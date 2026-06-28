Druhý DOUBLE v řadě! Vacek kraluje mistrovství republiky, po časovce vyhrál i hromadný závod
Favorizovaný Mathias Vacek zopakoval na společném mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce jasně ovládl jezdec přední worldtourové stáje Lidl-Trek i dnešní závod s hromadným startem.
Stejně jako v souboji s chronometrem si čtyřiadvacetiletý Vacek připsal i v silničním závodě již třetí domácí titul, čímž se dotáhl na dosavadní české rekordmany Jána Svoradu a Petra Benčíka. Zatímco v časovce triumfoval třetím rokem za sebou, z hromadného závodu má zlato po letech 2023 a 2025.
Potřetí za sebou si vyjel místo na stupních vítězů šampion z roku 2024 Tomáš Přidal a po loňském bronzu zkompletoval medailovou sbírku. Třetí skončil Jakub Otruba, jenž má bronz už z roku 2018.