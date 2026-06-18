Děsivá nehoda, bezvládné tělo... Pogačarova přítelkyně Žigartová ve velké rychlosti upadla
Je to nejznámější cyklistický pár. Tadej Pogačar a Urška Žigartová. Společně trénují a nyní se vydali společně i do země čokolády a hodinek, kde se souběžně jede mužská i ženská verze závodu Kolem Švýcarska. Jenže zatímco Pogačar v první etapě opět všechny soupeře převálcoval, ta druhá dopadla pro tento pár děsivě. Žigartová totiž ve vysoké rychlosti upadla a její tělo vypadalo v televizních záběrech bezvládně.
Když se reportéři ve Švýcarsku bavili po středeční první etapě ženského závodu Kolem Švýcarska se slovinskou cyklistkou Urškou Žigartovou, zmiňovala, že po nehodě na Giro d´Italia, kde zůstala viset přes ochranné bariéry, má nyní v závodu daleko větší respekt.
Jenže ani to sympatické blondýnce, která je profesionální cyklistkou stáje AG Insourance – Soudal, nepomohlo. Sociální sítě rychle obletěly záběry hrozivě vypadajícího pádu přítelkyně nejlepšího cyklisty současnosti Tadeje Pogačara.
Na široké silnici, kam se řítil balík přibližně patnácti cyklistek, byl v cestě vyvýšený zpomalovací práh. A právě ten rozhodil Žigartovou, která na něj vjela jako jedna z prvních a ve vysoké rychlosti letěla přes řídítka na zem. Přes ni ještě spadly další dvě závodnice, ostatní se jen tak tak vyhnuly. Žigartová po tomto pádu ležela bezvládně na silnici.
Její tým pak na sociálních sítích vydal první zprávu potvrzující, že šlo opravdu o Žigartovou. „Etapa byla bohužel zastíněna pádem Uršky Žigartové v posledním kilometru. Urška je teď na vyšetřeních, další informace poskytneme, jakmile to bude možné.“
Pogačar byl v této době na trati 2. etapy mužské Tour de Suisse.