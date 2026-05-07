Sagan po kariéře: Užívá si a jezdí s amatéry. Nechá se vyhecovat? Jeden sprint ještě dám
Když závodil, fanoušci byli u vytržení. Slovák Peter Sagan byl ve své době v cyklistice něčím jako rocková hvězda. Hlavně díky Tour de France a různým skopičinám, které v závodech či po nich vyváděl. Díky sedmi výhrám zeleného dresu ve sprinterské bodovací soutěži si získal přezdívku Tourminátor. Před dvěma lety s profi cyklistikou seknul, ale fanoušci si ho mohou stále užívat. A co je hlavní pro rodáka z Žiliny, že on si může užívat života a svého syna Marlona.
Sám říká, že teď už na kole tolik nejezdí, a když, tak raději na horském. Přesto občas osedlá i to silniční, hlavně kvůli partnerským aktivitám, které jsou teď součástí jeho obživy. Amatérští cyklisté si tak mohou užívat jízdu po boku takové cyklistické star, jakou je Pater Sagan. A bude to platit i pro ty české. Slovák je totiž ambasadorem kopcovité etapy v rámci projektu L´Etape Czech Republic by Tour de France, která se v Praze a Středočeském kraji pojede 20. června. „Těším se, že zavzpomínám na staré časy, jak to vypadá na Tour de France. Jen bych měl být ambasadorem sprinterských etap, ne kopcovitých. Ale dobře, těším se,“ zažertoval Sagan při své středeční návštěvě české metropole. A také přidal humorné příhody ze své kariéry.
V Praze nejste poprvé. Vracíte se sem rád?
„Mám Prahu velmi rád. Jezdil jsem sem s kmotrou, která nás sem brávala na dovolenou, když jsme byli ještě malí. Ze Žiliny jsme sem přijeli vlakem a chodili po historických památkách jako orloj, Karlův most, Václavské náměstí. Ještě si pamatuju, jak se na Václaváku jezdilo kritérium, byli tady Armstrong, Ullrich… Takže se sem rád vracím, a musím říct, že je tu pěkně.“
Máte nějakou oblíbenou vzpomínku?
„Jezdím sem na různé akce, konference, věci pro sponzory. Takže jsem rád, když se někdy uvolním a můžu vyrazit do města, do divadla, rád se projdu po historickém centru. Když je volný čas, tak rád vyběhnu ven.“
Už v lednu jste se objevil na L´Etape v Dubaji. Jak vnímáte tento projekt?
„Je velmi pěkný a jsem rád, že se toho můžu zúčastnit. V Dubaji byla atmosféra podobná jako na Tour, ale slyšel jsem, že tady v Praze to bude ještě mnohem větší zážitek. Je to dobré pro amatérské jezdce, přiblížit jim atmosféru Tour. A také to může být prospěšné pro rozvoj cyklistiky, jsou tam i dětské kategorie, což je dobré pro budoucnost.“
PETER SAGAN
Informace
Detail
Narozen
26. ledna 1990 (36 let)
Výška/váha
182 cm / 78 kg
Disciplína
silniční cyklistika
Konec kariéry
30. června 2024
Největší úspěchy
3× mistr světa – silniční závod (2015–17), 7× vítěz bodovací soutěže (zelený dres) na Tour de France, 12× vítěz etapy na Tour de France, mistr Evropy (2016), vítěz monumentů Kolem Flander (2016) a Paříž–Roubaix (2018), 3× vítěz klasiky Gent–Wevelgem. Celkem 121 profesionálních vítězství.
