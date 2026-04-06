Přes přejezd na červenou v závodu? Pogačarovi hrozí vysoká pokuta i zákaz řízení
Slaví další monumentální výhru. Pro Tadeje Pogačara je už dvanáctá celkem a druhá v rozmezí dvou týdnů. Tentokrát ovládl jednorázovku Kolem Flander. Převzal si cenu pro vítěze, jenže kvůli incidentu v průběhu závodu mu hrozí, že se bude muset do Belgie vracet. Jeho a dalších zhruba dvacet závodníků si chce předvolat státní zastupitelství ve Flandrech. A hrozí jim vysoká finanční pokuta i zákaz řízení.
Nedělní závod Kolem Flander byl znovu parádním festivalem cyklistiky. Na pověstných kostkových stoupáních, tzv. hellingenech, byla k vidění řada nástupů a pěkných soubojů o vítězství. Převážně i teď, stejně jako loni, v podání Tadeje Pogačara a Mathieu van der Poela. Ovšem pěkný výkon předvedli také nováček na tomto monumentu, Remco Evenepoel, a zkušený Belgičan Wout van Aert.
Rozhodující atak pak přišel ze strany lídra týmu UAE Emirates-XRG Pogačara v pověstném stoupání Oude Kwaremont za povzbuzování tisícovek fanoušků. To do cíle zbývalo přibližně 18 kilometrů a před nejsilnější dvojicí, tedy Pogačarem a ještě Mathieu van der Poelem, byl poslední kopec – Paterberg. V něm Pogačar ještě víc zatlačil do pedálů a definitivně zlomil soupeře.
Do cíle si pak dojel pro dvanáctý monument kariéry Pogačar, druhý byl Nizozemec a třetí skončil Evenepoel.
S Van der Poelem se potká Pogačar znovu už tuto neděli na další velké jarní jednorázovce Paříž-Roubaix. Ovšem i Evenepoela možná uvidí dřív, než by mu bylo milé. A hlavně na místě, které se závody nemá vůbec nic společného. To kvůli incidentu, ke kterému došlo 213 kilometrů před cílem.
V cyklistických závodech nebývá úplně neobvyklé, když peloton zastaví závory na železničním přejezdu. Což se stalo i teď ve Flandrech. Jenže nezastavily úplně celý peloton. První zhruba třetina závodníků totiž přejela ještě před tím, než spadly závory. Jenže už ve chvíli, kdy blikalo výstražné červené světlo vzkazující všem: Stůj!
Zbytek pelotonu už ale závory zastavily a tudíž je zdržely. Rozhodčí to následně vyhodnotili tak, že první dvacítku až třicítku cyklistů, mezi nimiž byli například i Pogačar s Evenepoelem, zpomalili tak, aby je zbytek hlavní skupiny dojel.
Pogačar se hájí
„Nebylo to příjemné. Jeli jsme, Mikkel Bjorg to táhl celý den ze špice a najednou tři chlapi vyskočili uprostřed silnice a začali mávat, že máme zastavit. Jak ale můžeme zastavit za sekundu?“ divil se Pogačar na tiskové konferenci po závodu.
„Měli nás zastavit dřív, a ne deset metrů před přejezdem. Když jsem tam ty chlápky viděl, říkal jsem si, že jsou to možná nějací demonstranti nebo něco podobného,“ dodal ještě úřadující mistr světa, kterému nyní od UCI (Mezinárodní cyklistické unie) hrozí vysoká pokuta a stržení UCI bodů.
Tím však celá situace není ještě ani nyní zdaleka dohrána do konce. Za podobné porušení pravidel už v minulosti byli někteří jezdci ze závodů vyloučeni. To se tentokrát nestalo. Nicméně ještě než mohl Pogačar v cíli zvednout vítězně ruce nad hlavu, ozvala se podle belgických médií státní prokuratura regionu Východní Flandry s tím, že takové porušení pravidel silničního provozu nenechá jen tak.
Provinilcům včetně nejlepšího cyklisty současnosti tak hrozí přestupek čtvrtého stupně předvolání před policejní soud a následně pokuta až 5000 eur (asi 130 tisíc Kč) a zákaz řízení minimálně na osm dnů.
Belgické státní zastupitelství teď dělá soupis provinilců. „Přestupky čtvrtého stupně jsou nejzávažnějšími dopravními přestupky, za které jste v zásadě vždy předvoláni k policejnímu soudu. Soudce také vždy uloží zákaz řízení,“ uvedla vlámská televize VRT NEWS. Následující dny tak nejspíš ukážou, jak se rozhodne belgická prokuratura provinilce potrestat.