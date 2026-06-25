Hirt o Pogačarovi ve Švýcarsku: Jel ještě s rezervou. Za drsný pád mohli organizátoři
Má za sebou další z velmi dobrých umístění na Giro d'Italia. V minulém týdnu absolvoval Jan Hirt závod Kolem Švýcarska, od kterého si původně sliboval víc, ale ovlivnila ho nemoc. Teď ho čeká mistrovství republiky, které by mu oproti dřívějším rokům mělo mnohem víc sedět. „Ale když jsem viděl ve Švýcarsku Mathiase Vacka, myslím, že jemu to bude sedět ještě mnohem víc,“ připustil výborný český vrchař. Pohovořil také o Pogačarově formě před Tour de France.
Ve svých 35 letech patří k jedněm z nejzkušenějších borců v pelotonu. I Jana Hirta však na letošním Giro d'Italia, kde skončil celkově dvanáctý, přeci jen něco zaskočilo. Při setkání v prodejně Endorphin Republic vysvětlil, proč měl letos velké problémy v etapách po volných dnech. Vyprávěl také o tom, jak závodil na Kolem Švýcarska Tadej Pogačar, o drsném pádu Slovincovy přítelkyně a bezpečnosti v profi pelotonu.
Nedávno jste se zúčastnil závodu Kolem Švýcarska. Co jste po absolvovaném Giro d'Italia od tohoto startu očekával a naplnilo se to?
„Původně, když jsem byl ještě na Giru, jsem se na Švýcarsko relativně těšil, doufal jsem, že na tom budu dobře. Ale v pondělí jsem přiletěl z Gira domů a měl jsem tři dny horečky. Hned v tu první noc mi bylo fakt zle. Takže jsem týden nejezdil a spíš jenom tak přežíval. První etapu ve Švýcarsku jsem tam nebyl hned na prvním kopci a pak už to bylo o pomoci spíš našemu polosprinterovi Corbinu Strongovi.“
Jako třeba ve třetí etapě, kdy jste byl vidět na špici pelotonu?
„Vlastně i v té druhé, kdy jsem ho tam měl dovézt před kopcem dopředu. A tu třetí jsme se to snažili sjet.“
Poslední etapa byla horská, tam jste si zazávodil, ne?
„To ano. Ale ono už se závodí hůř, když už tam nemáte nějaké ambice.“
Byla to aspoň trochu příprava na profil mistrovství republiky, které se jede teď v neděli?
„To nevím. Samozřejmě každý závod je příprava. Ale tak ten první den, na to, jak jsem se cítil špatně, tak jsem si potvrdil, že to ještě není úplná katastrofa.“
Mohlo by to na MČR být Hirt versus Vacek?
„Když jsem viděl, jak na tom je, tak nevím, jestli to bude versus. Navíc ten kopec nebude asi tak extrémní. Myslím, že bude ideální pro něj. Plus navíc ve formě, v jaké teď je, tak asi i kdybychom jeli přes Dlouhé stráně, tak by to bylo jedno.“
Dřív se řešily aliance worldtourových jezdců, aby nebyli v takové nevýhodě oproti početným českým týmům. To s tímto profilem nejspíš ani nebude potřeba. Nebo myslíte, že i tady mohou být české týmy silnější?
„Budou silné určitě. Tam jde podle mě o to, že je potřeba hned první kopec jet rychle, aby se udělala silná a ne moc početná skupina. Aby tam nebylo moc velké zastoupení lidí z českých týmů, a pak spolupracovat. Protože když jich tam bude hodně, tak vám budou nastupovat po jednom.“
Giro nebylo špatné, jenže...
Jaký bude váš další závodní program po mistrovství republiky?
„Pojedu asi San Sebastian, Czech Tour a Vueltu. A v červenci máme vysokohorský kemp v Livignu.“
San Sebastian je pro vrchaře docela dobrá klasika, ne?
„Ano, ale bude to první závod po dlouhé době. Plus jednorázovky mi úplně nesedí.“
Když se ještě vrátíme k Giru, jak byste ho celkově zhodnotil?
