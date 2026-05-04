Supertalent Seixas (19) pojede už letošní Tour de France! Jeho ambice nejsou malé
Doteď se o tom jen spekulovalo. Tým Decathlon CMA CGM však nyní dodal oficiální rozhodnutí. Teprve devatenáctiletý Paul Seixas, bez dosavadní zkušenosti s třítýdenním etapovým závodem, letos pojede Tour de France. Je jasné, že na tohoto mimořádně talentovaného cyklistu bude v jeho rodné zemi obrovský tlak. Ani on sám ale nemá vůbec skromné ambice.
Začátek letošní sezony byl pro Paula Seixase, o kterém se už nyní začíná říkat, že je to „nový Pogačar“, skvostný. Mladík, který s týmem Decathlon CMA CGM závodí v kategorii World Tour teprve druhou sezonu, už letos připsal sedm vítězství.
A teď zaznamenává další, osobní. Jeho celek se rozhodl poslat ho už letos na největší z velkých závodů, na Tour de France.
„Potřebovali jsme čas, abychom vyhodnotili všechna data z jara a také si promluvili s Pualem a jeho okolím. Už teď je mezi nejlepšími závodníky na světě, a ti nejlepší si zaslouží jet největší závod v kalendáři,“ vysvětlil v tiskové zprávě francouzské stáje její generální manažer Dominique Serieys. „S velkou pokorou a odhodláním učit se, se Paul vydá do Barcelony současně s opravdovou ambicí na co nejlepšího výsledku v celkovém pořadí,“ dodal.
Ovšem vyjádření samotného Seixase, jenž zatím neabsolvoval žádný třítýdenní etapový podnik, zní trochu odvážněji. „Jsem opravdu velmi šťastný, že v červenci pojedu na Tour. Byl to můj dětský sen. Cítím se připravený a budu mít ambiciózní cíle. Není v mé povaze ani v mém pojetí cyklistiky startovat na Tour de France pouze s vidinou získání zkušeností. Pojedu tam pro co nejlepší celkové umístění,“ hlásí sebevědomě rodák z Lyonu.
Už dříve však vyjádřili někteří experti obavy z Francouzova předčasného startu na „Staré dámě“. „Francouzi si uměli likvidovat své vlastní jezdce a dlouho nemohli najít nikoho, koho by pasovali do role případného vítěze Tour. Protože nikdo z francouzské strany tak nedominoval. Teď ho mají a musí udržet svá očekávání a hlavně časovou osu tak, aby si ho nezničili,“ varoval ještě před oznámením Decathlonu bývalý český profesionál Leopold König, jenž se Seixasovým nasazením na Tour už letos nesouhlasí. A není jediný.
Vždyť i Tadej Pogačar či Jonas Vingegaard, kteří vyhráli posledních šest ročníků Grande Boucle, nejprve startovali na španělské Vuletě, aby zjistili v méně stresovém prostředí, o čem je Grand Tour.
Teď už bude jen na Seixasovi a jeho týmu, jak se s rolí francouzského „spasitele“ a úskalími třítýdenních závodů tento mimořádný mladík vypořádá.