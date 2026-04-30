Sledujeme nového Pogačara? Hlavně devatenáctiletého Seixase nezlikvidovat předčasně
Cyklistickým fanouškům se blýská na dobré časy. Tadeji Pogačarovi se totiž vyloupl nový zajímavý soupeř. Díky devatenáctiletému Paulu Seixasovi jsou tak závody zase o dost zajímavější. Na nedávném monumentu Lutych-Bastogne-Lutych byl jediným, kdo s aktuálně nejlepším cyklistou planety držel krok i v těžkých stoupáních. Není ale příliš dobrý příliš brzy? I čeští experti se na Francouzovy další závody těší, současně mají trochu obavy.
Když na březnovém Strade Bianche dojel druhý a byl v podstatě jediným, kdo se pokoušel dostihnout Tadeje Pogačara, řekli si někteří cyklističtí experti i fanoušci: Hm, zajímavé.
Ale když o minulém víkendu Paul Seixas na monumentální klasice Lutych-Bastogne-Lutych znovu jako jediný dokázal s úřadujícím světovým šampionem držet krok, už z úst mnohých vycházelo jen obdivné: Wow!
Je mu teprve devatenáct let a už zvládá dostat na limit i nejlepšího cyklistu současnosti. „Na Redoutě jsem si hrábl opravdu hluboko do zásobníku sil. Viděl jsem, že tam je trochu na gumě, ale na vrcholu byl se mnou. Udělalo to na mě dojem,“ vysekl po nedělním závodu Seixasovi poklonu Pogačar.
A nejen on. Z objevu sezony, který se nedávno stal i nejmladším závodníkem, který celkově ovládl podnik World Tour (Kolem Baskicka), jsou nadšení