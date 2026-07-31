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Rogliče srazilo auto: To je život... Ukázal následek střetu. Stihne start Vuelty?

Primož Roglič ukázal následek střetu s autem
Primož Roglič ukázal následek střetu s autemZdroj: Koláž iSport.cz
Šampion Vuelty Primož Roglič
Primož Roglič odstoupil z Gira
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Primož Roglič v červeném na Vueltě
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ČTK, iSport.cz
Cyklistika
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Čtyřnásobný vítěz Vuelty Primož Roglič měl v přípravě na třítýdenní španělský závod nehodu a musí omezit program. Slovinský cyklista dnes na instagramu uvedl, že ho před několika dny srazilo auto. Kvůli zranění vynechá blížící se závody Clásica San Sebastián a Kolem Burgosu, se startem na Vueltě ale počítá.

„Před pár dny mě trefilo auto. Bohužel nebudu moci jet San Sebastian a Burgos. Není to nejlepší scénář, ale to je život. Nyní se koncentrujeme na Vueltu, budeme makat a doufat, že se vše v dobré obrátí,“ napsal šestatřicetiletý Roglič na instagramu a přidal fotografii pohmožděného zadního stehenního svalu.

Vuelta, kterou člen týmu Red Bull-Bora-hansgrohe vyhrál v letech 2019, 2020, 2021 a 2024, se pojede od 22. srpna.

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