Vingegaardova sezona před Tour de France? Úplný protiklad Pogačara. Proč pojede Giro
Už tradičně jsou to dva hlavní favorité Tour de France. Jejich letošní cesta k červencové Francii však snad ani nemůže být odlišnější. Jediné, co mají Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar společné, je, že na začátku jara výrazně zvolnili co do množství závodů. Tím to ale končí. Slovinský cyklista tráví jaro na klasikách, zatímco Dán jednorázovky znovu zcela ignoruje. Jak se tedy dva hlavní rivalové na Starou dámu chystají?
Jak budou v červenci závodit na Tour de France nezávisí pouze na přípravě měsíc před ní. Vědí to všichni, a tím spíš dva hlavní uchazeči o další celkové prvenství, která si v posledních šesti letech rozdělují jen oni. Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard.
Pogačar minulé jaro zvolil dost náročný program kombinující etapový závod a hromadu klasik. Jenže podle toho také pak vypadal v závěru Tour de France. Psychicky vyčerpaný, otrávený, znuděný. To jeho dánský rival absolvoval na jaře 2025 jen dva týdenní etapové podniky a i v závěru francouzské Grand Tour rozdával úsměvy a vtipkoval, což bylo do té doby nevídané.
Zkušenostmi se člověk učí, a tak i Slovinec se svým týmem UAE Emirates-XRG volili program začátku této sezony obezřetněji. Na jaře absolvuje světový šampion pět jednodenních závodů, ještě ho čeká tuto neděli monument Lutych-Bastogne-Lutych.
O to se mu však věnovala větší pozornost. Startoval totiž hlavně na monumentálních klasikách, kam jel vždy vyhrát a nepovedlo se mu to dosud jen na kostkovém pekle Paříž-Roubaix.
Možná i kvůli tomuto velkému mediálnímu a fanouškovskému zájmu o Pogačara zůstával jeho velký grandtourový rival trochu v pozadí. Klasik se Vingegaard účastnil naposledy v sezoně 2022, kdy hlavně na těch ardenských (bez kostek, ale s krátkými prudkými kopci) zjistil, že to není zcela jeho šálek čaje.
I lídr týmu Visma-Lease a Bike je při svém letošním počínání velmi úspěšný. Odjel dva týdenní etapové závody Paříž-Nice a Kolem Katalánska a oba celkově vyhrál. K tomu přidal ještě čtyři etapová vítězství. A zatímco Slovinec má odzávoděné jen čtyři dny, Dán jich má 15.
Vingeggard si navíc pro letošek vybral výzvu, kterou předloni pokořil právě jeho velký soupeř – na celkové vítězství pojede kromě Tour de France v květnu i Giro d´ Italia.
Chci růžový dres
„Zvolil jsem pro letošek Giro, protože je to jeden z nejprestižnějších závodů na světě a já jsem ho ještě nikdy nejel,“ hlásil už na začátku roku nadšeně dvojnásobný vítěz Tour de France.
„Vždycky jsem říkal, že Giro jednou chci jet, a teď přišel ten čas. Je to skvělá změna v mém kalendáři ve srovnání s minulými pěti sezonami. Navíc jsem zvědavý, jaké to bude pak jet na Tour po absolvování Gira,“ dodal.
Pokud by se devětadvacetiletému Dánovi povedlo na Giru triumfovat, dosáhl by něčeho, čeho Pogačar zatím ne. Vyhrál by všechny tři Grand Tours! To se naposledy povedlo Chrisi Froomeovi.
„Samozřejmě budu cílit na maglia rosa (růžový dres). Vidina výhry na všech třech Grand Tours je pro mě obrovskou motivací,“ je Vingegaard nažhavený na tuto výzvu.
Dokončení Gira by pro něj znamenalo, že do startu Tour de France, tedy na odpočinek a další trénink, mu bude zbývat 34 dnů, což je úplně stejné, jako to měl předloni Pogačar.
Ten má naopak v rámci přípravy na Starou dámu letos v plánu vyzkoušet závody, které dosud nejel. Na čtyřnásobného vítěze Tour a muže oblékajícího duhový dres už se nyní těší ve Švýcarsku. Tam nejprve pojede už od příštího úterý týdenní etapák Kolem Romandie. V červnu se pak vrátí na tradiční generálku před Grande Boucle, závod Kolem Švýcarska (17.-21. června).
A tak zatímco loni dva nejžhavější adepti na nejslavnější trikot na světě změřili síly na Critériu du Dauphiné ještě před Tour, letos se potkají až na Grand Départ v Barceloně. Vingegaard už možná jako vítěz všech třítýdenních etapových závodů.