Pogačar s vypětím sil ovládl počtvrté Lutych. Výhru věnoval do nebe mrtvému kamarádovi
I tato sezona je pro Tadeje Pogačara už na jaře velmi úspěšná. Ovšem monumentálních výher teď dosahuje s větším vypětím sil než dřív. Na Milán-Sanremo ho potrápil Tom Pidcock, jehož nakonec přesprintoval až v úplném závěru. A stejného scénáře se obával nejlepší cyklista současnosti i v neděli na Lutych-Bastogne-Lutych. Tentokrát byl pro Pogačara hrozbou teprve devatenáctiletý Francouz Paul Seixas. Ten ukázal velkou sílu a to, že v dalších letech by mohl být tím, kdo Slovince v těchto závodech porazí.
Letošní ročník nejstaršího monumentu měl tentokrát hodně nečekaný úvod. Kvůli pádu jednoho ze závodníků se peloton rozdělil na dvě části a ta první pelášila dopředu. V ní byl mimochodem i jeden z favoritů Remco Evenepoel a v jednu chvíli i dalších 51 závodníků.
Tadej Pogačar s Paulem Seixasem ale zůstali v druhé části startovního pole a jejich týmy tak měly v tuto chvíli jako hlavní úkol dojet Evenepoela a spol. Povedlo se jim to 95 kilometrů před cílem klasiky dlouhé téměř 260 kilometrů.
Pogačar do závodu nastoupil s viditelnou černou páskou na svém bílém dresu s duhou. Což měla být připomínka úmrtí jeho bývalého kolegy Cristiana Camila Muňoze. Třicetiletý Kolumbijec, jenž se Slovincem závodil v celku UAE Emirates v letech 2019-21, zemřel v pátek na infekci po těžkém zranění kolene v závodu Tour du Jura.
Rozhodující momenty závodu přišly 36 km před cílem, těsně před nájezdem na slavné stoupání Cote de la Redoute, v němž v předchozích dvou letech Pogačar útočil a vyhrával tuto monumentální klasiku. Dopředu se dostali Slovincovi kolegové a hned za nimi obhájce vítězství.
Už v úvodu stoupání začal ztrácet Remco Evenepoel, naopak Seixas se držel na zadním kole Pogačara.
A opět 35 kilometrů před cílem, stejně jako loni a předloni, přišel útok samotného mistra světa. Ovšem za jeho zády se stále držel mladičký Francouz. Pogačar zkoušel v nejprudších částech stoupání další útok, ale rodáka z Lyonu se nezbavil, i když to chvíli vypadalo, že už to Seixas láme hodně na sílu.
„Na Redoutě jsem si hrabal opravdu hluboko do zásobníku sil. Viděl jsem, že tam je trochu na gumě, ale na vrcholu byl se mnou. Udělalo to na mě dojem. Byl opravdu silný, vypracovali jsme si dobrý odstup,“ vyprávěl po závodě Pogačar.
Na vrchol Redouty přijeli téměř bok po boku. Po sjezdu dokonce Francouz Slovince vystřídal. A čekala je další těžká stoupání. Nejprve Cote de Forges a pak slavné Cote de la Roche-aux Faucons.
Přibližně 25 sekund za čelní dvojicí se držel Mattias Skjlemose, druhý muž z Amstel Gold Race, který se jel před týdnem.
Jezdec celku Lidl-Trek ale brzy pochopil, že nemá smysl plýtvat silami osamocen, a tak se nechal dojet pelotonem, jenž byl deset sekund za ním. Ten táhl Evenepoel.
V kopci Cote de Forges byl náskok dvojice už 50 sekund. Bylo zde však vidět, že zatímco v rovinatějších pasážích Seixas Pogačarovi stíhal, když se silnice zvedla, jel na špici už jen Pogačar.
„Ale abych byl upřímný, už jsem se trochu připravoval na sprint dvojice,“ přiznala hvězda celku UAE Emirates-XRG.
Rozhodující útoky však měly přijít v závěrečném stoupání Cote de la Roche-aux Faucons. V něm to Pogačar zkusil hned v samotném úvodu. Jenže Seixas stále odolával. To ale Slovince neodradilo a zkoušel to znovu a znovu. 600 metrů před vrcholem si Pogačar konečně vytvořil před devatenáctiletým cyklistou mezeru a tu už jen zvětšoval. Na vrcholu stoupání už měl trojnásobný vítěz toho závodu k dobru přes 20 sekund.
„Snažil jsem se jet své tempo, znám toto stoupání velmi dobře, a nakonec jsem ho utrhl. Ale opravdu už jsem se připravoval na sprint,“ zmínil znovu variantu dojezdu, při které vyhrál na Lutychu poprvé v roce 2021.
Ačkoliv před Pogačarem se musel Seixas ještě teď sklonit, na soupeře za sebou měl stále velmi dobrý náskok – téměř minutu a půl.
„Na Redoutě jsem měl opravdu velké problémy, za Tadejem to bylo těžké. Pak jsem ho i vystřídal, na La Roche-aux Faucons jsem se snažil držet tempo, ale bylo to na mě příliš,“ prozradil Seixas.
Na třetí pozici se z větší skupiny dostal opět Skjelmose, jenž odolával ostrému tempu Evenepoela za zády. Jenže ne až úplně do cíle. Přibližně šest kilometrů před koncem závodu Belgičan dojel Skjlemoseho, ovšem nebyl sám.
Mezi tím už se Pogačar blížil k třetí výhře na monumentu v této sezoně. Bilance 1-1-2-1 je neskutečná a ještě lepší, než měl Pogačar touto dobou před rokem, kdy na Milán-Sanremo skončil třetí.
Když pak muž v duhovém trikotu přijížděl k cíli, zkontroloval, zda se mu černá páska, která už výrazně plandala, udržela na levé ruce a ve chvíli, kdy protnul pomyslnou cílovou pásku, ukázal do nebe. Tahle výhra je tvoje, Cristiane.
„Znamená to pro mě hodně, je to jeden z největších závodů světa. Závodím teď docela málo, takže není tolik příležitostí vyhrávat, je na mě velký tlak, abych vyhrál. Takže jsem rád, že jsme uspěli a jsem hrdý na tým,“ pochvaloval si nyní už čtyřnásobný vítěz Lutych-Batogne-Lutych.
Chvíli po něm dojel do cílového prostoru v Lutychu také Seixas, jemuž šel Pogačar vstříc a když si s ním gratuloval a objali se, vystřihl mladíkovi slovní poklonu. Pro třetí místo si nakonec dosprintoval Evenepoel.
„Nebylo to daleko od výhry. Udělal jsem všechno, co šlo, ale Tadej byl silnější. Jsem velmi šťastný, že jsem druhý, že jsem odvedl za tým dobrou práci. Jsem tady poprvé a jsem druhý, což je fajn,“ těšilo devatenáctiletou francouzskou naději.
Cyklistický závod Lutych-Bastogne-Lutych (WorldTour) - 259,5 km:
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 5:50:28, 2. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -45, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora hansgrohe), 4. Verstrynge (Belg./Alpecin-Premier Tech), 5. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 6. Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) všichni -1:42, ...80. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -16:04, Novák (ČR/Movistar) nedokončil.