Infarkty při amatérských závodech jsou alarmující. Jak jim pokud možno zabránit?
Britský milovník cyklistiky si vyrazil do Belgie na amatérský závod. Domů už se nevrátil. Postihla ho srdeční zástava a lékařům už se ho nepovedlo vrátit mezi živé. „Projížděl jsem zrovna kolem a nebyla to příjemná podívaná. Ještě dlouho jsem to měl pak před očima,“ líčil bývalý profesionál Zdeněk Štybar, který sám během kariéry podstoupil operaci srdce. Nejde ale jen o cyklistické závody, velké riziko mnohdy hobby sportovci podstupují třeba i na běžeckých maratonech. Jak ho tedy co nejvíc minimalizovat?
Milovníci cyklistiky je moc dobře znají. Před každým velkým závodem jako jsou například jarní klasiky, se konají i amatérské závody. Stejně tomu bylo i na začátku dubna u monumentu Kolem Flander. Na tento belgický svátek přijel také jeden britský hobby cyklista (51), který si právě amatérskou verzi podniku, jenž pak v neděli ovládl Tadej Pogačar, chtěl vyzkoušet. Výhru slovinského fenoména už ale neviděl. Při amatérském závodu ho totiž postihla srdeční zástava a lékaři už jej neoživili. Zdravotníci při stejném závodu resuscitovali ještě další dva cyklisty.
„Stalo se to na vrcholu kopce s názvem Kruisberg/Hotond, což je kopec, kde projíždí finále elitního závodu Kolem Flander. My jsme přes vrchol jeli ve chvíli, kdy tam přijížděly sanitky, a viděli jsme, jak v panice všichni vyskakovali a snažili se zachránit tohoto britského cyklistu. To nebyla hezká podívaná a mrzí mě, že jsem se k tomu otočil, protože jsem to měl dlouho před očima, jak se ho snažili nahodit zpátky,“ vypráví pro iSport Zdeněk Štybar, jenž se amatérského závodu také účastnil.
Sám jel během své profesionální kariéry mnohokrát elitní závod, nyní se ale v rámci sponzorských aktivit účastní i těch pro amatéry.
Případ britského hobby sportovce byl zase po nějaké době jedním z těch medializovaných, rozhodně však nebyl ojedinělý. „Při takovýchhle masových akcích to není první a asi ani poslední případ. Všichni víme, že se to může stát,“ říká Štybar.
„Abych řekl pravdu, mě překvapuje, jak je to vzácné vůči tomu, kolik různých závodů se koná. Když si vezmete třeba běžecké maratony, tam je to ještě intenzivnější a účastní se jich ještě větší hobíci, než závodů jako bylo třeba amatérské Kolem Flander. Lidé k tomu přistupují hrozně laxně. Nevědomost je sladká,“ dodává Vojtěch Hačecký, fyziolog z Centra sportovní medicíny v Praze.
Když to dělám pro zdraví, proč si ho nejdřív nenechat prověřit?
Dříve k mnohým úmrtím na srdeční selhání docházelo i v profesionální cyklistice, v posledních letech jsou však závodníci pod přísným dohledem lékařů.
„Myslím, že je to dokonce nařízeno UCI (Mezinárodní cyklistickou unií), že závodníci každého World Tour týmu musí podstoupit kardio vyšetření. Dokonce jsme jezdili i s holtry, jezdili jsme intervaly a u toho jsme měli kardiologa,“ vzpomíná Štybar na svá stále ještě nedávná profi léta.
V Česku se povinná vyšetření nevztahují pouze na profesionální cyklisty. „Je důvod, proč jsou v našem státu pro výkonnostní sport nařízeny roční zdravotní prohlídky s kontrolou zátěžového EKG pro dospívající a dospělé. Pro dospívající je důležitější kontrola vývoje pohybového aparátu, ale už od 35 let je vysoké procento náhlých úmrtí právě kvůli srdečnímu selhání. Z různých příčin,“ upozorňuje Hačecký.
Důvodem povinných prohlídek je to, aby se u výkonnostních a vrcholových sportovců odhalily případné problémy.
„Hobby sport je ‚přehlížený‘, protože každý to dělá pro své zdraví, aby se hýbal a tak dále. Což je vlastně správný úhel pohledu, ale na druhou stranu když to dělám pro své zdraví, proč si ho nejdřív nenechat prověřit?“ vyzývá fyziolog. A stejné doporučení má i Štybar.
„Prevence je totiž asi nejvíc. A pak také nepřecenit své síly. Není to u každého, ale často mi přijde, že jakmile se člověk účastní amatérských závodů, chce podat svůj maximální výkon, a možná jde zbytečně přes hranu. Většina lidí, kteří tam jsou, jsou pracující lidé, každý má spoustu stresu, možná nejsou zase až tak trénovaní. A pak se může stát to, co teď. Takže bych apeloval spíš na prevenci, aby se takových případů stávalo co nejmíň,“ doporučuje vítěz etapy na Tour de France.
