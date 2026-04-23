Ital se ve 43 letech vrátil mezi profíky. Trénuje míň, přesto drží krok. Jak to dělá?
Symbolem dlouhověkosti v profesionální cyklistice byl dosud legendární Španěl Alejandro Valverde. Někdejší mistr světa končil kariéru v 42 letech a stále ve velmi dobré formě. Nicméně teď ho překonává Ital Domenico Pozzovivo. Ten sice před 18 měsíci kariéru ukončil, nyní se však ve 43 letech mezi profíky vrátil. A prý ve stejné kondici jako kdysi, i když trénuje méně.
Je znám svým typickým pokřiveným posedem způsobeným mnohými zraněními. Přesto dokázal Domenico Pozzovivo, osmnáctinásobný účastník Giro d´Italia, v cyklistice velké věci. Na kontě má celkem 25 účastí na podnicích Grand Tour, 13 vítězství, z nichž jedno bylo na italském Giru. A mimo jiné byl také týmovým parťákem dvou českých skvělých vrchařů – Romana Kreuzigera a Jana Hirta.
V posledních letech své kariéry však míval problémy sehnat angažmá, několikrát se mu to povedlo až v únoru nebo dokonce i v březnu, kdy jiní už mají za sebou řadu závodních dnů. A tak na konci roku 2024 s profesionální cyklistikou sekl.
Jenže jak se ukázalo, ne na dlouho. Závodění mu natolik chybělo, že se na začátku dubna dohodl s italským druhodivizním celkem Solution Tech NIPO Rali, že za ně začne závodit. V těchto dnech tak objíždí etapy jemu důvěrně známého závodu Kolem Alp. A vůbec si nevede špatně. Jak už název napovídá, jedná se spíš o kopcovitý závod, a právě v horách je Pozzovivo jako doma. Ve všech etapách se i po osmnáctiměsíční závodní pauze drží s hlavními favority, kterými jsou zde mladík Guilio Pellizzari, Tom Pidcock, Egan Bernal a další známá jména.
Mám svou váhu pod kontrolou
A to přitom přiznává, že tréninku už rozhodně nevěnuje tolik času jako dřív. Mnohé se u něj totiž změnilo. Ačkoliv už má dva vysokoškolské tituly (z ekonomie a sportovních věd), začal studovat další obor zaměřující se na výživu. Narodila se mu první dcera, začal komentovat pro švýcarskou televizi a navíc se ještě stal trenérem. Jak to tedy zvládá skloubit s vlastním profesionálním tréninkem?
„Po celou dobu jsem nepřestal trénovat a moje výkonnost zůstala na velmi vysoké úrovni. V některých ohledech moje výsledky dokonce překonávaly ty, které jsem měl, když jsem ještě závodil, tak jsem si řekl: Proč ne?“ vyprávěl Ital cyklistickému webu Domestique.
Částečně mu pomohlo i jeho současné studium. „Teď mám pod kontrolou svou váhu. Předtím to pro mě byla možná trochu posedlost, která mě vedla k chybám, jež nakonec bránily mému výkonu v tréninku i v závodech,“ připustil Ital.
To však není vše. Změnil i skladbu tréninku. „Trénuju teď méně, ale zato kvalitněji. Dříve jsem trávil strašně moc času ve výšce a na tréninkových soustředěních, takže jsem byl pořád pryč z domova. Nyní, když jsem pochopitelně více doma s rodinou, jsem zjistil, že všechna ta soustředění ve výšce nejsou nutná. Po ukončení kariéry jsem si uvědomil, že možná existuje zlatá střední cesta,“ prozradil.
Devatenáctou účast na jeho domácím Giru ale nepřidá. Jeho tým totiž letos nedostal divokou kartu. Bude ale na Tour de France. Ne však jako závodník, ale jako komentátor. Přesto trénovat nepřestane ani během těchto tří týdnů. „Budu pro ně dělat průzkum tratí, takže z tréninku nevypadnu,“ libuje si Pozzovivo, jenž na konci listopadu oslaví 44. narozeniny.