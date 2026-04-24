Předplatné

Zemřel bývalý kolega Pogačara. Osudným se mu stalo vážné zranění kolene

Cristian Munoz (vpravo) po listopadovém závodě v MexikuZdroj: Profimedia
ČTK, iSport.cz
Cyklistika
Začít diskusi (0)

Kolumbijský cyklista Cristian Muňoz zemřel v důsledku komplikací při léčbě zranění, která utrpěl minulý týden v sobotu při pádu v jednorázovém závodu Tour du Jura ve Francii. Někdejší kolega Tadeje Pogačara ve stáji UAE Emirates si při nehodě vážně poranil koleno a v nemocnici se jeho zdravotní stav náhle dramaticky zhoršil, podle médií následkem sepse. Zachránit se ho nepodařilo ani další operací. O úmrtí třicetiletého jezdce v pátek informoval kolumbijský svaz.

Muňoz v posledních třech letech závodil za tým Nu Colombia. „Jeho smrt zanechává obrovskou prázdnotu v kolumbijské cyklistice a v srdcích všech, kteří měli tu čest ho znát a trávit s ním čas na silnicích i na závodech," uvedl svaz v prohlášení. „Na Cristiana se bude vždy vzpomínat pro jeho odhodlání, disciplínu a lidskost jak v pelotonu, tak i mimo něj."

Stáj Nu Colombia se po smutné zprávě odhlásila ze závodu Kolem Asturie, který začal ve čtvrtek. Zbývající jezdci v pelotonu uctili Muňozovu památku před startem dnešní etapy minutou ticha.

Začít diskuzi

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

