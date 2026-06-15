Finiš, jaký svět neviděl. Cyklista slavil, upadl a vyhrál skluzem po zádech. Pravidla neporušil
První profesionální vítězství je pamětihodné samo o sobě. Cyklista Liam Slock z týmu Lotto Intermarché tomu svému ale dodal přímo světový rozměr. Cílem Velké Ceny Gippingenu, prestižního závodu třetí nejvyšší kategorie UCI, totiž neprojel na kole, nýbrž po zádech.
Pětadvacetiletý Belgičan v cílové rovince vedoucí do mírného stoupání přespurtoval velká jména – olympijského vítěze Richarda Carapaze i renomovaného Rusa Alexandra Vlasova. Již nějakých sto metrů před páskou bylo zřejmé, že Slocka nemůže o triumf snad nic připravit. Samým ohromením z vlastního triumfu pustil řidítka, chytil se za hlavu, ohlédl se za sebe. Znovu pustil řidítka a pak vyhraný závod málem prohrál.
„Foukal neuvěřitelně silný vítr a já ho na okamžik podcenil. Docela brzo mi došlo, že vyhraju, a začal jsem slavit v předstihu, protože jsem si ten moment chtěl opravdu užít. Zvedl jsem ruce do vzduchu a vtom se mi do řídítek opřel poryv větru... To, že jsem se vzápětí vysekal, z toho dělá příběh, který by stál za zarámování,“ líčil Slock, jenž na první profesionální vítězství čekal čtyři roky.
Uhájil ho nakonec jen o pár desetin před druhým Vlasovem. Slockovým štěstím v neštěstí totiž bylo, že ke karambolu došlo těsně před cílovou čárou a setrvačností doklouzal přes ni. Na několik okamžiků nebylo jasné, zda bude jeho vítězství platit. Platilo. Podle pravidel UCI totiž jezdci mohou překonat cílovou čáru i pěšky, za předpokladu, že své kolo nesou, táhnou nebo ho zvedají nad sebe. Slock proťal cíl se svým kolem, jen ne zrovna v klasické pozici v sedle.
„Působí to sice trochu hloupě, ale ze všeho nejvíc jsem prostě neuvěřitelně šťastný. Mohl to být trapas roku, ale naštěstí to dobře dopadlo,“ ulevil si cyklista, na jehož triumf se jen tak nezapomene.