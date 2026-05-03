Pogačar před pauzou vyhrál etapák Kolem Romandie. Řešilo se ale to, že přibral
Má za sebou úžasné jaro. Ostatně od Tadeje Pogačara už fanoušci ani jeho tým nic jiného neočekávají. Nastoupil do šesti závodů a z nich pět ovládl. Naposledy vyhrál v neděli celkovou klasifikaci závodu Kolem Romandie, kde ovládl čtyři ze šesti etap. Jen na kostkovém Paříž-Roubaix skončil znovu druhý. Právě i kvůli této klasice se v zimě zavřel do posilovny a přibral tam pár kil. To se mohlo trochu negativně projevit i ve švýcarských horách.
Na pár dní odložil svůj oblíbený duhový trikot. Ne snad, že by si dal úřadující světový šampion pauzu. Ale na etapáku Kolem Romandie se Tadej Pogačar už po druhém dni převlékl do žlutého trikotu vedoucího muže závodu, a až do jeho konce v neděli ho nesundal.
Pro lídra týmu UAE Emirates-XRG šlo o první etapový podnik sezony, která byla o něco skromnější na závodní dny než ty předchozí. Slovinec se v ní soustředil především na monumenty a etapák si nechal až těsně před pauzu po první části sezony.
Ta byla znovu mimořádně úspěšná. Pogačar ji zahájil suverénní výhrou na Strade Bianche. Hlavními cíly ovšem byly monumentální klasiky Milán-San Remo a Paříž-Roubaix. Hlavně v Itálii už útočil na výhru několikrát, ale stále mu ve výčtu jeho úspěchů chyběla.
Jak vyzrát na Mathieu van der Poela a podobné rychlé typy, když před San Remem není žádný kopec, v němž by s ním neudrželi tempo? S touto otázkou si lámali hlavu v týmu z Emirátů a vymysleli následující. Pogačar letos v zimě začal častěji navštěvovat posilovnu. Když si vybavíte jeho vítězné fotky s kolem nad hlavou z dřívějších let a letos, musí vás na nich přeci jen něco trknout. V porovnání s dříve typickými jezdci na celková pořadí jeho už tak dost velká stehna ještě zmohutněla. Což se projevilo i na celkově větší váze světového šampiona.
„Ano, nebudu zapírat, že jsem těžší než obvykle,“ pronesl Pogačar v sobotu ve Švýcarsku na tiskové konferenci, kde se řeč stočila právě na toto téma.
Teď odpočinek a hubnutí
„V posilovně jsem se nechal trochu unést,“ žertoval. „Hrozně moc se mi to líbilo a pustil jsem se do toho naplno. Teď je ale asi zase čas trochu zvolnit,“ zamyslel se muž, který bude v červenci útočit na bájnou pátou výhru na Tour de France.
Ačkoliv také dodal, že na kole se stále cítí dobře. „To je pro mě nejdůležitější, abych se netrápil a užil si to.“
Jenže opravdu mu to ve Švýcarsku ve výrazně těžších a hlavně delších kopcích, než jaké dosud jezdil na klasikách, nevadilo? Protože například pro Floriana Lipowitze, jenž nakonec skončil druhý, občas nebyl až takový problém se s Pogačarem udržet. Jako třeba v nedělní závěrečné etapě.
„Když za to Florian vzal, zvládl jsem jeho útok přežít. Ale vyrazil opravdu brzy před cílem a nebylo jednoduché ho udržet,“ vysmekl Pogačar poklonu lídrovi celku Red Bull-Bora-hansgerohe.
Teď Slovince čeká odpočinek před finální přípravou na Tour de France a právě i hubnutí, i přes to, že nabral jen svalovou hmotu. Těšit ho ale může vydařené jaro s pěti triumfy v kapse.
Cyklistický závod Kolem Romandie (WorldTour) - 5. etapa (178,2 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:18:52, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -3, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -7, 4. Fortunato (It./XDS-Astana), 5. Nordhagen (Nor./Visma-Lease a Bike), 6. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) všichni -11, ...68. Novák (ČR/Movistar) -10:26.
Konečné pořadí: 1. Pogačar 20:05:42, 2. Lipowitz -42, 3. Martinez -2:44, 4. Nordhagen -2:41, 5. Plapp (Austr./Jayco AlUla) -3:15, 6. Tuckwell (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -3:16, ...53. Novák -38:18.