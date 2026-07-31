Rogliče srazilo auto: To je život... Ukázal následek střetu. Stihne start Vuelty?
Čtyřnásobný vítěz Vuelty Primož Roglič měl v přípravě na třítýdenní španělský závod nehodu a musí omezit program. Slovinský cyklista dnes na instagramu uvedl, že ho před několika dny srazilo auto. Kvůli zranění vynechá blížící se závody Clásica San Sebastián a Kolem Burgosu, se startem na Vueltě ale počítá.
„Před pár dny mě trefilo auto. Bohužel nebudu moci jet San Sebastian a Burgos. Není to nejlepší scénář, ale to je život. Nyní se koncentrujeme na Vueltu, budeme makat a doufat, že se vše v dobré obrátí,“ napsal šestatřicetiletý Roglič na instagramu a přidal fotografii pohmožděného zadního stehenního svalu.
Vuelta, kterou člen týmu Red Bull-Bora-hansgrohe vyhrál v letech 2019, 2020, 2021 a 2024, se pojede od 22. srpna.