Ženská cyklistika pádí mílovými kroky. Na Vueltě teď pojedou horu, jíž se obávají i muži
Ženský sport v mnoha odvětvích stále čelí posměškům. Ovšem cyklističtí fanoušci vědí, že ženy už v jejich oblíbeném sportu dosahují výkonů hodných obdivu. Tak třeba Tour de France v minulých dvou letech, která byla (na rozdíl od té mužské) napínavá až do samotného konce a přinesla mnoho heroických výkonů. Také letos čekají ženy všechny tři Grand Tours, i když tradičně v jejich kratší verzi. Ale například na španělské Vueltě už za pár dnů pojedou dámy i pány obávané Angliru.
Vyjely už na legendární Tourmalet, vylámaly se slavnými serpentinami na Alpe d´Huez, kde předvedly jeden z nejnapínavějších momentů cyklistiky, a nejen té ženské. Polka Kasia Niewiadoma tam v roce 2024 uhájila celkové prvenství před Demi Volleringovou o pouhé čtyři sekundy!
Letos mají ženy na Tour de France Femmes pro změnu na programu větrnou horu Mont Ventoux. I ženy už tak na bicyklech zdolávají ta nejslovutnější stoupání Tour de France, která se dosud proslavila hlavně mužskými závody.
A nejen na Tour, už řadu let jezdí něžné pohlaví své verze všech mužských Grand Tours. Ano, jsou kratší než mužské, jak v počtu dnů, tak i co do kilometrů v jednotlivých etapách. Ale je to logické vzhledem k tělesné konstituci. Ženská Tour de France letos má, stejně jako loni, devět etap. Letos už se ale diváci dočkají také časovky v ženském podání, a při startu Tour ve Velké Británii příští rok dokonce i té týmové.
A jestli pochybujete, že by vás ženská cyklistika mohla upoutat, zde jsou dva příklady. V již zmiňovaném předloňském ročníku vyjížděly ženy v závěrečné etapě úchvatnými serpentinami, oblíbenými zejména nizozemskými fanoušky, k vrcholu Alpe d´Huez. Ve vedení závodu byla polská cyklistka Kasia Niewiadoma s náskokem 1:15 minuty na Demi Volleringovou, která vyhrála celkově rok předtím. Obhajobu však brala nizozemská závodnice velmi vážně, a tak ve stoupání, které jí vyhovuje, vyrazila do útoku. Etapu také vyhrála. Jenže i Polka statečně bojovala a diváci a televizní komentátoři tak bedlivě sledovali časomíru, na jaké ztrátě na Volleringovou se zastaví. Nakonec byl v celkové klasifikaci rozdíl mezi těmito dvěma pouhé čtyři sekundy. Ve prospěch Polky.
To loni byla na nohou pro změnu celá Francie. Nejprve díky Maevě Squibanové, která ovládla dvě horské etapy, a v závěru Pauline Ferrad-Prévotové. Olympijská vítězka z horských kol oblékla žlutý dres až na závěrečnou etapu a dostala celou svou zemi do varu, když se jí povedlo ho udržet. To, co žádný Francouz nedokázal dlouhých 40 let, ona zvládla při své první účasti.
Letos od 30. května do 7. června se pojede také devět etap ženského Gira.
Nejbližším závodem je však španělská Vuelta, která startuje už v neděli. Ta má sice jen sedm etap, ale její finále bude famózní. Pořadatelé totiž poprvé v historii posílají ženy na legendární Angliru. Kopec, jehož jedné části se přezdívá „kozí stezka“ a kterého se obávají i mnozí muži.
„Je to očistec! Podobný kopec jsem nikdy v životě nejel, je to hodně tvrdé. Dal jsem tam nejlehčí převod, co jsem měl, a snažil jsem se to vyjet ve svém tempu až nahoru, nikam jsem nechvátal,“ přiznal kdysi český profesionál Zdeněk Štybar.
Také Chris Froome, vítěz mužské verze Vuelty a España z let 2011 a 2017, pronesl zajímavou větu na účet tohoto stoupání: „Netušil jsem, že se v tak prudkém terénu dělají silnice.“
Právě tam zamíří v sobotu 9. května ženský peloton Vuelty. A v žádném případě se nedočkají žádných úlev. Toto stoupání je spravedlivé i tvrdé ke všem úplně stejně.
Už jen samotné jeho parametry děsí. Délka 12,4 km. Průměrný sklon 9,7 %. Maximální sklon 23,5 % přichází někde mezi kilometrem 10,5 a 11. Právě tomuto úseku se říká „kozí stezka“ a i při záběrech v televizi pochopíte proč, natož když to vidíte naživo!
Ženskou Vueltu od této neděle vysílá Eurosport a minimálně její poslední etapu bude určitě stát za to si pustit. Ve startovním poli totiž nechybí loňská vítězka Tour de France Femmes, stejně jako ta předloňská. Tedy Ferrand-Prévotová a Niewiadoma. Na startu bude také Urška Žigartová, snoubenka Tadeje Pogačara.