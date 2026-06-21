Vackova paráda! V těžké horské etapě ve Švýcarsku uhájil celkové třetí místo, vládl Pogačar
Report před Tour de France má zcela jasné znění: Tadej Pogačar je na útok na pátou výhru připravený opět neskutečně. V pětidenním závodu Kolem Švýcarska vyhrál tři etapy a také celkové pořadí. Velkou radost ale udělal českým fanouškům Mathias Vacek, jenž bere skvělé třetí místo ve finální klasifikaci a bílo-modrý dres pro nejlepšího mladíka. V celém závodu ukazoval cyklista, jehož dalšími cíli jsou mistrovství České republiky a pak premiérová účast na Tour de France, výbornou formu.
Když Tadej Pogačar po sobotní časovce, kterou vyhrál, prohlásil, že si v poslední etapě závodu Kolem Švýcarska chce ověřit, jak na tom je, bylo jasné, že se bude pokoušet v neděli o výhru. Možná i proto si řada vrchařů řekla, že nemá smysl hnát se do úniku, že ten nebude mít moc šancí na úspěch.
Nicméně docela početná skupina to přesto zkusila, z těch nejvýznamnějších jmen byli vepředu třeba Lenny Martinez, kterému na tomto závodu dělal sportovního ředitele Roman Kreuziger. K dalším velkým jménům patřili Bauke Mollema, Nairo Quintana, Louis Vervaeke. Ti zvládli před pelotonem přejet první tři výšlapy na náročný Col de la Croix.
Když už náskok uprchlíků klesnul k minutě a půl, vyrazili dopředu Martinez, Quintana a Bart Lemmen.
Přibližně 8,5 kilometru před cílem se zvedl z hlavní skupiny, kde už tou dobou neměl před sebou žádného týmového kolegu, ve žlutém dresu vedoucího závodníka Pogačar. Nejprve se ho snažil udržet Richard Carapaz, i ten ale brzy začal ztrácet.
Na čele se osamostatnil Martinez, jehož náskok ale Pogačar postupně stahoval. Šest kilometrů před páskou to byla 1:02 minuty. O dva kilometry dál už jen 35 sekund a Slovinec vypadal, že má sil na rozdávání.
Pogačar slavil i s fanoušky
Další souboj se ale sváděl za nimi, a to ten o pódium. Před etapou byli na druhém místě Carapaz a třetí byl Mathias Vacek. A český univerzál, který od začátku tohoto podniku prezentoval skvělou formu před startem Staré dámy, se i v těžké horské etapě držel výborně. Dokonce mohl začít pomýšlet i na posun přímo za Pogačara.
Ten kilometr před závěrem ztrácel na Martineze už jen deset sekund a předjel ho o 140 metrů dál. Úřadující světový šampion se sice ještě párkrát ohlédl, aby zkontroloval situaci, ale nebylo to ani potřeba, francouzský závodník na jeho rychlost odpověď neměl. Pogačar už tak poslední desítky metrů mohl zvolnit a plácnout si i s fanoušky podél trati.
„Věřil jsem, že bych mohl vyhrát, ale Tadej byl zase strašně silný. Jsem ale rád, že jsem se lepšil den po dni a že ze Švýcarska odjíždím s dobrými nohami. Etapové vítězství nebylo daleko, ale nedá se nic dělat, v posledním stoupání byl Tadej nejlepší. Chtěl jsem vyhrát i pro Gina Mädera,“ připomněl Martinez v rozhovoru pro Eurosport kolegu, který právě na tomto závodu před třemi lety tragicky zahynul.
Čeští diváci v závěru etapy jen čekali, zda protne cíl Vacek před Carapazenm, na kterého ztrácel před etapou pouhých pět sekund. Ekvádorský někdejší olympijský šampion se ale v závěru ještě zmáčkl a uhájil celkové druhé místo. Vacek projel cílem o 16 sekund později, ale mohl být zcela spokojený. Na tak významném závodu se totiž sám přesvědčil o tom, že je v parádní kondici.
„Těší mě, jak na tom jsem, že jsem v přípravě na Tour odvedl dobrou práci, která je teď vidět,“ zopakoval několikrát v průběhu tohoto etapáku čtyřiadvacetiletý Čech.
V poslední etapě byl vidět i další Čech Jan Hirt, který po Giro d´Italia ještě udržel vrchařskou formu a do cíle dojel na 19. místě.
Cyklistický závod Kolem Švýcarska (WorldTour) - 5. etapa (150,7 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 4:12:24, 2. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -7, 3. Lemmen (Niz./Visma-Lease a Bike) -1:33, 4. Widar (Belg./Lotto Intermarché) -1:53, 5. Riccitello (USA/Decathlon CMA CGM), 6. Mas (Šp./Movistar) oba -1:55, ...12. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2:16, 19. Hirt (ČR/NSN) -3:58.
Konečné pořadí: 1. Pogačar 15:08:43, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -6:32, 3. Vacek -6:53, 4. Foss (Nor./Netcompany INEOS) -7:34, 5. Van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) -7:51, 6. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) -7:53, ...45. Hirt -39:13.