Vacek ve vedru vládl Česku a vyhlíží Tour. Jak se o něj stará hvězda Peče celá země?
Poslední zkouška před odletem do Barcelony na Grand Départ Tour de France je za ním. Mathias Vacek na mistrovství České republiky dominoval: ve čtvrtek získal titul v časovce a v neděli všechny převálcoval v rozžhaveném silničním závodu. Mladý klasikář už předtím ukázal, že na svou premiérovou Starou dámu se připravil, jak nejlépe mohl. „V kopcích jsem teď v životní formě,“ pochvaloval si na závodu Kolem Švýcarska. Co vše stojí za jeho účastí na francouzské Grand Tour?
Projel cílem a vypadal, že by mohl jet klidně ještě další tři kola. Mathias Vacek na domácím šampionátu, jenž se odehrál v extrémním vedru okolo 36 stupňů Celsia, zvítězil jednoznačně s náskokem 2:20 minuty na Tomáše Přidala. Kvůli vysokým teplotám, které na silnicích dosahují ještě brutálnějších čísel, než jsou ta vzduchu, a tajícímu asfaltu nakonec organizátoři mistrovství Česka a Slovenska zkrátili z 209 kilometrů na 183.
Z hlediska dat ukazujících formu před startem Tour se prý nic extra nezměnilo. „Jestli to byly čtyři a půl nebo pět hodin, v tomhle tempu už je to jedno, protože člověk si dává pořádně do těla už od půlky závodu. A stejně to byl dobrý trénink!“ pousmál se Vacek, který si pak užil vyhlášení, na němž kromě zlaté medaile dostal také dres národního šampiona. Díky němu bude v následujících třech týdnech na Staré dámě dobře k rozpoznání.
Tímto startem si odškrtne poslední ze tří nejvýznamnějších etapových závodů – po španělské Vueltě předloni a italském Giru loni. Český mladík je v soupisce týmu Lidl-Trek na Tour de France a před sebou už má vidinu sobotního velkého startu v Barceloně v týmové časovce, ve které má americká sestava velké cíle.
I díky tomu, jak si jeho práci pochvalovala na loňském Giru hvězda týmu Mads Pedersen, kterému rozjel tempo pro několik výher a k celkovému zisku sprinterského dresu, mohl už loni na podzim mluvit o tom, že letos by měl na Grande Boucle vyrazit. Jeho výkony na Giru byly přesvědčivé, dokonce i sám Pedersen, někdejší mistr světa, o Čechovi prohlašoval, že by ho v budoucnu mohl v týmu nahradit na velkých jarních jednorázovkách.
Teď už nebyla přímluva potřeba
„Poprvé jsme se o tom, že bych mohl jet na Tour, s týmem bavili na posezonním mítinku s vedením týmu. To bylo někdy v listopadu. Co jsem se ale později dozvěděl od bráchy a manažera, tak už možnost mého startu na Tour řešili s trenérem během loňského mistrovství republiky,“ prozradil Vacek.
Teď k tomu prý ani nepotřeboval Pedersenovu přímluvu. „Mads řešil hlavně svůj závodní program, a když si prosadil Tour, tak celý tým velmi dobře věděl, jak nám spolupráce funguje. V týmu ji hodnotí velmi pozitivně, takže dává smysl, že budeme na startu společně.“
Definitivní potvrzení své účasti dostal Vacek sice teprve před dvěma týdny, už jeho příprava na sezonu ale probíhala s vidinou dvou významných cílů. Prvním byly jeho oblíbené jarní klasiky. Hned po nich ale začala další fáze tréninku směřující už k Tour de France. Ovšem nebylo to pouze o samotném ježdění na kole.
V květnu strávil tři týdny na vysokohorském kempu v Sierra Nevadě, kde závodníci nocovali ve výšce přibližně 2300 metrů. Aby efekt soustředění ještě zvýšil, několik dnů po návratu spal v hypoxickém stanu. Tato soustředění cyklisté podstupují kvůli přirozenému zlepšení krevního obrazu a tím pádem vylepšení kondice.