Chodit stejně jako k obvoďákovi
A kam tedy zajít, když se chcete ujistit, zda je pro vás zdravé pouštět se do velkých závodů? Jako první krok si můžete zajít ke kardiologovi. Tady je však směrem k výkonu jedno zásadní ale. Běžný kardiolog vám udělá pouze klidové EKG. „Vůči sportu je však zásadnější zátěžové EKG,“ vysvětluje Hačecký. Proto je potřeba vyhledat tělovýchovného lékaře. Ten s vámi nejprve probere celkovou anamnézu.
„I kvůli tomu je pak vhodné chodit na jedno pracoviště, stejně jako třeba k obvoďákovi, který má založenou vaši kartu, zná vás,“ upozorňuje Hačecký.
Po anamnéze následuje klidové EKG. „Pak se dělá usilovná spirometrie, to znamená v klidu se dýchne, zjistí se vitální kapacita plic, výdechové rychlosti, provede se kontrola dechových cest, jestli jsou dostatečně průchodné, nebo se tam začíná procesovat astma a podobně,“ popisuje fyziolog.
Následuje vyšetření pohybového aparátu. „Jestli je člověk někde zkrácený, jestli nějak napadá na jednu stranu, je tam nějaká svalová disbalance a tak dále. A pak je to zátěž na kole. Na kole primárně z toho důvodu, že i když jsou to třeba atleti nebo jiní sportovci, tak na něm je měřitelný vzestup krevního tlaku a čitelný záznam EKG. Na jakýchkoliv dalších trenažérech je to s otazníkem,“ uvádí Hačecký.
Je také důležité zmínit, že se jedná čistě o zdravotní záležitost. Při tomto vyšetření se nedozvíte, jak jste na tom s výkonností a podobně. Takovéto testy pak dělá například Hačecký v Centru sportovní medicíny. „Pokud člověk absolvuje tohle zátěžové EKG, tak může jít k nám a můžeme udělat výkonnostní test na tréninkové zóny a tak dále. Ale od 35 let výš i my vyžadujeme, aby měl prohlídku od sportovního lékaře,“ upozorňuje sám bývalý cyklista.
Je však třeba počítat s tím, že za prohlídku u tělovýchovného lékaře se platí. Investujete však do svého zdraví a života.
Štybara vyděsila arytmie
Co je však důležité, i když prohlídku absolvujete, je při zátěži vnímat a poslouchat své tělo. Své o tom ví i Štybar. Během kariéry, i když podstupoval pravidelné prohlídky, musel na operaci kvůli srdeční arytmii. Že něco není v pořádku, zaznamenal na klasice Gent-Wevelgem v roce 2021.
„Měl jsem asi životní formu a pocit, že bych mohl uspět na závodu Kolem Flander, který je týden potom. Když jsme sjížděli z posledního kopce Kemmelberg, byl jsem v první skupině a najednou se mi začaly hrozně měnit tepy,“ popisuje rodák ze Stříbra.
V momentu, kdy věděl, že jeho tep by měl být okolo 180, mu měřič ukazoval jen okolo 130. „Pak mi to ale hned vyskočila na 180, pak to zase spadlo, pak jsem měl 200, z toho to spadlo na 140. Jel jsem dokonce za doktorem závodu, aby mi změřil saturaci, tep. Ten na mě koukal, protože jsme byli v závěru závodu. Já jsem mu ale říkal, že se necítím dobře, že je mi na omdlení, že nemůžu pořádně šlapat, přidat.“
Tato situace Štybara vyděsila, ihned po závodě to hlásil i týmovému lékaři. Následovala vyšetření, která nakonec odhalila srdeční arytmii, kvůli které pak podstoupil zákrok zvaný ablace. A dva měsíce poté už opět stál na startu závodu.
Štybarův případ může být pro některé varováním, jak však upozorňuje Hačecký, ne vždy výkyvy srdečního tepu musí znamenat arytmii. „Nejde to úplně generalizovat, protože kardiovaskulárních obtíží může být vícero. Ano, tepy můžou lítat, na druhou stranu úplně stejně budou tyhle hodnoty lítat, když budete mít starý pás, který bude mít špatný kontakt, nebo přes něj bude šoupat nějaký syntetický dres. To taky umí rušit, protože pás není odstíněný,“ vysvětluje.
Přesto platí zásada, že pokud se vám něco nezdá, necítíte se při výkonu dobře, přístroje ukazují hodnoty, jako by se zbláznily, je lepší zajít si na vyšetření. A ideálně na to preventivní ještě před tím, než podobné pocity prožijete.
„Je dost důležité, aby lidé přemýšleli, že se opravdu něco může stát. Pokud nejsou dost trénovaní na velký závod, ať se tomu radši vyhnou a připraví se na něco jiného tak, aby si to užili a nešli do žádného zbytečného rizika,“ doporučuje Štybar.