Nejlepší výsledky na Grand Tours
Tour de France – 7× vítěz bodovací soutěže, Giro d’Italia – vítěz bodovací soutěže
Horská kola
juniorský mistr světa (2008), juniorský mistr Evropy (2008) a 2. místo na MSJ (2007)
Týmy v kariéře
Dukla Trenčín (2009), Liquigas (2010–2012), Cannondale (2013–2014), Tinkoff (2015–2016), Bora-hansgrohe (2017–2021), TotalEnergies (2022–2023), Pierre Baguette Cycling (2024)
„Pro mě nejsilnější Tour byla, když jsem ji jel poprvé. To jsem se i těšil, i jsem měl dobrý rok, vyhrál jsem tři etapy, zelený dres. A taky jsem dostal od prezidenta Liquigasu porsche. Pak některý rok byl lepší, některý horší. Na první Tour jsem jel s takovým odhodláním, nevěděl jsem, co od toho čekat… Potom už jsem věděl, jak velký je to závod, kolik médií, televizí a všeho okolo, co se děje. Je to velký kolos. I proto je to nejlépe zorganizovaný závod a největší na světě. Má to něco do sebe. Zažil jsem tam hodně dobrého, i hodně zlého.“
Profesionální kariéru jste ukončil před dvěma lety. Chybí vám závodění na nejvyšší úrovni?
„Máma mi říkala, že až budu pracovat, budu říkat, že bych se chtěl vrátit do školy. A stejné je to s mojí kariérou. Kdyby se mě teď někdo zeptal, jestli bych se chtěl vrátit do cyklistiky, tak řeknu, že ne. Se svou kariérou jsem spokojený. Konec jsem oznámil rok dopředu, protože jsem věděl, že jsem na tom tak, že už toho bylo dost. A myslím, že jsem udělal dobře.“
Sedmkrát jste vyhrál zelený dres. Co rozhoduje o tom, kdo tuto soutěž ovládne?
(usměje se) „Mohlo jich být osm, ale pak se mi stala taková nehoda… O tom už nebudeme mluvit. Ale nevím, měl jsem výhodu, že jsem byl obojživelník. Dokázal jsem se umístit do top 5 ve sprinterských, ale i v kopcovitých etapách jsem zvládl jít do úniků, abych tam pobral body na sprinterské prémii. Dokázal jsem vyhrát i těžší etapy, kde sprinteři nebrali body. Hlavně kvůli tomu jsem vyhrával. Když jsem se měl porovnávat s Marcelem Kittelem, nebo když měl Cavendish dobrý rok, nebo Greipel, tak oni vyhrávali nejvíc etapy, které byly pro čistokrevné sprintery. Tam nasbírali strašně moc bodů. Já jsem je musel získávat na bonifikacích. Byly roky, kdy jsem nevyhrál ani jednu etapu, ale vyhrál jsem zelený dres. Nicméně začalo to pro mě být důležité, až když jsem vyhrál čtvrtý. Tehdy jsem si řekl, že bych mohl jít na rekord.“
Který z nich je váš nejoblíbenější?
„Asi ten první. Pak přišly i krize. Ale první mi dodal sebevědomí a energii, že se to dá, a byl jsem pořád mladý.“
Závodní kariéru jste už ukončil, jak se po ní máte? Čemu se věnujete?
„Mám se výborně. (usměje se) Konečně si můžu užívat trošku víc život. Jsem zdravý, to je nejdůležitější, a jsem velmi rád, že můžu dělat takovéto akce a můžu být nápomocný na různých jiných eventech. Všechno se točí pořád kolem cyklistiky, takže jsem z toho úplně nevypadl. Ale myslím, že jsem ještě víc busy, než když jsem byl profesionální závodník. Jen nemusím strávit šest hodin denně na kole. Takže je to dobré. Snažím se pořád lehce sportovat, třeba na horském nebo elektrokole, jdu do posilovny, na turistiku do hor. A trávím víc času s rodinou, to jsem velmi rád. Kromě toho dělám logistiku, co si potřebuju pobalit, kde mám být, takže to mám celkem nabité.“
Děláte různé sporty. Je ještě něco, co si chcete splnit? Třeba skok s padákem?
„To bych šel, ale musím se k tomu odhodlat, a najít někoho, komu věřím. Ono zase neuběhlo tolik času, rok a půl, co jsem skončil. Zatím když mám volný čas, snažím se věnovat synovi, zažít s ním něco nového. V říjnu bude mít devět, takže se s ním dá vymyslet ledasco. S ním mě to baví, učit ho nové věci.“
Giro? Učarovalo mě, protože...
