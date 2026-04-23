Andrle o změnách v dříve izraelském týmu: Fotbalista Iniesta nám totálně vylepšil jméno
Na loňské španělské Vueltě si jejich závodníci zažili peklo. Tým tehdy ještě s názvem Israel-Premier Tech se stal terčem útoků aktivistů protestujících proti vojenským krokům izraelské vlády. Závěr poslední etapy v Madridu byl zrušen, stejně jako následné vyhlašování vítězů celého závodu. „Tam to bylo hodně nepříjemné,“ vzpomíná český sportovní ředitel René Andrle. Od té doby se ale mnohé změnilo. Hlavně titulární sponzor a tím i jméno týmu. Do toho vstoupila bývalá hvězda fotbalové Barcelony Andrés Iniesta.
Dřívější esa Barcelony se zhlédla i v jiných sportech. Poté, co společnost Gerarda Piquého vlastnila nějakou dobu tenisový Davis Cup, vstoupil nyní Andrés Iniesta a jeho společnost We Are NSN do cyklistického týmu, jenž dřív závodil pod názvem Israel-Premier Tech.
Izraelská identita však způsobila závodníkům a ostatnímu personálu značné potíže, a tak si nyní buduje s novým názvem NSN Cycling Team i novou tvář. A právě díky někdejšímu střednímu záložníkovi Barcelony a španělské reprezentace se to i v Iniestově rodné zemi povedlo na výbornou. „Když jel na závodu Kolem Katalánska v našem týmovém autě, fanoušci úplně šíleli,“ popisuje v rozhovoru pro iSport změnu český sportovní ředitel celku NSN René Andrle.
V minulé sezoně se váš tým ještě jmenoval Israel Premier Tech a kvůli tomu, že jste vystupovali pod izraelskou vlajkou, jste měli hlavně ve Španělsku velké problémy. Můžete ještě zavzpomínat, jaké to bylo období?
„Ono se to stupňovalo, ale hlavní problémy, které nastaly, byly dost politické. Španělská vláda nesouhlasila s tím, co dělá Izrael a víceméně jejich premiér vyzval lidi k tomu, co se pak dělo. Nebylo to vůbec příjemné, ať už našemu týmu, tak i zbytku pelotonu. Náš tým na tom byl vlastně ještě relativně dobře, protože jsme byli chránění policií a nějakými speciálními jednotkami. Ale pro ostatní závodníky to bylo docela nebezpečné, protože po nich skákali lidi stejně, jako po těch našich, skákali jim pod kola. Takže to bylo dost nepříjemné.“
Barcelona, metropole Katalánska, dokonce vyhrožovala, že pokud tam bude váš tým, zruší Grand Départ Tour de France, který letos hostí. To také pro závodníky, ale i vás, personál, asi nebylo zrovna příjemné, když tam byl i takovýto tlak.
„Ano, byl tam tlak, ať odstoupíme, ať vypadneme z World Tour. Takže jsme nakonec udělali některé kroky, čímž se to celé zklidnilo. Navíc myslím, že by bylo dost nešťastné, kdyby start v Barceloně nebyl, protože to není příprava dnů, ale roků. To by byla škoda. Myslím, že i španělští fanoušci budou rádi, že Grand Départ v Barceloně bude.“
Mezi kroky, které zmiňujete, patřilo to, že máte nového hlavního sponzora a tím i název. Do týmu vstoupila firma NSN. Ta je, možná trochu paradoxně, z Katalánska. Licenci máte nyní švýcarskou. Vedlo to k pozitivním změnám hlavně co do vnímání veřejnosti a fanoušků?
„Ano, největší změna byla ta, že do toho vstoupila firma NSN, změnili jsme licenci. Zmizel Israel z názvu, takže se to zklidnilo hodně. Ale to, co nám totálně vylepšilo jméno, byl fotbalista Iniesta, který stojí za firmou NSN. To nám moc pomohlo, protože reakce ať už fanoušků po celém světě, ale hlavně těch španělských, byla neskutečná. Když se teď jelo Kolem Katalánska, a my jsme vyhráli poslední etapu v Barceloně, tak on seděl v našem autě za pelotonem. Pár lidí ho tam poznalo už během prvního okruhu, začali křičet a každé kolo křičelo víc a víc lidí. Pak už musely jet vedle auta i motorky, protože fanoušci úplně šíleli, každý ho chtěl zdravit a každý tam skákal po autě. Takže to bylo jako den a noc a je to nyní velice příjemné.“
Navíc v závodě Kolem Katalánska jste vyhráli dvě etapy a Andrés Iniesta podle příspěvků na sociálních sítích byl ve vašem autě v obou případech. Už si tam dělali i legraci, že je takový váš talisman.
