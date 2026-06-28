Král terénu Pidcock před Tour: Chci vyhrát etapu. Pogačar? Je rychlejší než kdokoliv jiný
Patří k nejvýraznějším tvářím současné cyklistiky. Hlavně pro svou všestrannost. Tom Pidcock dvakrát vyhrál olympijské hry v cross country, je mistrem světa v cyklokrosu a řadu úspěchů posbíral také na silnici. Tam se 26letý Brit s týmem Pinarello-Q 36.5 chystá i na Tour de France. Závod, v němž se výrazně zapsal výhrou na ikonickém kopci Alpe d´Huez, po nyní už stejně legendárním kamikadze sjezdu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Závody Světového poháru v olympijském cross country v Novém Městě na Moravě mívají vždy úžasnou kulisu. Fanoušky tam totiž táhne mimo jiné i superstar tohoto sportu Tom Pidcock, který na Vysočinu často a rád jezdí. Před letošním závodem ale v rozhovoru pro Sport Magazín přiznal: „V tréninku jsem si projel trať, zase jsem si zvykal na horské kolo, protože, popravdě, jsem na něm teď moc nejezdil. Takže trénink byl ve stylu zastávka - rozjetí. A tak pořád dokola.“
Není divu, aktuální sezona je pro rodáka z Leedsu hodně náročná. V jejím úvodu sice málem porazil Tadeje Pogačara na monumentu Milán-San Remo, pak jej ale zastavilo zranění. A jelikož i díky jeho osobě dostal druhodivizní tým Pinarello-Q 36.5 divokou kartu na Tour de France, trénoval hlavně na silničním kole.
Nicméně ani to ho nezastavilo, aby v závodě na českém území přidal další výhru, už pátou. To může pro všestranného borce znamenat povzbuzení i do Tour, která odstartuje 4. července v Barceloně. Jaké výhody, nebo naopak komplikace mu právě jeho univerzalita přináší? Pidcock prozradil také něco o svých čtyřnohých fanoušcích.
Do Nového Města na Moravě se na závody horských kol často vracíte. V čem vám tato trať sedí? Jste na ní velmi úspěšný.
„Je docela těžká. Takže ano, je to trať, která mi opravdu sedí. A, samozřejmě, pokaždé jsem tady v olympijském cross country vyhrál, což je další věc, proč to tady mám tak rád.“ (usměje se)
V Česku jste ale závodil i v Táboře v cyklokrosu, že?
„Je to tak. Ale tuhle trať naopak vůbec rád nemám. Nikdy jsem na ní neudělal dobrý výsledek. Navíc bylo často špatné počasí, to vám taky nepomáhá, když je šedivo a zima.“