Forma jako hrom
Pak přišel na řadu „testovací“ závod Kolem Švýcarska, v němž určitě mnohé budoucí soupeře na Tour de France trochu vystrašil. V etapách byl český závodník hodně vidět, v jedné z nich se jako jediný udržel v klasikářském terénu s Tadejem Pogačarem. A v časovce, své oblíbené disciplíně, zaostal za vítězným Slovincem jen o deset sekund. Ukázal tak formu jako hrom a bral třetí místo v celkové klasifikaci za Pogačarem a Richardem Carapazem.
„Už podle tréninku jsem věděl, že jsem na tom dobře, ale stejně jsem byl zvědavý, jak se to projeví přímo v závodě,“ vyprávěl před českým šampionátem.
Ve Švýcarsku mohl o pódium ještě přijít. Do poslední etapy ale nastupoval se sebevědomím, které je pro něj typické, současně je i podložné výsledky. „Věděl jsem, že mám pódium ve svých rukou, a byl jsem přesvědčený, že o ně nepřijdu. Nešel jsem na start s tím, že si nesmím dovolit udělat chybu, ale s vědomím, že na to mám a že to zvládnu.“
Se sebevědomím vstupoval i nyní do silničního závodu v Jeseníku a díky výhře si ho přenáší i na Tour de France.
Kila dolů
Ve Švýcarsku a také o tomto víkendu byla viditelná ještě jedna věc, která byla stejně důležitou součástí přípravy jako trénink. Vacek totiž hodně zhubnul. „Obě předchozí Grand Tours jsem absolvoval s o něco vyšší váhou. Teď jsem oproti období klasik shodil přibližně čtyři kilogramy a počítám s tím, že během Tour půjde váha ještě o něco dolů,“ pronesl čtyřiadvacetiletý závodník s tím, že se po dlouhé době dostal pod 75 kilogramů.
Na tom má svůj podíl i jeho budoucí švagrová, finalistka soutěže Peče celá země Anežka Nováková. Ta se mu už během tréninkových pobytů ve Španělsku starala o celodenní stravu a pokračuje v tom, i když se sejdou doma na Šumavě. Vyvařovala mu i teď na republikovém šampionátu. „Ke snídani před závodem měl lívance s marmeládou a jogurtem a potom rýži s vajíčkem,“ prozradila Nováková. A přidala, čím se profesionální cyklista stravuje v těchto vedrech. „Určitě aby to bylo co nejjednodušeji stravitelné, žádná těžká jídla, rozhodně ne smažené. Dělala jsem třeba studené poké, studenou rýži s masem, s čerstvou zeleninou, aby to bylo fresh. Určitě ne nějaké omáčky nebo něco takového.“
Nyní už Vacek balí kufry, kam si přidá i něco na volnější večery. „Přemýšlím, že si vezmu notebook. Po delší době jsem se vrátil ke hře Call of Duty, takže když bude večer chvíli čas, rád si zahraju. Případně si pustím něco na Netflixu nebo zkouknu nějaký fotbalový zápas na mistrovství světa,“ prozradil.
V úterý už odlétá do Barcelony, kde se setká s týmovými kolegy, se kterými si ještě párkrát před výkopem Tour zatrénuje. Ve čtvrtek se zúčastní velké týmové prezentace před namlsanými fanoušky a v sobotu vyrazí do své první Tour de France.
Vacek na Grand Tours
Vuelta a Espaňa 2024
- Celkově: 61. místo
- Nejlépe v etapě: 2. místo
- Bílý dres (nejlepší mladík): 3 dny
Giro d´Italia 2025
- Celkově: 57. místo
- Nejlépe v etapě: 5. místo
- Bílý dres: 5 dnů