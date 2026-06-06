Vacek: Tour je na konci tunelu. Jak to chodí při tréninku ve výšce a proč spí ve stanu?
Poslední tři týdny tvrdě makal. Spal ve výšce přes dva tisíce metrů nad mořem, někdy tam i trénoval. Mathias Vacek absolvoval se svým týmem Lidl-Trek přípravu na vrchol sezony – svou premiérovou účast na Tour de France. Teď už se nemůže dočkat, jak bude zase závodit. Třeba na konci měsíce i na mistrovství České republiky, kde bude obhajovat loňské vítězství. „Vzhledem k náročnosti trasy to bude rozhodně dobrý test i na Tour,“ okomentoval Vacek letošní trať.
Ve svých záznamech už má start na španělské Vueltě i na Giro d´Italia. Letos ho čeká vrchol grandtourového trojúhelníku. Poprvé pojede Tour de
V jaké fázi přípravy na Tour de France momentálně jste?
„Před pár dny jsem se vrátil z vysokohorského soustředění v Sierra Nevadě a snažím se zregenerovat, udržovat formu, kterou jsem nahoře vybudoval a připravovat se na další závody, které mě čekají za nějakých deset dní. Věřím, že co jsem teď odtrénoval na Sieře, je dost velký kus práce a že jsem ready na to, co teď přijde.“
Jaké to v Sierra Nevadě bylo?
„Já tam to okolí znám, protože tam trénuju v zimě. Je to tam hezké, i když je to trošku stereotyp. Člověk je tam ve 2300 metrech, nemůžete nic moc jiného dělat než jezdit na kole a soustředit se na trénink. Ale od toho soustředění je. Mně to vyhovovalo, byli jsme tam necelé tři týdny, což je optimální, že to člověka nezačne nějak mentálně ničit. Bylo hezké počasí, odtrénovali jsme, co jsme měli. Věřím, že teď budu v dobré formě.“
S kým jste kemp absolvoval?
„Byla tam většina lidí, kteří pojedou Tour de France. Parta byla super, měli jsme tam dobrou atmosféru. Mně tam nic nechybělo. Měli jsme tam kuchaře, maséry, perfektní servis k tomu, abychom mohli co nejlíp trénovat a regenerovat.“
Jak takové soustředění probíhá? Musíte ze začátku, než si zvyknete na vyšší nadmořskou výšku, trénovat víc zvolna?
„Já jsem už dva týdny předtím spal ve vysokohorském stanu, abych se adaptoval. Ale pořád je tam pak člověk ve výšce, je to trochu jiné než jen spát ve stanu. Musíte se hlídat, hlavně tepy a únavu. To monitorují trenéři a celý tým, abychom se nepřetáhli. Je to spíš o tom být v klidu, jezdit spíš ty hodiny a nepřehánět to s intenzitou, a pak to působí.“
Co by považoval za úspěch na Tour de France?
Ve stanu spíte i teď po návratu ze soustředění?
„Ano, ještě teď týden po návratu, ale pak končím, abych tělo adaptoval na normální prostředí a na to, že bude závodit. Ale teď ještě zůstávám ve stanu, aby byl efekt co největší.“
Na soustředění jste spali a trénovali v jaké nadmořské výšce?
„Spali jsme ve 2300 metrech a trénovali jsme v 800 metrech. Vždycky jsme sjeli dolů, tam jsme trénovali. Když jede člověk dvě a půl hodiny, nebo hodinu a půl lehce, tak může zůstat i nahoře a tam vyjet i do tří tisíc metrů. Takže delší tréninky jsme měli dole a ty kratší nahoře.“
Jak důležité je v této výšce stravování a odpočinek?
„Každý má předepsané nutriční plány, podle kterých kuchař vaří. To bylo úplně v pohodě. A spánek… Někdo má problémy spát ve výšce, ale já ne. Spalo se mi dobře a dokázal jsem dobře regenerovat mezi tréninky. Takže jsem spokojený, jak celé soustředění proběhlo.“
Jaké závody před Tour ještě pojedete?
„V polovině června pojedu GP Gippingen (14. 6.) a na to navážu etapákem Kolem Švýcarska (17.-21. 6.). Pak mistráky a Tour.“
Jaká je teď nálada v týmu? Protože první půlrok mohl být výsledkově lepší.
„Nechci říct, že tým by byl zklamaný. Jsme jen lidi, každý rok je to jinak, někdy se daří, někdy ne, někdy potřebujete i štěstí. Ale snažíme se mít v týmu dobrou atmosféru a soustředit se na svou práci, podávat co nejlepší výkony a věříme, že se to obrátí. Už Johny (Jonathan Milan) vyhrál poslední etapu Gira, Cicco (Giulio Ciccone) bral modrý dres pro nejlepšího vrchaře, Derek (Gee-West) byl celkově pátý. To už naznačuje, že jsme silný tým a je potřeba i štěstí. A věřím, že i na Tour budeme podávat pěkné výkony.“
Připouštíte si už teď humbuk, který vás na Tour de France čeká, nebo se zatím soustředíte čistě na přípravu?
