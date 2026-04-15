Jako Mbappé. Prezident Macron chce přesvědčit supertalent, aby zůstal ve francouzské stáji
O víkendu se stal nejmladším cyklistou, který ovládl celkové pořadí závodu nejvyšší kategorie World Tour. Paul Seixas tím předčil i Tadeje Pogačara. O velkém talentu francouzského mladíka se mluví už delší dobu. A ty největší týmy o něj už nyní svádí souboj. Francouzský prezident Emanuel Macron se však chce přidat k těm, kdo budou Seixase přemlouvat, aby zůstal ve francouzském celku. Macronovi už se to samé povedlo v roce 2022 u fotbalisty Kyliana Mbappého.
Sen Francouzů o domácím šampionovi nejvýznamnějšího cyklistického závodu planety zase nabývá reálných obrysů. Po víc než předlouhých 40 letech by se to mohlo povést v tuto chvíli devatenáctiletému supertalentu Paulu Seixasovi.
Alespoň v to v zemi galského kohouta doufají. Minulý týden navíc rodák z Lyonu přidal další pádný argument. Na týdenním etapovém podniku nejvyšší kategorie Kolem Baskicka vyhrál tři etapy i celkovou klasifikaci. Stal se nejmladším celkovým vítězem etapového podniku World Tour.
Seixas toho docílil v dresu francouzské sestavy Decathlon CMA CGM, s níž má platný kontrakt ještě do konce sezony 2027. Řada velkých hráčů včetně UAE Emirates-XRG, za nějž jezdí Pogačar, chce ale s největším talentem současnosti už nyní podepsat dohodu o budoucí smlouvě, až mu ta u Francouzů vyprší.
Chce plat na Pogačarově úrovni
Mladík, jenž má v tuto chvíli na svém kontě šest vítězství, údajně žádá v budoucnu výplatu okolo osmi milionů eur ročně, kterou má nyní pouze Pogačar. Není zase tolik stájí, které by si to mohly dovolit, vedle týmu z Emirátů třeba ještě britský Ineos Grenadiers či německý Red Bull-Bora-hansgrohe.
Jenže francouzská hrdost je pověstná. A tak o to, aby zůstal tento národní klenot i nadále ve francouzském celku a pokud možno s ním vyhrál Tour de France, se bude podle španělské mutace Eurosportu zasazovat i francouzský prezident Emanuel Macron. Ten prý týmu vyjádřil plnou podporu pro prodloužení smlouvy a také přímo hovořil se Seixasovým manažerem.
Macron, jenž je velkým sportovním fanouškem, údajně sehrál v roce 2022 stěžejní roli v prodloužení smlouvy fotbalisty Kyliana Mbappého s Paris Saint-Germain a oddálení jeho přestupu do Realu Madrid.