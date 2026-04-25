Může se rovnat Pogačarovi? Skromný Seixas před Lutychem brzdí: Ještě nejsem na jeho úrovni
Když se letos potkali na toskánské klasice Strade Bianche, dojel si Tadej Pogačar opět pro suverénní vítězství. Ovšem za ním se děly věci! Teprve devatenáctiletý Paul Seixas v závěru udolal Slovincova týmového parťáka Isaaca del Tora, další velký talent současnosti. V neděli při posledním jarním monumentu Lutych-Bastogne-Lutych tak bude velmi zajímavé sledovat, jak si mladičký Francouz poradí opět s mistrem světa, ke kterému přibude další velké eso Remco Evenepoel.
V neděli se v Belgii očekává další z epických cyklistických bitev, při které bude ale v jedné z hlavních rolí jezdec, o kterém toho ještě před rokem širší cyklistická veřejnost mnoho nevěděla. Letos však rodák z Lyonu budí velké pozdvižení.
Už při jednom z prvních etapových podniků sezony bral celkové druhé místo. Pak přišlo na řadu Strade Bianche, u něhož si Seixas sebevědomě trochu postěžoval na to, že při Pogačarově stěžejním útoku ho Slovincovi parťáci z UAE Emirates trochu zavřeli a on neměl kudy pelášit za mužem v duhovém dresu. Tak trochu to znělo, jako by si snad na nejlepšího závodníka současnosti věřil, že by s ním dokázal udržet krok mnohem déle.
Na začátku dubna na závodě Kolem Baskicka ukázal talent z týmu Decathlon CMA CGM, proč je kolem něj takový poprask. Tam totiž opanoval celkové pořadí a stal se nejmladším vítězem etapového podniku kategorie World Tour. Ani Pogačar to v takto mladém věku nedokázal.
Takže když ve středu přišla na řadu další známá klasika Valonský šíp s legendárním krutě strmým stoupáním Mur de Huy, patřil už francouzský teenager k největším favoritům. To také právě v této stojce potvrdil a stal se nejmladším vítězem Valonského šípu.
Ovšem před nedělním monumentem už se vyjadřuje zase trochu ostýchavěji. „Jestli jsem Tadejovým hlavním soupeřem? To je bláznivá otázka. Mluvíme o pravděpodobně nejlepším jezdci všech dob. V současnosti ještě nejsem na takové úrovni, abych Pogačara porazil. Ale budu dál trénovat, abych se stal tím nejlepším. Na tom ale musíte pracovat a pak to také prokázat v závodech,“ pronesl Seixas po své středeční velké výhře.
Je však jasné, že jestli může někdo Pogačar potrápit už nyní v Lutychu, je to právě on. Dalším esem v závodu bude jeho dvojnásobný vítěz Remco Evenepoel. Ten však nedokázal minulou neděli při klasice Amstel Gold Race ujet Mattiasi Skjelmosemu, je tak otázkou, zda se mu to může podařit v případě Pogačara. Třetím soupeřem do party pak bude Tom Pidcock, jehož Slovinec přespurtoval při monumentu Milán-Sanremo.
LUTYCH-BASTOGNE-LUTYCH
- Kdy: neděle 24. dubna
- Start: Lutych v 10.00 hodin
- Cíl: Lutych po 16. hodině
- Délka: 259,5 km
- Poslední vítěz: Tadej Pogačar (2021, 2024, 2025)
- Češi na startu: Pavel Novák (Movistar), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA)