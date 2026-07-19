Froome: Ve žlutém dresu jsou fotky s fanoušky privilegium, můžete měnit životy. Co Pogačar?
PŘÍMO Z FRANCIE | Na svém kontě měl čtveřici titulů z Tour de France a v hlavě pátý, jímž by se vyrovnal cyklistickým legendám. Jenže Chrise Froomea potkala velká smůla. V roce 2019 měl v tréninku na časovku na Critériu du Dauphiné těžkou nehodu. Připravila ho nejen o útok na historii, ale znemožnila mu parádní výsledky do zbytku kariéry. Brit narozený v Keni ji oficiálně ukončil teprve nedávno, 1. července, kdy už měl domluvenou jinou práci. Nyní je na Tour de France jako ambasador Škoda Auto, hlavního partnera zeleného dresu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Jako závodník byl na Tour de France naposledy v roce 2022, kdy ji se smutkem v tváři musel opustit kvůli onemocnění covidem. Teď je ale díky nové roli ambasadora zpět a nepotkáte ho jinak než s úsměvem od ucha k uchu. „Moc si užívám, že vidím závod z úplně jiné perspektivy,“ prozradil Chris Froome přímo na Tour v rozhovoru pro deník Sport. Promluvil i o tom, jaké to je v kůži Tadeje Pogačara.
Jsme tady se Škoda We Love Cycling, takže tato otázka se přímo nabízí. Kolikrát ve své kariéře jste získal zelený dres?
„Bylo to jen jednou, kdy jsem vyhrál dokonce celkově zelený dres, ale nebylo to na Tour de France. Získal jsem ho na španělské Vueltě.“
A kolik dnů jste ho měl?
„Dobrá otázka… Nejsem si jistý.“
Bylo jich osm.
„Osm? Aha, tak to je dobré.“ (usměje se)
Není to trochu legrační, když zelený dres pro nejlepšího sprintera získá takový hubený vrchař?
„To určitě ano. Je to určitě něco, co se moc nečeká od závodníka na celkové pořadí. Ale je opravdu vtipné, že to zmiňujete. Protože je to jeden z úspěchů, na které jsem nejvíc hrdý, že se mi podařilo získat zelený dres. Protože jsem opravdu tehdy na Vueltě o body bojoval. Ve chvíli, kdy jsem vezl červený dres, to pro mě byl jeden z cílů ve druhé části závodu. Věděl jsem totiž, že bylo možné vyhrát i tento dres.“
A vezl jste ho vůbec někdy? Protože podle pravidel má přednost dres lídra celého závodu.
„Nejsem si jistý, jestli jsem ho někdy vezl, protože jsem v tu dobu měl dres lídra. Takže myslím, že spíš ne. Asi jsem ho měl vždy jen na pódiu a pak samozřejmě na závěrečném ceremoniálu v Madridu.“
Teď jste se vrátil zpět na Tour de France ve chvíli, kdy jste oznámil konec kariéry. Přesto jste tu pracovně, každý den rozdáváte úsměvy, setkáváte se s fanoušky. Jaké to je?
„Být na cyklistickém závodu je pro mě přirozené. A tohle je ta pravá oslava sportu. Bavit se, užívat si to. Když nemusím závodit v těch vysokých teplotách, je to zase úplně jiný zážitek. Opravdu si užívám, že jsem tu se Škodou, vidím tento závod zase z úplně jiné perspektivy. Zažívám zde spoustu zábavy na startu, podél trasy i v cíli, což je pro mě důvod se neustále usmívat.“
Za svou kariéru jste získal čtyři celkové výhry na Tour de France a toužil i po historické páté. Jenže kvůli těžkému zranění se vám to nakonec nepodařilo. Tadej Pogačar teď usiluje o to samé. Vy jste byl v jeho kůži, můžete přiblížit, co zažívá? Jak velký tlak to je?
„Jsou to velmi odlišné pozice. On totiž