Jak často je v sedle?
„Když si jede na zmrzlinu, sem tam do školy… Teď jsem mu dva týdny zpátky říkal, že půjdeme jezdit do lesa. Ale to se mu tolik nechtělo. Po silnici jel dobře, ale v terénu musí ještě přidat. Jinak chodí dvakrát týdně hrát tenis s trenérem, ping pong, fotbal, aktivit má víc, které ho baví. Ale zatím říká: Chci hrát tenis. Tak ho podporuju v tom, co chce.“
Jak se v červnu zapojíte do amatérského závodu L´Etape?
„To jsem zapomněl zmínit při dotazu, co mají lidé očekávat a na co se těšit. Samozřejmě na mě. (rozesměje se) Pojedu část etapy se závodníky, budu do toho zapojený. Když budou mít nějaké otázky nebo budou chtít rady, budu k dispozici.“
Když jedete takovéto amatérské závody, snaží se účastníci s vámi spíš prohodit pár slov, nebo vás hecují i ke sprintu?
„Jsou i takové požadavky. Ale vždy říkám před samotnou akcí, že bezpečnost je na prvním místě. Spousta lidí chce selfie, ale na to jsou oficiální fotografové, kteří dělají fotky pro celou akci. Jinak někdo chce prohodit pár slov, nějakou radu, jak má trénovat, nebo co zlepšit, řeší stravování. Ale přijdou i tací, kteří řeknou: Dáme si sprint.“
Jak na to reagujete?
„Uvedu nedávný příklad. Byl jsem před Flandrami na akci, kde byli různí sponzoři, mezi nimi i jeden můj partner na indol cyklistiku, a ti organizovali na trenažérech sprint na 100 metrů, ale už za jízdy. Člověk se mohl rozehřát, a když přijel na monitoru pod bránu, tak začal sprintovat. Já jsem to o nějakou setinu vyhrál. A na druhý den přišel ten, co prohrál, že si to chce vyzkoušet v reálu, jestli si můžeme dát sprint na normálních kolech. Tak říkám: Dobře, jeden zvládnu. A porazil jsem ho. Sám jsem byl překvapený, ale tím jsem se tak vybil z cukrů, že jsem sotva dojel zpět na místo startu. Takže pokud někdo bude chtít sprintovat, tak jeden zvládnu.“
Současné cyklistice dominuje Tadej Pogačar? Když byste s ním měl závodit v dobách největší slávy, jaký by byl na něj recept?
„Jel jsem s ním pár závodů, ale to byl mladší. Teď jsem rád, že jsem už z cyklistiky venku. Tadej je dominantní a je o pár levelů výš než ostatní. To je asi tak všechno, co k tomu můžu říct.“
Zmiňoval jste porsche, které jste dostal na základě sázky po vaší první Tour de France. Jak k této sázce došlo?
„Probíhalo to tak, že můj tehdejší manažer Giovanni Lombardi a prezident hlavního sponzora Liquigasu spolu odněkud letěli letadlem. A Lomba mu ze srandy řekl: Peter bude letos na Tour. Když vyhraje zelný dres, dáš mu své porsche? Chvíli bylo ticho a on pak povídá: Když vyhraje zelený dres a dvě etapy, tak ano. Doteď je v Žilině v rodinném hotelu v takovém malém muzeu.“
V pátek startuje Giro d´Italia, u kterého jste se netajil, že je to váš oblíbený závod. V čem vám tak učaroval?
„Hlavně kvůli tomu, že jsem ho nejezdil. Kariéru jsem odstartoval v Itálii, poznal tam velmi dobré kamarády, měl jsem vizi, že se tam chci vrátit na závody. Tpur de France je největší závod, ale je tam spousta stresu. Naopak na Giru je uvolněnější atmosféra. A chtěl jsem ho jet taky proto, že jsem chtěl maglia ciclamino (obdoba zeleného dresu z Tour) a etapu.“