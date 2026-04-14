Cyklistická Czech Tour povýšila. Ředitel König chce už letos nalákat opravdu velké hvězdy
Mezi profesionálními týmy už si udělal velmi dobré jméno. Na čtyřdenní etapový podnik Czech Tour jezdí i týmy z nejvyšších pater cyklistiky. I to pomohlo tomu, že od tohoto roku povýšil český závod do kategorie ProSeries, tedy druhé nejvyšší. Letošní ročník poprvé zavítá i na Ještěd. A v jednání je účast velkých týmů jako třeba Ineos Grenadiers a také velkých závodnických jmen.
Ve světě velké cyklistiky už si začíná tento závod budovat přezdívku generálky před poslední Grand Tour, čili španělskou Vueltou. Mnoho cyklistů si už v minulosti přijelo do Česka otestovat hlavně vrchařskou formu před posledním z trojice třítýdenních etapových závodů.
Podnik Czech Tour navíc díky dobré organizaci, skladbě etap a prestiži mezi týmy od letoška poskočil o stupínek výš. Kategorie ProSeries už je druhou nejvyšší, po ní následují jen závody World Tour.
„Pro nás je to obrovský úspěch, ale současně i výzva. Určitě bychom rádi za necelé tři roky žádali o zařazení do World Tour,“ prohlásil prezident závodu Robert Kolář.
Už v minulé sezoně pořadatelé rozšířili závod do celé země, když zavedli etapu z Prahy do Karlových Varů.
„Roztáhli jsme závod na západ, a přišlo nám škoda nezopakovat tuto etapu. Divácká podpora byla na kolonádě skvělá. Letos chceme Czech Tour udělat ještě těžší a atraktivnější pro světové hvězdy,“ řekl Leopold König, bývalý profesionál a nyní ředitel závodu.
Proto přichází letos, kdy se pojede v termínu od 13. do 16. srpna, s novinkou – etapou z Mladé Boleslavi na Ještěd. „Tady už by se mělo výrazně rozklíčovat, kdo bude usilovat o celkové prvenství,“ dodal sám bývalý vrchař König.
Termín v polovině srpna je pro české pořadatele výhodný v tom, že letos 22. srpna startuje Vuelta a Espaňa, což by mohlo přilákat i velké hvězdy.
„Tomu jsme uzpůsobili právě i skladbu etap, tři ze čtyř budou pro závodníky do hor,“ řekl König s tím, že organizátoři chtěli uspořádat etap pět. Jenže kvůli nabitému kalendáři jim to Mezinárodní cyklistická unie (UCI) nepovolila.
Del Toro, Roglič, Evenepoel, Vingegaard...
Z účastníků už je potvrzen tým kategorie World Tour NSN Cycling, za nějž jezdí český vrchař Jan Hirt. A König vede jednání se svým bývalým týmovým kolegou z celku Sky (dnešní Ineos Grenadiers) Geraintem Thomasem. Ten po loňském ukončení závodní kariéry naskočil do managementu britské stáje.
„Mám zprávy od Gerainta, že svou sestavu chtějí dost nabombit,“ zahlásil König. Co to ale znamená a jaká velká jména by případně přivezli?
„Shrnu to, že chtějí vyhrát. Takže jména, která jsou dost dobrá v kopcích a jsou hodně zvučná,“ uculil se.
Mimo to se snaží na start dostat také jedno významné jméno. Ale jaké prozradit nechtěl.
„Nicméně tři horské etapy by mohly být jedním z atributů, které by k tomu mohly přispět. Vzhledem k Vueltě to vůbec není špatná příprava,“ pronesl König tajemně. Po chvíli ale prozradil přeci jen ještě trochu víc při dotazu, jaké jsou jeho vysněné hvězdy, které by bylo alespoň trochu reálné do Česka přivézt.
„Když bych si měl vybírat, tahat z klobouku, tak Del Toro, Roglič, Evenepoel a Vingegaard. Všechno jsou to týmy, které tady startovaly, které jsou reálné, se kterými jednáme. Můžu říct, že je mezi nimi to jedno jméno, o kterém jsem mluvil, kde jednáme. A víc neprozradím.“
Tak to vezměme podle závodního programu jednotlivých cyklistů. Jonas Vingegaard letos pojede Giro d´Italia a Tour de France. Starou dámu mají v plánu také Remco Evenepoel jako lídr týmu Red Bull-Bora-hansgrohe a Isaac del Toro jako pomocník Tadeje Pogačara. Zato Primož Roglič letos cílí jen na Vueltu.
Jaká budou nakonec velká jména na startu Czech Tour se ale fanoušci dozví jen pár týdnů předem. Ani samy týmy totiž dřív své soupisky nepotvrzují.