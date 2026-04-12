Návrat krále! Pogačar našel přemožitele, Paříž-Roubaix ovládl Van Aert a výhru oplakal
Na legendárním kostkovém monumentu Paříž-Roubaix se čekal zápis do historie. A ten se také konal. Minimálně z pohledu týmu Visma-Lease a Bike a Wouta van Aerta. Ten totiž v závěrečném sprintu na velodromu v Roubaix hravě přejel Tadeje Pogačara. Tomu tak překazil jeho cíl ovládnout jako první v historii všech pět monumentů v jedné sezoně. Ale i Slovinec to právě tomuto muži, který svůj počin obrečel, musel přát.
Podrobnosti připravujeme.
Cyklistický závod Paříž-Roubaix (WorldTour) - 258,3 km:
1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 5:16:52, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) stejný čas, 3. Stuyven (Belg./Soudal-Quick Step) -13, 4. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech), 5. Laporte (Fr./Visma-Lease a Bike), 6. Van Dijke (Niz./Red Bull-Bora hansgrohe) všichni -15, ...22. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:51, 30. M. Kopecký -8:01, 61. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -8:38.