„Nebylo špatné, ale bohužel po volných dnech jsem tam dvakrát vyhořel, což mě stálo TOP 10. Ale jinak to z mého pohledu nebylo vyloženě špatné.“
Jak jste etapy po volných dnech vyhodnotili s týmem, když v předchozích letech vám to takové problémy nedělalo?
„Doktor říkal, že to bylo tím, že když je člověk nemocný a má volný den, tak ho to víc posune do odpočinku a že se z toho pak tělo dostává hůř. Že když jste nemocní, tak je lepší jet i o volném dnu intenzivně.“
V dřívějších letech jste nikdy takto nemocný nebyl?
„Na Giru asi ne. Na Vueltě jsem byl nemocný loni, ale na Giru ne. Ale na Vueltě jsem nikdy nebyl v takové formě, že bych to potřeboval řešit. Je to nová zkušenost, i když trochu pozdě.“
Jak to tam tedy bylo? Cítil jste, že na vás něco leze už před volným dnem?
„To ne, cítil jsem se nohama dobře. I po tom posledním volném dnu jsem ráno vstal na etapu a říkal jsem si: Ty jo, dneska je můj den. Opravdu, jako kdybych vůbec nešel na závod. No a pak jsem na kole nebyl schopný skoro otočit nohama.“
Ve Švýcarsku už to teď bylo lepší. Tam ale zase jel Tadej Pogačar, takže vítěz byl skoro předem jasný. Když jste ho tam teď viděl zblízka, co od něj můžou fanoušci čekat na Tour de France?
„To, co na každém závodě. Myslím si, že tady závodil i s rezervou, že na Tour bude lepší a bude se ještě víc snažit.“
Myslíte si, že Pogačar vyhraje pátou Tour de France?
„Myslím si, že jo. To je jednoduchá otázka.“
Co by mu v tom podle vás mohlo zabránit? Jen nějaký pád nebo něco nešťastného?
„Asi ano. Protože fyzicky ho budou ti ostatní těžko dostávat. Kdo by ho mohl porazit na fyzičku? Teoreticky Vingegaard, ale jenom teoreticky. Seixas? Ten než spadl na Dauphiné, tak Del Torovi taky nijak neujížděl.“
Letošní Tour de France začíná týmovou časovkou. Je to podle vás dobře nebo špatně?
„Na jednu stranu je to dobře, udělá to nějaké rozdíly, nebude to tak nervózní. Ale na druhou stranu pro slabší týmy je to nevýhoda. Já bych týmové časovky zakázal. Takže nejsem asi ten nejlepší na tuto otázku. Ale hlavně pro týmy s menším rozpočtem je to vždycky nevýhoda.“
Jak to máte přes léto vy, když nejedete Tour? Máte náladu ji aspoň trochu sledovat?
„To jo, vždycky se snažím naplánovat si trénink rozumně, abych si tu poslední třeba půl hodinu pustil. Zajímá mě to, protože mě baví se dívat na ostatní. Třeba když tam mají nějaký stres, když prší nebo tak něco.“ (usměje se)
Věčným tématem v cyklistice je bezpečnost. Řešilo se to třeba i v úvodních etapách na Giru. Co si o tom myslíte vy?
„Tak vždycky se padalo, to se asi nemění. Mně ale přijde, že UCI (Mezinárodní cyklistická unie), furt trestá jen týmy, ale vůbec ne třeba organizátory závodu. Na Giru, hlavně v Bulharsku, mi to nepřišlo nějak nebezpečné. Ale třeba teď na Švýcarsku? Jak tam spadla Urška Žigartová od Pogačara, to byla vyloženě chyba pořadatelů. My jsme tam jeli potom to samé. A to nebylo vůbec vidět. Byl to takový hrbol, v podstatě nižší schod, nebylo to nijak označené. Vůbec to tam nečekáte. Takže se vůbec nedivím, že tam takhle spadla. A to je jenom jeden příklad.“