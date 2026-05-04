Pomáhají motorky Pogačarovi? Soupeř na to znovu upozornil: Jestli chtějí, aby vyhrál...
V historii cyklistiky už byla řada nesporných příkladů, kdy motorky vezoucí kameramany různých televizních stanic ovlivnily závody. I ty úplně největší, a většinou negativně. V posledních týdnech někteří závodníci upozornili, že pomohly i Tadeji Pogačarovi. Naposledy si na to o víkendu postěžoval Valentin Paret-Peintre na závodu Kolem Romandie. Co se stalo?
Vzpomenete si na běžeckou etudu Chrise Froomea při výjezdu na Mont Ventoux na Tour de France 2016? Tehdy byl donucen zdolávat část kopce po svých poté, co narazil do televizní motorky, která se před ním a dalšími pár závodníky náhle zastavila. Tento příběh vstoupil do dějin. Nebyl však zdaleka jediný, který - většinou negativně - ovlivnil závody.
Nezřídka také v posledních letech i na podnicích Grand Tour můžeme sledovat, jak rozladěný jezdec na čele hlavního balíku či menší skupiny závodníků mává rukou v gestu: Jeď pryč! A není to rozhodně proto, že by si říkal, že nebude v záběrech kamer vypadat dobře. Ale proto, že motorka s kameramanem jede až příliš blízko.
Jenže jsou i situace, kdy se cyklistům zrovna hodí jet ve „větrné kapse“ za motorkou. Třeba proto, aby po pádu nebo defektu dojeli skupinu, ze které vypadli.
A právě na takovéto zvýhodňování upozorňoval na týdenním etapovém závodu Kolem Romandie Valentin Paret-Penitre. Týkat se to mělo Tadeje Pogačara.
„Pokud organizátoři chtějí, aby Pogačar vyhrál, je to jejich volba. Už jsem to říkali několikrát,“ postěžoval si Francouz z týmu Soudal-Quick Step.
Ten během sobotní královské etapy strávil 111 kilometrů v úniku, v závěrečném stoupání byl však dojet skupinou, v níž právě Slovinec bojoval o své už třetí vítězství na tomto švýcarském etapáku.
„Budu se muset podívat na televizní záběry, ale doufám, že motorky nebyly příliš blízko pelotonu, jak to bylo dva předchozí dny,“ vyprávěl zahořkle televizní stanici CyclingProNet.
Není to poprvé
Na podobnou situaci, která pomohla mistru světa, upozornil po monumentu Paříž-Roubaix i Belgičan Oliver Naesen. Došlo k ní poté, kdy Pogačar píchnul a musel vzít zavděk neutrální pomocí a nasednout na kolo poskytnuté modrým vozem Shimano. Na hlavní skupinu, kde byli jeho největší rivalové, však touto a pak i další výměnou, kdy už mohl nasednout zpět na své týmové kolo, ztratil dost času. Ještě před zásadním sektorem, kterým byl Arenberský les, však Pogačar s pár dalšími lidmi peloton dojel.
„Byl jsem ve druhé skupině s Yvesem Lampaertem. Ten byl nervózní, protože naše skupina nespolupracovala. A pak přišly Tadejovy potíže. Říkám: Lampi, Eurosport, France 2… nás tam brzy dotáhnou. A přesně to se stalo,“ líčil po Pekle severu Naesen v HLN Wielerpodcastu.
Jak je něco takového možné? Zkrátka fyzika a vítr. „Motorky před námi vytvořily ‚zeď‘ a my jsme díky tomu jeli o 15 kilometrů v hodině rychleji. Poté Pogi už smazal rozestup sám, ale bylo neuvěřitelné, jak nás motorky za sebou táhly,“ vysvětlil Belgičan.
I Pogačar má však s motorkami nemilé zkušenosti. Třeba z Tour de France, kde s nimi také bývají problémy.