„Je to tak. Jel při obou. Ale v té závěrečné, tím, že to bylo na okruzích, to bylo o to intenzivnější. On žije v Dubaji, takže se zúčastnil už i závodu Kolem SAE, což bylo poprvé, kdy se připojil k týmu. To bylo hned zkraje sezony. Katalánsko se pak nabízelo a teď další akcí bude asi Tour de France.“
Vy jste se s ním už setkal?
„Ještě ne. Měl přijet na soustředění, k tomu nakonec nedošlo. Takže první setkání bylo v Barceloně, kam bylo přizváno pár lidí, mezi nimi Honza Hirt. A pak byl na závodech, které jsem jmenoval. Já jsem byl na jarních klasikách, takže jsem ho neviděl. Ale já stejně fandím Realu…“ (směje se)
Teď musíme jet všechno
Od letoška jste zpět v nejvyšší kategorii World Tour. Znamená to pro tým větší změny? I předtím jste totiž jezdili všechny Grand Tours a další velké závody včetně monumentů.
„Není tajemství, že je to daleko náročnější. Protože musíme startovat na všech závodech. Odmítnout lze jen jeden za rok, a ten už nejde opakovat v dalších letech. Takže my jsme se, i kvůli problémům z minulého roku, rozhodli nejet Baskicko. Protože tam bylo loni na Vueltě největší běsnění aktivistů při etapě do Bilbaa. Takže jsme řekli, že kvůli klidu to nepojedeme, i když nakonec bychom ani mohli a víc by se nám hodilo nejet příští týden Kolem Romandie. Protože načasování tohoto závodu není nejlepší, je to hrozně brzy po kostkových a těsně po ardenských klasikách a pak je hned Giro.“
Takže to pro tým znamená, že v kategorii World Tour musí absolvovat víc závodů, než v minulých sezonách?
„Přesně tak. Předtím jsme závody World Tour nemuseli jezdit, a když jsme je odmítli, nahradil nás jiný druhodivizní tým. My jsme vždycky přednostně dostávali na všechno pozvánky, ale vybírali jsme si. Takže jsme nejeli například Paříž-Nice, Kolem Baskicka, Kolem Romandie. Bylo to jednodušší. Teď musíme jet všechno, k čemuž je potřeba hodně jezdců. Závody jsou dost těžké, v kopcích, potřebujete i vrchaře. A my jsme přišli o Matthewa Riccitela, Dereka Gee, takže teď taháme za kratší konec. Samozřejmě, podepsali jsme Alessandra Pinarella, který se zatím ukazuje skvěle, ale je to nabité a není úplně lehké všechny závody jet.“
Sám jste to už zmínil, blíží se Giro d´Italia. To má jet tradičně i český vrchař Jan Hirt. Prozraďte, s jakým cílem tam pojedete. Bude to i celkové pořadí, nebo jen etapová vítězství?
„Bereme tam dva vrchaře, pojede Pinarello, Hirt, to jsou lidi, kteří by měli jet ze začátku na celkové pořadí a uvidí se, jak se to vyvine. A když ne, tak etapy. Máme jak na rovinaté, tak takové ty se sprintem z menších skupina dva lidi. Pojedou Ethan Vernon a Corbin Strong. Takže lidí tam máme dost.“
Což jsou dobré typy jezdců, Vernon zatím v této sezoně získal pro váš tým nejvíc výher (4 z 9), že?
„Přesně tak, zatím se mu daří neskutečně, má perfektní sezonu, takže doufáme, že se mu podaří vyhrát etapu i na Giru. Což samozřejmě není lehké. Ale chtěli bychom, aby se mu to podařilo a získal nějaké body pro tým.“
Od letoška je posilou vašeho týmu Biniam Girmay, vítěz zeleného dresu na Tour de France 2024. Vy jste s ním jel teď jarní klasiky. Co na něj říkáte? Má to být vaše hlavní eso na etapová vítězství a třeba i na zelený dres na Tour?
„Určitě ano. Já jsem s ním strávil celé jaro. Samozřejmě si od něj hodně slibujeme. Na klasikách se mu to sice nepovedlo, v jedné byl kousek od výhry, skončil čtvrtý. Na dalších to nebylo ono, měl smůlu, pády. Slibujeme si od něj ale hodně na Tour. Je to člověk, který je rychlý, dokáže zasprintovat i z menší skupinky, slušně přejede kopce. Takže uvidíme, jak na tom bude, jestli se mu bude dařit. Plán od začátku je soustředit se na zelený dres, ale ono to dnes není lehké. Ostatní sprinteři taky jezdí skvěle v kopcích, takže to není takové, že by ztráceli body v horských etapách. Jsou už tak dobří a tak vyrovnaní, že bodují i během těchto dní. Je to tam velká taktika, ale plán máme etapy i zelený dres.“