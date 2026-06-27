Tání asfaltu, tohle místní nepamatují. Jak vedra zasáhla cyklisty na českém mistrovství
Místo čtyř okruhů jen tři, čili místo sto kilometrů závodu jen zhruba 75. Takto se v sobotu podepsala velká vedra na ženském závodu mistrovství Česka a Slovenska v Jeseníku. Tak vysoké teploty, které místní nepamatují, totiž na stoupání na Rejvíz vedly k tání asfaltu, čímž se závod stával nebezpečným. V neděli je na programu závodu mužů dlouhý 209 km, který kvůli extrémním teplotám odstartuje o půl hodiny dřív.
Extrémní horka, která v posledních dnech sužují Evropu, se v plné síle o tomto víkendu projevují i v Česku. A nejen v nížinách, ale i na horách. Což ovlivnilo v sobotu mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, kdy se jel nejprve závod juniorů a poté ten žen a juniorek v jednom.
Šampionát se koná v Jeseníku, kde bylo v sobotu 35 stupňů. I to samo o sobě bylo náročné a pro cyklisty nebezpečné. Jenže se k tomu navíc přidal i tající asfalt na nejdůležitější části trati – ve stoupání na Rejvíz. Ten leží v nadmořské výšce přibližně 780 metrů, i tam ale bylo přes třicet stupňů Celsia.
„Všechny nás to překvapilo. Bydlím 12 km odsud, trať jezdím třikrát, čtyřikrát do roka, a něco takového jsme tam nikdy nezažili. V únoru, březnu, kdy jsme trať projížděli a vybírali, nás vůbec nenapadlo, že bychom něco takového mohli řešit,“ řekl po závodu šéf organizačního výboru MČR Robert Kolář.
V problematickém úseku tak už v pátek odpoledne pořadatelé pracovali na tom, aby byla trať sjízdná. „Na extrémní místa jsme naváželi štěrk, snažili jsme se ho zajezdit auty, přes noc to ztuhlo, přebytečný štěrk jsme odstraňovali, pak to ještě dočišťovali. Do 14 hodin to bylo docela dobré, extrémní tání nastalo až po startu žen a juniorek. Mrzí nás to, dostat sem mistrák není samozřejmost,“ přiblížil Kolář.
Podle ředitele závodu a bývalého profesionálního cyklisty Leopolda Königa tak bylo nutné závod žen kvůli bezpečnosti o jeden okruh zkrátit.
„Byly opravdu extrémní teploty, i tam nahoře bylo přes třicet stupňů. Takže kvůli bezpečnosti jsme se rozhodli pro zkrácení,“ potvrdil König.
Samy cyklistky litovaly, že byl jejich závod zkrácen, ale současně uvítaly kroky k zajištění jejich bezpečnosti.
„Změnilo to hru, protože ženské závody většinou bývají okolo sto kilometrů, i víc. Takže to bylo dost zkrácené, ale vzhledem k tomu asfaltu to bylo rozumné. Protože se to fakt lepilo na kola a bylo to možná i trochu nebezpečné ve sjezdu, že se tam lepily kamínky. A osobně si myslím, že i v tomto teple to bylo docela rozumné,“ prohlásila vítězka slovenského šampionátu Viktória Chladoňová.
Organizátoři tak musí nyní řešit, jak to bude s nedělním závodem mužů. V tuto chvíli je start posunut z 10.00 na 9.30. A další kroky mohou přijít v jeho průběhu. I u mužů je ve hře případné zkrácení závodu.
„Celkově se mi trať líbí, kopec je pěkný, půlka je v lese, takže se neobávám extrémního vedra. Spíš se to tam teď trochu lepí,“ pousmál se na tiskové konferenci v sobotu v podvečer Mathias Vacek, který obhajuje český mistrovský trikot. Ze zkrácení by ale úplně nadšený nebyl.
„Já bych to nechal celé. Myslím, že vedro je a bude a závodit se musí v jakýchkoliv podmínkách. Nechci jít proti většině, když se řekne, že to bude nebezpečné a nepůjde to, tak souhlasím se zkrácením. Ale já bych to nechal. Řeklo se osm kol, tak aby to bylo osm kol,“ dodal vítěz čtvrteční časovky.
Takto extrémní teploty celkově v Česku ještě nebyly, v těchto dnech padají teplotní rekordy a neděle má být vůbec nejteplejší. Ovšem v zahraničí už je zažil během své kariéry i König. „Třeba na závodu Kolem Kalifornie bylo 52 stupňů a jeli jsme to normálně. Přitom 52 stupňů v Kalifornii bylo totožných jako 42 v Ománu, a tam závod zkracovali,“ přiblížil, jak to funguje na mezinárodní scéně.
O délce mužského závodu, jehož plánovaná délka je 209 kilometrů (okruh 26,2 km), se rozhodne až v jeho průběhu.