„Snažím se soustředit na sebe den po dni, abych neudělal nějaké zbytečné chyby. Tour de France je na konci tunelu, který mám teď před sebou. Teď, až se začne závodit, to bude taky trochu jednodušší, začnu se do toho dostávat. Vysokohorské soustředění teď bylo asi nejhorší z toho pohledu, že jsme museli všechno dodržovat, mít všechno naplánované. Teď ještě deset dní a začne se závodit, na což už se upřímně těším. Abych viděl, kam jsem se posunul a trochu i nahnal sebevědomí na Tour.“
Tour startuje týmovou časovkou. Jak jste na ni trénovali?
„Už máme za sebou dost tréninků, většina lidí už jela společně nějaké týmové časovky i v závodech, takže už v tom máme pěkný systém, jsme sehraní. Věřím, že v první etapě v Barceloně bychom mohli jet i na vítězství. Nebude to jednoduché, všechny týmy budou stoprocentní, ale věříme, že to můžeme urvat. Vyhovuje nám to a věnujeme přípravě dost času. Týmová časovka je o sehrání týmu, aby se nedělaly chyby, což jsme se snažili trénovat a ještě to budeme nacvičovat. Takže věřím tomu, že to bude dobré.“
S čím budete spokojený po Tour de France?
„Byl bych spokojený, kdyby Mads (Pedersen) získal zelený dres a kdybychom získali aspoň půlku toho, co loni na Giru (5 vyhraných etap). To by byl extrémní úspěch. Chci, abychom tam měli dobrou atmosféru, jeli tam na dobré vlně, užívali si to a zároveň podávali ten nejlepší výkon. Je to Tour de France, čili ještě o level někde jinde. Ale věřím tomu, že všichni odvedli práci, kterou měli a že tam pojedeme se super týmem. Já budu pomáhat i Ayusovi, aby získal celkové pódium, což také nebude jednoduché. Ale budu spokojený, když odvedu práci, kterou mám. A bonus by byl, kdybych vyhrál etapu třeba z nějakého úniku nebo dostal volnou ruku a využil toho. Ať už to bude první, druhé nebo třetí místo, ale prostě tam být v boji o vítězství.“
Nebo třeba vézt alespoň chvíli bílý dres, abyste měl tuto sbírku na všech třech Grand Tours kompletní?
„To samozřejmě taky. S týmovou časovkou uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Bude to náročnější, protože se počítá čas jednoho závodníka v cíli. Takže pokud nám řeknou, abychom to rozjeli třeba Ayusovi, tak já budu moct odpadnout a ztratím čas. Takže uvidíme. Bylo by hezké, kdybych to měl komplet, ale musíme na to koukat z týmového hlediska, co je důležité pro tým.“
Co říkáte smůle, která potkala Pavla Bittnera, který se necelých sedm týdnů před startem Tour zranil?
„Tahle smůla k tomu bohužel patří, všichni jsme nějaké pády zažili, ať už to je pád, kde se člověk jen sedře, nebo pád, kde si něco zlomí nebo jinak se zraní. To k cyklistice patří, zvlášť když je člověk sprinter a pohybuje se v tom nebezpečném prostředí. Tyhle věci se stávají. Ale doufám, že se brzo vrátí zpět, aby mohl jet Tour de France a zase ukázat, že na to má. Musíte se s tím vždycky vyrovnat, hlavně nesklápět hlavu. Nikdy to není hezké, ale myslím, že každý závodník si to zažil.“
Před Tour vás ještě čeká mistrovství republiky, kde budete obhajovat loňský titul. Letos je ale na programu velmi těžká trať s převýšením okolo 4000 metrů. Co jste si pomyslel, když jste viděl, co vás čeká?
„Byl jsem rád, že je to po pár letech něco jiného. Je to pořádný kopec, je tam převýšení jak v nějaké vrchařské etapě Grand Tour. Takže myslím, že to bude zajímavé, bude to selektivní, nebudou tam hrát roli nějaké žabomyší války a jen výkon ukáže, kdo na to má. Do cíle přijede jako první ten nejlepší.“
Konečně těžká trať
Některé to už nyní děsí, jiní jsou rádi. Čeští pořadatelé společného Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice tentokrát vymysleli hodně náročnou trasu. Konkrétně za tím stojí bývalý profesionál Leopold König. Ten pro své následovníky vymyslel trasu v případě mužské elity dlouhou 209 kilometrů s převýšením téměř 4000 metrů.
„Je to tvrdé. Sám jsem si velmi těžkých mistráků moc neužil a chtěl jsem to klukům dopřát. Zaslouží si to MČR i Jesenicko. Asi by se tam dala najít lehčí trasa, ale úplně to k tomu nepatří. Jsem rád, že to můžeme udělat na těžkém okruhu,“ pronesl bývalý vrchař.
MČR a SR v silniční cyklistice
Místo: Uničov a Jeseník
Termín:
25. června - časovky
27. června - silniční závod junioři, juniorky, ženy
28. června - silniční závod muži
Délka tratí:
časovka muži 48,2 km, časovka ženy 24,1 km
silniční závod muži 209 km (převýšení 4000 m), ženy 104 km