Skvělý Vackův výkon ve Švýcarsku! V časovce zaostal jen o 11 sekund za Pogačarem
Český mladík má před Tour de France a také domácím šampionátem výbornou formu. Ukazuje ji nyní na závodu Kolem Švýcarska. Tam je Mathias Vacek před závěrečnou horskou etapou na průběžném třetím místě. Díky čtvrtému místu v sobotní časovce z této pozice vyšoupl týmového kolegu Andreu Bagioliho. Tuto etapu nakonec o kousíček vyhrál Tadej Pogačar, jenž předčil Mathieu van der Poela o pouhé tři desetiny sekundy.
Časovka je disciplína, která českému čtyřiadvacetiletému cyklistovi velmi sedí. A s tím, co Mathias Vacek ukázal v prvních dvou etapách pětidenního závodu Kolem Švýcarska, se od něj čekaly právě v časovce velké věci.
Jakožto čtvrtý muž celkového pořadí vyjel Čech na trať 23,7 km dlouhé časovky v 16.59. Tou dobou vedl Mathieu van der Poel. Ten ve velkém horku a v „horkém“ křesle seděl svlečený do pasu a sledoval obrazovku, zda jeho čas 26:38 minuty bude stačit na vítězství.
Za českým mistrem v časovce vyráželi už pouze jeho týmový parťák Andrea Bagioli, Richard Carapaz a Tadej Pogačar.
Vacek jel od začátku vysoké tempo, po cestě předjel Finlayho Pickeringa z týmu Jayco AlUla, jenž vyjížděl na trať minutu před Vackem. Ten přijel na mezičas, na kterém vedl Van der Poel, o 4,26 sekundy dříve. Televizní kamery si tak v tuto chvíli všímaly střídavě hlavně muže s číslem 77 v dresu nejlepšího mladíka a žlutého Pogačara. Ten byl pak na mezičase o sedm desetin sekundy rychlejší než Vacek.
Také Pogačar po cestě předjížděl soupeře, konkrétně Ekvádorce Carapaze. Na něj před touto etapou v průběžné klasifikaci ztrácel Vacek 1:26 minuty.
Vacek nakonec projel cílem jako třetí, deset sekund za nizozemským všeumělem. Před Čechem byl v pořadí ještě Nor Tobias Foss z celku Netcompany Ineos. „Věděl jsem, že Van der Poel měl nejlepší čas, trochu mě to překvapilo, ale klobouk dolů před ním. Já jsem tomu dal všechno, věděl jsem, že bude těžké tady vyhrát,“ řekl pak Vacek v rychlém rozhovoru pro Eurosport.
Jediným, kdo mohl ještě Van der Poela porazit, byl tedy Pogačar. A tomu se to povedlo. I když jen těsně, o tři desetiny sekundy.
Pogačar tím všem soupeřům před blížící se Tour de France demonstroval svou sílu i v této disciplíně. Ani pro něj ale nebyla tato výhra, v jeho záznamech už 119., snadná.
„Bylo opravdu velké horko, rychlá trať. Ale já jsem se cítil skvěle. Vůbec jsem nevěděl, že bojuju o vítězství, od mezičasu jsem nevěděl nic, ale chtěl jsem do toho dát všechno,“ vyprávěl Slovinec.
Nejlepší cyklista současnosti dostal za úkol od své přítelkyně Uršky Žigartové, která si v pádu ve čtvrteční etapě ženské verze tohoto závodu zlomila čelist, ať přiveze domů žlutý dres pro vítěze. A tím se Pogačar řídí. Ve Švýcarsku si připsal nyní druhou výhru a útok na třetí se od něj očekává v nedělní závěrečné velmi náročné horské etapě.
„Jsem rád za druhé vítězství, zítra budeme bojovat znovu. Je to brutální etapa, úplně jiná oproti těm dosud, ale těším se na ni a na to, že uvidím, jak na tom jsem,“ pronesl Pogačar.
Cyklistický závod Kolem Švýcarska (WorldTour) - 4. etapa (časovka na 23,7 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 26:37, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) -1, 3. Foss (Nor./Netcompany INEOS) -7, 4. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -11, 5. Wellens (Belg./UAE Emirates-XRG) -13, 6. Grossschartner (Rak./UAE Emirates-XRG) -28, ...102. Hirt (ČR/NSN) -3:12.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 10:56:29, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:22, 3. Vacek -4:27, 4. Bagioli (It./Lidl-Trek) -4:46, 5. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) -5:16, 6. Foss (Nor./Netcompany INEOS) -5:19, ...78. Hirt -35:05.