředu pustili jezdci UAE Emirates, kteří na čelních pozicích přivezli i svého lídra Tadeje Pogačara. V Molenbergu se díky ostrému tempu favoritů peloton roztrhl, v čelní skupině se ale udrželi všichni důležití muži – Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Wout van Aert a samozřejmě Pogačar. Naopak Mathias Vacek musel svého lídra Pedersena dohánět což se mu nakonec nepodařilo.
„Za Molenbergem se vytvořila docela velká skupina, která ale dobře spolupracovala, což mi hrálo do karet,“ pochvaloval si po závodu Pogačar.
Byl to opravdu bláznivý závod
Favorité začali zrychlovat, což se projevilo na výrazném zkrácení náskoku úniku. Ten skupina favoritů dojela, když do cíle zbývalo 77 kilometrů.
Pogačar se rozhodl prověřovat své soupeře už i v menších kostkových stoupáních, jako to udělal v Berg Ten Heute, kde se s ním na čele držel hlavně Evenepoel. Tímto zvýšením tempa odpáral ze skupiny 28 lidí čtyři konkurenty včetně Sylvana Diliera, týmového kolegy Van der Poela.
„Byl to opravdu bláznivý závod. Nevím, co bych řekl, bylo to strašně těžké a to hodně daleko před cílem. Pak jsme čekali na finále, ale pořád se jelo strašně rychle,“ popisoval Slovinec tuto část závodu.
Další útok muže v duhovém trikotu přišel při druhém průjezdu přes legendární Oude Kwaremont. Chytnul se ho Van Aert, naopak Van der Poel i Evenepoel zůstali trochu vzadu. Když dojeli na rovinatější úsek, do čelní dvojice se docvakl Nizozemec, ale Eveneopel pořád trochu zaostával.
Pogačar dál šlapal zostra, což tentokrát dostalo do úzkých Van Aerta, naopak Evenepoel si Pogačara s Van der Poelem dojel.
Van Aert pak na silnici znovu zabojoval a snažil se trojici dojet. To Pedersen už byl v této chvíli hodně vzadu. Navíc hlavní favorité už se blížili k dalšímu klíčovému pověstnému hellingenu – k Paterbergu.
Tam nejprve nasadil tempo domácí závodník Evenepoel, ale když se do toho trochu víc opřel Pogačar, Belgičan už začal výrazně zaostávat. Naopak dál se držel s mistrem světa trojnásobný vítěz tohoto monumentu MVDP. To do cíle zbývalo 50 kilometrů a před startovním polem se zlověstně usmíval brutálně prudký Koppenberg a pak znovu i dvojice Oude Kwaremont – Paterberg.
„Bylo dobré zbavit se Remca. Vím, jakou má vytrvalost a že se vždy dokáže v závěru těžkých závodů vrátit. Proto jsem se snažil udržet náskok,“ doplnil Pogačar.
Když už jedu, chci vždycky vyhrát
Na Koppenbergu, který je řadou profíků hodně obáván, protože zhruba v jeho polovině se kostková cesta nakloní až na 20 %, se s Pogačarem bez problémů udržel Van der Poel, ovšem Evenepoel, jenž se na rovině dvojici přiblížil, znovu výrazněji strádal a jeho časové manko na soupeře znovu narostlo.
Jenže následně na rovině Nizozemec Slovinci nestřídal, a tak se lídr týmu Red Bull-Bora-hansgrohe na ně zase dotahoval. Jenže když přišly další kostky, byť po rovině, jakoby ho to zase zbrzdilo.
Hned při posledním nájezdu na Oude Kwaremont na to Pogačar vlítnul a jakmile přišly první kostky, začal se vzdalovat Van der Poelovi. V tomto tisícovkami fanoušků obklopeném dlouhém stoupání získával obhájce loňského prvenství metr za metrem a vzdaloval se muži, který zde slavil triumf už třikrát. Do cíle zbývalo zhruba 18 kilometrů. Van der Poel se ale nevzdával a ani na vrcholu Kwaremontu ještě nebylo nic rozhodnuté.
Náskok nejlepšího cyklisty současnosti byl jen šest sekund. Jenže na asfaltu Pogačar svou výhodu ještě navyšoval. Když dorazili Slovinec a chvíli na to i Van der Poel na vrchol Paterbergu, zaostával Nizozemec už 18 sekund. Do cíle zbývalo 13 kilometrů po rovině. Ovšem i tady se v předešlých ročnících ještě urputně bojovalo.
Pogačarova výhoda se ale čím dál víc zvyšovala. Šest kilometrů před cílem za ním zaostával hvězdný MVDP o 38 sekund, Evenepoel o 1:12 minuty. A tak si dojel Pogačar pro třetí výhru na závodu Kolem Flander a už dvanáctý monument a druhý v této sezoně. Přitom šlo teprve o jeho třetí závod sezony.
„Já příliš nezávodím, ale když už jedu, chci vždycky vyhrát. Takže zatím jsem spokojený a přijedu motivovaný příští týden na Paříž-Roubaix,“ navnadil světový šampion na příští neděli na další z legendárních kostkových klasik. Tu, ze které zatím výhru zapsanou nemá.
Je však možné, že kromě soupeřů bude muset čelit i policejnímu soudci ve Flandrech. Za projetí železničního přejezdu ve chvíli, kdy už měly začít padat závory, chce totiž všechny cyklisty, kteří takto učinili, volat soud ve východních Flandrech k zodpovědnosti. V dřívějších letech přitom v některých závodech nebylo ani výjimkou, že jezdce, kteří se takto provinili, ze závodu diskvalifikovali.
Cyklistický závod Kolem Flander (WorldTour) - 278,2 km:
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 6:20:07, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) -34, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:11, 4. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -2:04, 5. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) -2:48, 6. Stuyven (Belg./Soudal Quick-Step) -4:28, ...49. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -7:09, 72. M. Kopecký -10:00, T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) nedokončil.